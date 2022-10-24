Дробиться нельзя, но если IT, то можно? Разбираемся в вопросе с экспертом

Налоговые льготы для российских IT-компаний

Налоговые льготы для отечественных IT-компаний изначально вводили еще с начала 2021 года по трем основным направлениям.

Вот как было на начало этого года:

освобождение от уплаты НДС на программное обеспечение и базы данных, входящих в специальный реестр программ российских разработчиков Минцифры. На настоящий момент в реестре содержится 14 492 программных продуктов от 4 706 правообладателей. Освобождение от НДС не распространяется на продукты, которые позволяют размещать рекламу, искать продавцов или покупателей и заключать сделки; применение льготной ставки по налогу на прибыль в размере 3% вместо стандартных 20%; применение льготных ставок по страховым взносам, которые с 2021 устанавливались в размере 7,6 %.

История принятия поправок

Чтобы иметь право применять льготные ставки по налогу на прибыль и страховым взносам, IT-компания должна была соответствовать нескольким критериям. А именно:

успешно пройти аккредитацию в Минцифры;

иметь среднесписочную численность сотрудников в количестве минимум 7 человек;

получать не менее 90 % своего дохода от профильной деятельности, перечень которой приводился в статьях 284 (для налога на прибыль) и 427 (по страховым взносам) Налогового кодекса.

В марте этого года президентом был подписан Указ № 83 от 02.03.2022, где правительству было дано поручение принять меры, которые позволят снизить до 0% ставку по налогу на прибыль для аккредитованных российских IT-компаний на период до конца 2024 года.

Как только об этом стало известно, в IT-отрасли начался настоящий бум по получению государственной аккредитации, чтобы успеть попасть в реестр Минцифры и, таким образом, получить или хотя бы претендовать на право фактически не платить налог на прибыль в течение трех лет (в 2022, 2023 и 2024 годах).

Так, если в январе-феврале 2022 года в реестр было внесено всего 233 записи о получивших государственную аккредитацию компаниях, то за период с марта по июль 2022 года в реестр было внесено 12 980 новых организаций, что составляет 45% от общего числа записей в реестре.

Не будем забывать, что для получения права на льготы для IT-сектора самого нахождения в реестре было недостаточно. Существовали и другие требования, в частности, необходимый процент выручки от профильной «айтишной» деятельности в общей сумме доходов.

В результате сложилась следующая ситуация — например, те же банки, которые успешно аккредитовались в качестве IT-организаций и имели на это формальное право, так как разрабатывали ПО для своих нужд, при этом никогда бы не смогли соблюсти правило по проценту выручки, полученной от разработки и реализации программного обеспечения, так как основной доход они получают от оказания именно банковских услуг.

Тогда встал вопрос о том, чтобы выделять в отдельные организации IT-подразделения компаний, чтобы они занимались исключительно своей профильной деятельностью в сфере информационных технологий. И за этот счет могли соблюсти условия по доле выручки и, следовательно, получать налоговые льготы, в том числе нулевую ставку по налогу на прибыль.

Но на пути такого рода оптимизации вставала проблема. Если в результате реорганизации IT-направление выделяется из основного бизнеса в отдельную организацию, но продолжает работать в интересах «материнской» компании, неизбежно будут возникать признаки дробления бизнеса с целью получения налоговых льгот.

Для разъяснения ситуации уже 17 марта 2022 года ФНС было выпущено письмо № СД-4-2-3289@, в котором уточнялось, что выделение или разделение бизнеса с целью отделить IT-компанию не будет рассматриваться налоговиками как применение схемы уклонения от налогообложения. Потому что получение в данном случае налоговой выгоды соответствует той цели, с которой вводились льготы — поддержать IT-отрасль.

Чуть позже для уточнения своей позиции ФНС выпустила письмо № СД-19-2/163 от 12.07.2022, в котором чиновники указали, что не будут засчитаны как дробление с целью уклонения от уплаты налогов:

перевод сотрудников в отдельную IT-компанию;

создание новой IT-компании;

перепрофилирование в сферу IT уже существующей организации.

Точки над «i» расставили изменения, внесенные в Налоговый кодекс 14.07.2022 федеральным законом № 321-ФЗ, которые утвердили в новой редакции налоговые льготы по налогу на прибыль и страховым взносам для IT-отрасли.

Какие основные изменения были внесены в НК

Льготная ставка по налогу на прибыль для IT-компаний действительно была уменьшена с 3 до 0% на период 2022- 2024 годов. В статьях п.5 ст. 427 (по страховым взносам) и п.1.15 ст. 284 (по налогу на прибыль) НК был конкретизирован перечень операций, доходы от которых будут засчитываться как профильные для IT-компаний при расчете доли доходов от деятельности в области информационных технологий. Была снижена сама обязательная доля профильных доходов, необходимая для получения льготной ставки в 0% по прибыли и 7,6% по страховым взносам. Если раньше для того, чтобы получить льготу, доходы от информационных технологий из определенного законодателями списка должны были составлять не менее 90%, то теперь обязательная доля снижена до 70% от общей суммы доходов. Требование по минимальному количеству сотрудников полностью убрали. Для получения льготы по страховым взносам по ст. 427 НК IT-компаниям разрешили в 2022 году не учитывать в общей сумме доходов те доходы, которые были полученные от продажи и иного выбытия долей в уставном капитале других организаций, при условии, что компания владела ими больше одного года. Таким образом, компаниям будет проще соблюсти условие по минимальному уровню 70% для профильных доходов. Если даже при этих условиях, не получилось в первом полугодии 2022 года соблюсти долю в 70%, льготные ставки по страховым взносам можно будет применять в третьем и четвертом квартале 2022 года.

Таким образом, законодатель стимулирует IT-компаниям избавляться от непрофильных для них активов. Но, повторим, работать эта норма будет только для страховых взносов.

Осталось неизменным условие про обязательную аккредитацию в Минцифре для получения IT-компанией права на налоговые льготы.

За точку в дискуссии, считать или нет дроблением для получения необоснованной налоговой выгоды реорганизацию с выделением IT-направления в отдельную компанию, можно считать появление в статьях 284 и 427 НК следующего условия.

Льготную ставку 0% по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов 7,6% не смогут применять организации, которые были созданы после 1 июля 2022 в результате реорганизации любым способом, кроме преобразования, или реорганизованы путем присоединения или наоборот выделения другого лица, даже если они соблюдают все остальные требования для получения указанных налоговых льгот.

Исключение сделано лишь для тех аккредитованные компании из IT-отрасли, которые уже состояли в реестре Минцифры до 1 июля 2022. Им разрешается применять льготные ставки ретроспективно с 1 января 2022, естественно, при условии, что все прочие правила по получению льготы ими соблюдались.

Таким образом, попытки бесконечно дробиться для выделения IT-структур в отдельные организации пресекаются теперь напрямую в Налоговом кодексе.

Аналогичные условия будут применяться для организаций, в которых доля прямого или косвенного участия Российской Федерации составляет больше 50%. Им нельзя будет применять льготные ставки даже при выполнении всех условий их предоставления, если они не состояли в реестре Минцифры на 1 июля 2022. Причем отдельно указано, что правило будет работать и для кредитных организаций, то есть банков.

Подведем итог

Таким образом, право на получение аккредитации оставят за теми, кто действительно занимается именно информационными технологиями и имеет шанс в дальнейшем получить налоговые льготы, если доведет процент выручки от профильной деятельности до необходимого уровня в 70% от общей суммы доходов.

А вариант с дроблением бизнеса через реорганизацию с выделением IT-направления и получением права на нулевую ставку по налогу на прибыль и пониженные взносы, для тех, кто не состоял в реестре до 1 июля, теперь полностью отсекли на уровне кодекса.