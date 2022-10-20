Женщина взяла кредит и отдала 800 тыс мошеннику. Заработать на криптовалюте не получилось

Но обо всем по порядку.
Женщина 48-лет из Кемерово в некоем мессенджере (скорее всего, Whatsapp или Telegram, но не указано) стала общаться с неизвестным, который ей сам написал. Он рассказал, что работает в крупной компании, которая специализируется на инвестициях в криптовалюту. Сулил золотые горы, уговаривал вложить средства и получить хороший доход.
В итоге кемеровчанка зарегистрировалась на сайте «компании», перевела деньги на свой счет. В течение месяца жертва пополняла депозит, причем для этого даже взяла кредит в банке. По ее расчетам, невероятная прибыль должна была перекрыть банковские проценты.
Потом «менеджер компании» сообщил, что объем депозита уже вырос, то есть уже имеется какой-то неплохой доход. И предложил внести еще денег. Тогда женщина согласилась, но попросила сначала вывести часть дохода. И после этого чудо-затейник пропал. Всего жертва потеряла 800 тыс рублей.
Пострадавшая обратилась в полицию, возбуждено дело по статье 159 УК «Мошенничество». Но, как вы понимаете, мало шансов что-либо вернуть. Деньги уже по цепочке 10 раз перегнали и вывели, а сам сайт наверняка зарегистрирован даже не в российской юрисдикции.
Как не стать жертвой подобного «развода»?
Я на своем канале не перестаю твердить о том, что в принципе в криптовалюту нежелательно лезть новичкам. Можно попробовать, когда уже вы хоть немного выросли из этого статуса «новичка», перелопатили кучу литературы, статей и посмотрели кучу видео.
Но тут вряд ли можно говорить о криптовалютном мошенничестве, потому что воображаемый объект для инвестиций может быть любым. Могли предложить инвестировать хоть в разведение кроликов на просторах Дальнего Востока.
Какие «маячки» мы можем выделить по этому случаю?
- Не надо вообще общаться и тем более вступать в финансовые отношения с неизвестными людьми, которые пишут вам в мессенджерах и соцсетях и предлагают куда-то вложить деньги.
- Наберите в Яндексе или Google название компании и слово «отзывы». Возможно, сомнения отпадут уже на этом этапе, когда увидите рассказы пострадавших.
- Проверяйте информацию о компании, с которой хотите посотрудничать. Наличие лицензии ЦБ, финансовые отчеты на сайте, информация об учредителях и так далее.
- Если обещана сверхвысокая гарантированная доходность — сразу мимо. В описанном случае женщина взяла кредит, чтобы инвестировать. Наверняка ей обещали 50-100-200% годовых или похожие цифры. На данный момент я бы сочла рискованными инвестициями все, где гарантированно обещают свыше 20% годовых (то есть типа обязательно получите).
- Ни в коем случае не берите кредит на инвестиции, если речь не идет об ипотеке на инвестиционную квартиру под сдачу. И то в минусе можно остаться даже в этом варианте, смотря как просчитать все. Но хотя бы человек не потеряет все вложения. И тем более кредит на покупку криптовалюты — безумство, даже если бы женщина покупала реальную крипту, а не отдала деньги непонятно кому.