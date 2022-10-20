Воинский учет

Снятие с воинского учета: когда надо отправить работника в военкомат за отметкой

Работнику организации и её сотрудникам необходимо знать возраст снятия с воинского учета в России. Официальную таблицу 2022-2023 с годами приводим в этой статье, поскольку от них зависит прекращение исполнения ряда обязанностей, в том числе по личным карточкам сотрудников.

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Снятие с воинского учета: когда надо отправить работника в военкомат за отметкой
Иллюстрация:wirestock/freepik

Обязанности по личным карточкам

Порядок ведения и хранения личных карточек граждан, в том числе работников, поставленных на воинский учет, установлен Приложением № 7 к Методическим рекомендациям по ведению воинского учета в организациях (утв. Генштабом Вооруженных Сил 11.07.2017, далее — Порядок).

Согласно п. 3 Порядка личные карточки достигших предельного возраста пребывания в запасе изымают из соответствующего раздела отдельной картотеки граждан в запасе (это делают и с признанными не годными к военной службе по состоянию здоровья).

Кроме того, в п. 8 разд. II «Сведения о воинском учете» личных карточек достигших предельного возраста пребывания в запасе делают отметку «Снят с воинского учета по возрасту».

Указанную отметку производят на основании записи, сделанной в военкомате в военном билете офицера запаса, солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана. Она говорит о переводе в отставку и снятии с воинского учета.

Годы для снятия с воинского учета

Предельный возраст пребывания в запасе указан в Приложении к Порядку. Вот она:

Подлежат снятию с воинского учета (год снятия)Женщины в возрастеМужчины в возрасте
45 лет50 лет50 лет60 лет65 лет65 лет70 лет
Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманыОфицерыСолдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманыМладшие офицерыМайоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 рангаПолковники капитаны 1 рангаВысшие офицеры
2017 1972 1967 1967 1957 1952 1952 1947
2018 1973 1968 1968 1958 1953 1953 1948
2019 1974 1969 1969 1959 1954 1954 1949
2020 1975 1970 1970 1960 1955 1955 1950
2021 1976 1971 1971 1961 1956 1956 1951
2022 1977 1972 1972 1962 1957 1957 1952
2023 1978 1973 1973 1963 1958 1958 1953
2024 1979 1974 1974 1964 1959 1959 1954
2025 1980 1975 1975 1965 1960 1960 1955
2026 1981 1976 1976 19 66 1961 1961 1956
2027 1982 1977 1977 1967 1962 1962 1957
2028 1983 1978 1978 1968 1963 1963 1958
2029 1984 1979 1979 1969 1964 1964 1959
2030 1985 1980 1980 1970 1965 1965 1960
2031 1986 1981 1981 1971 1966 1966 1961

Если же работник достиг возраста снятия с учета, но в военном билете нет такой отметки, его нужно направить в военкомат, чтобы её поставили.

И только тогда проставлять отметку о снятии с воинского учета по возрасту в личной карточке.

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