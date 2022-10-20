Как работать удаленно в 1С:БГУ 8: облачные решения и сервисы от 1С

Варианты организации удаленной работы

Можно выделить следующие варианты организации удаленной работы в программе «1C:БГУ»:

1С:БГУ в «облаке»;. В централизованном «облачном» Центре обработки данных (ЦОД). Сервис 1C:Линк. Терминальный доступ к удаленным рабочим столам.

Применение первых трех вариантов возможно только для программы «1С:БГУ», ред. 2.0 и не подходит для программы редакции 1.0, так что первоначально необходимо определить, программа какой редакции используется.

Увидеть это можно в «Справке о программе», которая открывается по команде «Показать информацию о программе», либо через меню «Сервис и настройки» — «О программе».

Рассмотрим каждый вид удаленной работы подробнее.

«1С:БГУ» в облаке

Как было сказано ранее, данный вариант удаленной работы поддерживается только программой «1С:БГУ», 2.0, при этом работа осуществляется через Интернет в рамках модели Software as a service («программы как сервис»), иначе — «работа в облаке».

Каждому абоненту сервиса выделена отдельная область данных на общем централизованном сервере, в единой информационной базе провайдера, в которой хранятся данные бухгалтерских программ всех абонентов.

Так как база едина, обновление платформы и конфигурации осуществляется централизовано поставщиком сервиса для всех абонентов, что является гарантом актуальности версий программы.

Компания «1C» является поставщиком (провайдером) облачного сервиса «1C:Фреш». Провайдер гарантирует абонентам сервиса безопасное хранение данных с сохранением полной конфиденциальности. Подробнее о работе и порядку подключения сервиса можно ознакомиться на нашем сайте в разделе «1C:Фреш».

Сервис позволяет перейти от локального использования программы к работе в облаке, а также при необходимости вернуться обратно к применению локального режима, при этом учетные данные сохраняются.

Для того чтобы выгрузить данные, в локальной базе следует в разделе «Администрирование» выполнить команду «Выгрузить данные для перехода в сервис».

После в приложении «Менеджер сервиса» в личном кабинете на сайте сервиса следует выполнить загрузку данных по команде «Загрузить базу в сервис».

«1С:БГУ» в централизованном «облачном» ЦОД

Функциональная возможность работы в режиме сервиса «1С:БГУ», ред. 2.0 также предоставляет возможность применять региональные и ведомственные Центры обработки данных (ЦОД). Также, как и при первом способе, учет ведется всеми учреждениями данного ведомства (региона) в единой базе, но все данные изолированы, каждое учреждение имеет доступ только к свои данным.

При этом поставщиком (провайдером) является либо департамент информационных технологий ведомства (региона), либо партнер-франчайзи «1C». Обновление программы производится одновременно у всех учреждений администратором ЦОД.

Данный режим рационален тем, что позволяет распределить по департаментам сферы работы с целью повышения эффективности. Филиалы могут вносить информацию из первичных документов в базу, при этом учет и контроль будет осуществляться в центре.

Использование ЦОД позволяет осуществлять контроль высокоэффективно, так как руководство ведомства (департамента) может при необходимости подключиться к нужной области данных в любое время и по всем учреждениям.

Применяется ЦОД обычно в комплексе, то есть помимо «1С:БГУ», ред. 2.0 система включается в себя иные облачные решения, например, «1C:Зарплата и кадры государственного учреждения», ред.3.1, «1C:Бюджетная отчетность», ред. .1.1, «1C:Документооборот государственного учреждения», ред. 2.1 и т. д.

Процесс централизации бюджетного учета осуществляется на основании законодательных и нормативных актов, таких как:

Централизация учета государственных учреждений является актуальной темой на данный момент, так как преимущества данного режима работы очевидны. Помимо удаленного доступа пользователей, режим «работы в облаке» предоставляет возможность централизовать процесс ведения нормативно-справочной информации, использовать схемы документооборота, организовать единую методологическую базу ведения бухгалтерского и налогового учета для всех учреждений.

Сервис «1C:Линк»

Иным способом организовать доступ через Интерне к базам «1С:БГУ», ред. 2.0, установленным в офисе, возможно с помощью сервиса «1C:Линк».

При использовании сервиса все данные (информационные базы) остаются на компьютерах и серверах учреждения. Компьютеры сотрудников, осуществляющих удаленный доступ к базам, защищены, а все данные, передаваемые через Интернет, зашифрованы.

Сервис «1C:Линк» позволяет подключиться не к самому рабочему офисному компьютеру. а только к базе «1C», опубликованной для удаленного доступа.

Обязательным условием для подключения к сервису является наличие действующего договора сопровождения 1C:ИТС. При этом пользователям 1C:ИТС ПРОФ доступно без дополнительной платы подключить доступ через Интернет к двум информационным базам.

На официальном сайте сервиса представлена информация о порядке подключения и использовании сервиса.

Удаленный доступ к рабочему столу

Вышеперечисленные способы подходят только для БГУ, ред. 2.0. Для БГУ, ред. 1.0 фактически единственным способом организации удаленной работы является настройка терминального подключения к удаленным рабочим столам сотрудников, например, по технологии RDP (Remote Desktop Protocol) для компьютеров на ОС Windows или же применение специализированных средств удаленного доступа, таких как TeamViewer, Ammy admin и т. д.

Выполняя подключение таким образом сотрудник получает доступ к своему рабочему столу в полном объеме, а не только к базам 1C.

Для организации удаленного подключения таким способом необходимо предварительно согласовать вопрос обеспечения информационной безопасности, использования специальных технологий обеспечения безопасности, таких как VPN.

Это необходимо, так как нередко администраторы компьютерных сетей ограничивают доступ к локальной сети учреждения извне, следовательно, к процессу организации удаленного доступа необходимо привлекать системного администратора, а также сотрудников отдела информационных технологий самого учреждения или обслуживающей компании.

Также необходимо при организации процесса удаленного доступа соблюдать правила лицензирования продуктов «1C», описанных в Информационном письме для пользователей и партнеров № 3895 от 31.03.2005 и на официальном сайте «1C».

Для использования всех возможностей платформы «1C:Предприятие 8.3» для удаленной работы целесообразно перейти на использование программы «1С:БГУ КОРП», ред.2.0.

Редакция 2.0 предоставляется без дополнительной оплаты зарегистрированным пользователям конфигурации «Бухгалтерия государственного учреждения» версии ПРОФ, имеющим действующим договором 1С:ИТС. Технически предусмотрен автоматизированный перенос данных из базы «1С:БГУ», ред. 1.0 в базу «1С:БГУ», ред. 2.0.