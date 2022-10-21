Банкротство компании. Кого могут привлечь к субсидиарке

В древней Греции неспособный выплатить долг должник попадал в долговое рабство. В России непогашенная своевременно задолженность становилась источником крепостной зависимости, когда должник терял право вернуть долг, т. е. прекратить крепостную зависимость по своей воле. Позднее в России, Европе и США должника по требованию кредитора могли заключить под стражу, посадить в долговую тюрьму, иначе в долговую яму.

В настоящее время законодательство о банкротстве значительно мягче по отношению к должникам. Основная цель банкротства — не наказать должника, а восстановить его платежеспособность.

В случаях, когда платежеспособность должника—организации восстановить не удаётся, арбитражный управляющий, кредиторы и работники организации могут заявить требование о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих неспособную платить по своим долгам организацию.

Размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника (абзац 3 п. 11 ст. 61.11 закона о банкротстве).

Кто такой должник и когда могут привлечь к ответственности

Кто считается контролирующим должника лицом, и в каких случаях такие лица привлекаются к субсидиарной ответственности установлено статьями 61.10, 61.11 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо:

имеющее право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий;

либо имевшее такое право не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом.

Контролирующим должника лицом может быть признан руководитель, член исполнительного органа, главный бухгалтер, лицо, имеющее право лично либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться 50% долей (акций) организации-должника и более.

Судом могут быть признаны контролирующими должника иные лица, если они влияли на принятие решений, принимаемых должником. К таким можно отнести фактических руководителей или собственников организации, которые формально поставили вместо себя номинальных генеральных директоров или собственников компании.

Контролирующее должника лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам организации:

если не докажет, что фактически не оказывало определяющего влияния на деятельность юрлица (осуществляло функции органа управления номинально);

если благодаря предоставленным этим лицом сведениям установлено фактически контролировавшее должника лицо, в том числе отвечающее условиям, указанным в пп. 2 и 3 п. 4 ст. 61.10 закона, и (или) обнаружено скрывавшееся последним имущество должника и (или) контролирующего должника лица.

Суд снизит субсидиарную ответственность контролирующего должника лица, если им будет доказано, что размер вреда, причиненного имущественным правам кредиторов по вине этого лица, существенно меньше размера требований, подлежащих удовлетворению за счет этого контролирующего должника лица.

Не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности контролирующее должника лицо, если докажет, что его вина в невозможности полного погашения требований кредиторов отсутствует.

Такое лицо не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности, если оно действовало согласно обычным условиям гражданского оборота, добросовестно и разумно, не нарушая при этом имущественные права кредиторов.