Инвентаризация перед отчетностью за 2022 года: нововведения, которые нельзя упустить бухгалтеру

Инвентаризация перед годовой отчетностью нужна, чтобы проверить наличие или отсутствие расхождений между фактическим наличием ценностей и данными регистров бухучета.

Основная задача инвентаризации — выяснить, совпадают ли данные бухгалтерского учета с фактическим наличием тех или иных ценностей и суммами задолженностей, чтобы обеспечить достоверность данных отчетности.

Инвентаризацию проводят в период с 1 октября по 31 декабря отчетного года. Перед составлением годовой отчетности дату инвентаризации определяет руководитель фирмы по согласованию с бухгалтером и издает приказ.

К назначенной дате бухгалтер должен подготовить документы для инвентаризационной комиссии.

Инвентаризация — это сверка того, что отражено у бухгалтера на бумаге, с тем, что фактически находится в офисе, на складе и т. д., включая обособленные подразделения фирмы. Это также инвентаризация финансовых обязательств, то есть сверка задолженностей, которые числятся в бухгалтерском учете, с данными договоров, актов сдачи-приемки, налоговых деклараций и т. д.

Электронный документооборот

Акт сверки взаимных расчетов формируют на основании данных бухгалтерского учета для определения сальдо таких взаиморасчетов.

Новое в 2022 году. С 21 июля 2022 года организации и ИП могут формировать электронные акты сверки взаимных расчетов по единому формату. Информация ФНС от 27 июня 2022.

Введение электронного акта сверки взаимных расчетов позволит:

автоматизировать внутренние бизнес-процессы организаций, в том числе обработку данных в своих информационных системах учета;

оптимизировать взаимодействие между участниками хозяйственной жизни;

представлять электронный акт сверки взаимных расчетов в налоговые органы при их истребовании или для пояснений.

Новая форма в 2022 году

Формат акта сверки взаимных расчетов утвержден приказом ФНС от 13 мая 2022 № ЕД-7-26/405@.

Проверить нужно не только имущество, которое принадлежит фирме, но и ценности, учтенные на забалансовых счетах, права собственности на которые у фирмы нет (например, арендованные основные средства, товары, полученные на ответственное хранение, материалы, принятые в переработку).

Важная деталь! Согласно статье 11 закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» инвентаризации подлежит не имущество, а активы, то есть хозяйственные средства, контроль над которыми организация получила в результате свершившихся фактов ее хозяйственной деятельности и которые должны принести ей экономические выгоды в будущем.

Активом признается не всякое имущество, а только то, которое способно приносить экономические выгоды. Поэтому те активы, которые не способны приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем, нужно списать. Книга, которая нужна каждому бухгалтеру

Скорректировать стоимость других дебетовых остатков позволят пассивные счета:

14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»;

59 «Резервы под обесценение финансовых вложений»;

63 «Резервы по сомнительным долгам»;

96 «Резервы предстоящих расходов» — здесь собрана вся информация о суммах оценочных обязательств, включая резерв на оплату отпусков.

Нужно также убедиться, что числящиеся в учете расходы будущих периодов удовлетворяют критериям признания активов.

Уточнили в 2022 году: ссылаться на нормы естественно убыли вы вправе только в том случае, если эти нормы утверждены законодательными актами (в том числе отраслевыми).

Документы, в которых будут зафиксированы результаты инвентаризации компании вправе разработать самостоятельно и утвердить их в учетной политике (п. 4 ст. 9 закона о бухучете № 402-ФЗ). Если не хотите сами создавать новые формы, можете воспользоваться унифицированными бланками, которые утверждены постановлением Госкомстата от 18.08.1998 № 88.