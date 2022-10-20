Снятие с воинского учета: когда надо отправить работника в военкомат за отметкой

Обязанности по личным карточкам
Порядок ведения и хранения личных карточек граждан, в том числе работников, поставленных на воинский учет, установлен Приложением № 7 к Методическим рекомендациям по ведению воинского учета в организациях (утв. Генштабом Вооруженных Сил 11.07.2017, далее — Порядок).
Согласно п. 3 Порядка личные карточки достигших предельного возраста пребывания в запасе изымают из соответствующего раздела отдельной картотеки граждан в запасе (это делают и с признанными не годными к военной службе по состоянию здоровья).
Кроме того, в п. 8 разд. II «Сведения о воинском учете» личных карточек достигших предельного возраста пребывания в запасе делают отметку «Снят с воинского учета по возрасту».
Указанную отметку производят на основании записи, сделанной в военкомате в военном билете офицера запаса, солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана. Она говорит о переводе в отставку и снятии с воинского учета.
Годы для снятия с воинского учета
Предельный возраст пребывания в запасе указан в Приложении к Порядку. Вот она:
|Подлежат снятию с воинского учета (год снятия)
|Женщины в возрасте
|Мужчины в возрасте
|45 лет
|50 лет
|50 лет
|60 лет
|65 лет
|65 лет
|70 лет
|Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы
|Офицеры
|Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы
|Младшие офицеры
|Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга
|Полковники капитаны 1 ранга
|Высшие офицеры
|2017
|1972
|1967
|1967
|1957
|1952
|1952
|1947
|2018
|1973
|1968
|1968
|1958
|1953
|1953
|1948
|2019
|1974
|1969
|1969
|1959
|1954
|1954
|1949
|2020
|1975
|1970
|1970
|1960
|1955
|1955
|1950
|2021
|1976
|1971
|1971
|1961
|1956
|1956
|1951
|2022
|1977
|1972
|1972
|1962
|1957
|1957
|1952
|2023
|1978
|1973
|1973
|1963
|1958
|1958
|1953
|2024
|1979
|1974
|1974
|1964
|1959
|1959
|1954
|2025
|1980
|1975
|1975
|1965
|1960
|1960
|1955
|2026
|1981
|1976
|1976
|19 66
|1961
|1961
|1956
|2027
|1982
|1977
|1977
|1967
|1962
|1962
|1957
|2028
|1983
|1978
|1978
|1968
|1963
|1963
|1958
|2029
|1984
|1979
|1979
|1969
|1964
|1964
|1959
|2030
|1985
|1980
|1980
|1970
|1965
|1965
|1960
|2031
|1986
|1981
|1981
|1971
|1966
|1966
|1961
Если же работник достиг возраста снятия с учета, но в военном билете нет такой отметки, его нужно направить в военкомат, чтобы её поставили.
И только тогда проставлять отметку о снятии с воинского учета по возрасту в личной карточке.