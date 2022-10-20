Женщина взяла кредит и отдала 800 тыс мошеннику. Заработать на криптовалюте не получилось

Но обо всем по порядку.

Женщина 48-лет из Кемерово в некоем мессенджере (скорее всего, Whatsapp или Telegram, но не указано) стала общаться с неизвестным, который ей сам написал. Он рассказал, что работает в крупной компании, которая специализируется на инвестициях в криптовалюту. Сулил золотые горы, уговаривал вложить средства и получить хороший доход.

В итоге кемеровчанка зарегистрировалась на сайте «компании», перевела деньги на свой счет. В течение месяца жертва пополняла депозит, причем для этого даже взяла кредит в банке. По ее расчетам, невероятная прибыль должна была перекрыть банковские проценты.

Потом «менеджер компании» сообщил, что объем депозита уже вырос, то есть уже имеется какой-то неплохой доход. И предложил внести еще денег. Тогда женщина согласилась, но попросила сначала вывести часть дохода. И после этого чудо-затейник пропал. Всего жертва потеряла 800 тыс рублей.

Пострадавшая обратилась в полицию, возбуждено дело по статье 159 УК «Мошенничество». Но, как вы понимаете, мало шансов что-либо вернуть. Деньги уже по цепочке 10 раз перегнали и вывели, а сам сайт наверняка зарегистрирован даже не в российской юрисдикции.

Как не стать жертвой подобного «развода»?

Я на своем канале не перестаю твердить о том, что в принципе в криптовалюту нежелательно лезть новичкам. Можно попробовать, когда уже вы хоть немного выросли из этого статуса «новичка», перелопатили кучу литературы, статей и посмотрели кучу видео.

Но тут вряд ли можно говорить о криптовалютном мошенничестве, потому что воображаемый объект для инвестиций может быть любым. Могли предложить инвестировать хоть в разведение кроликов на просторах Дальнего Востока.

Какие «маячки» мы можем выделить по этому случаю?