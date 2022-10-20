Снятие с воинского учета: когда надо отправить работника в военкомат за отметкой

Обязанности по личным карточкам

Порядок ведения и хранения личных карточек граждан, в том числе работников, поставленных на воинский учет, установлен Приложением № 7 к Методическим рекомендациям по ведению воинского учета в организациях (утв. Генштабом Вооруженных Сил 11.07.2017, далее — Порядок).

Согласно п. 3 Порядка личные карточки достигших предельного возраста пребывания в запасе изымают из соответствующего раздела отдельной картотеки граждан в запасе (это делают и с признанными не годными к военной службе по состоянию здоровья).

Кроме того, в п. 8 разд. II «Сведения о воинском учете» личных карточек достигших предельного возраста пребывания в запасе делают отметку «Снят с воинского учета по возрасту».

Указанную отметку производят на основании записи, сделанной в военкомате в военном билете офицера запаса, солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана. Она говорит о переводе в отставку и снятии с воинского учета.

Годы для снятия с воинского учета

Предельный возраст пребывания в запасе указан в Приложении к Порядку. Вот она:

Подлежат снятию с воинского учета (год снятия) Женщины в возрасте Мужчины в возрасте 45 лет 50 лет 50 лет 60 лет 65 лет 65 лет 70 лет Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы Офицеры Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы Младшие офицеры Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга Полковники капитаны 1 ранга Высшие офицеры 2017 1972 1967 1967 1957 1952 1952 1947 2018 1973 1968 1968 1958 1953 1953 1948 2019 1974 1969 1969 1959 1954 1954 1949 2020 1975 1970 1970 1960 1955 1955 1950 2021 1976 1971 1971 1961 1956 1956 1951 2022 1977 1972 1972 1962 1957 1957 1952 2023 1978 1973 1973 1963 1958 1958 1953 2024 1979 1974 1974 1964 1959 1959 1954 2025 1980 1975 1975 1965 1960 1960 1955 2026 1981 1976 1976 19 66 1961 1961 1956 2027 1982 1977 1977 1967 1962 1962 1957 2028 1983 1978 1978 1968 1963 1963 1958 2029 1984 1979 1979 1969 1964 1964 1959 2030 1985 1980 1980 1970 1965 1965 1960 2031 1986 1981 1981 1971 1966 1966 1961

Если же работник достиг возраста снятия с учета, но в военном билете нет такой отметки, его нужно направить в военкомат, чтобы её поставили.

И только тогда проставлять отметку о снятии с воинского учета по возрасту в личной карточке.