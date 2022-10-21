Как открыть пункт выдачи Оzон в Краснодаре

Владелец двух пунктов выдачи «Оzон» в Краснодаре рассказал Кублогу о своем опыте, расходах и доходах. Об Алексее (фамилию попросил скрыть): 39 лет. Первый пункт выдачи заказов Озона открыл летом 2021 года в районе дач на Ростовском шоссе. Второй — весной 2022 года в районе Дубинки.

Как начать

До «Озона» я тоже работал на себя, занимался покраской автомобилей. Но дело это вредное для здоровья, решил найти что-то другое. Идею с Озоном рассматривал где-то полгода, сомневался: пойдет-не пойдет, уйду в минус-не уйду. Посоветовался с женой, в итоге решили рискнуть и попробовать.

Предварительно я не изучал рынок и ближайших конкурентов тоже. Но смотрел ролики на YouTube: тех, кто уже открыл свой пункт и делился опытом. Я нашел там ролик (потом оказалось, старый), где сообщалось, что за каждый выданный заказ Озон платит 100 рублей. Я губу раскатал: если хотя бы сто посылок будет, уже неплохо. Оказалось, компания платит владельцу пункта только 4,45% от стоимости заказа.

Фото для примера, это не магазин Алексея. На фото: ПВЗ Ozon. Фото: e-ozon

Озон не предлагал нам никакой бизнес-план. Единственное: на тот момент у компании была льготная программа для новичков: первые три месяца она добавляла 100% к тому, что ты заработал. Вот заработал ты 10 тысяч — еще 10 тысяч сверху. Сейчас эту программу Озон уже отключил. Но осталась обратная связь от группы поддержки, это большой плюс.

Сколько нужно денег на стартап, я тоже не анализировал. Мне лень что-то просчитывать. По большому счету я всегда иду на риск.

«Озон» нам одобрил заявку, сказал, что нужно купить, мы заняли деньги. Что-то купили, что-то изготовили сами.

Вложения

Больше половины обстановки пункта я сделал своими руками: примерочную, стол для проверки заказов, пуфики. Жена сшила для них чехлы. Принтер принесли из дома. Офисное кресло нам оставили арендаторы. Сканер для считывания штрих-кодов подарил друг. Компьютерный стол, ноутбук, занавески, зеркало — покупали.

Полки, чтобы оборудовать склад, были. А так бы где-то 20 000 рублей они мне стоили.

Вместе с ремонтом обошлось нам все где-то в 100 000 рублей. Я полностью обшил помещение гипсокартоном, потому что влажность была большая. Сделать натяжной потолок уже нанимал человека.

Фото для примера, это не магазин Алексея. Это ПВЗ Ozon, ул. Тепличная, д. 62/1, корп. 2. Фото: spkubani.club

По стандартам Озона, площадь пункта выдачи должна быть не меньше 25 м2: клиентская зона — от 15 м2, склад — от 10 м2.

Для нас было не принципиально, чтобы пункт был рядом с домом. Но буквально за пару недель нашли помещение поблизости, в пяти минутах ходьбы. Клиентская зона у нас — 21 м2, склад — 15 м2.

Аренда стоила 15 тысяч рублей. Мы заплатили сразу за четыре месяца.

Сосед, он дизайнер, сделал мне шаблон объявления, я распечатал на принтере, ездил по ближайшим остановкам и расклеивал информацию об открытии пункта.

Первый пункт ПВЗ Ozon, открытый Алексеем. Склад. Фото предоставлены Алексеем

Доходы

С июля 2021, когда мы только открылись, и по январь 2022 я работал сам. Жена тогда еще преподавала в школе и помогала по возможности. Родители тоже подменяли время от времени. Потом жена ушла из школы, и мы стали с ней работать посменно.

Сразу после новогодних праздников наняли сотрудника. Его зарплата — 17 тысяч рублей, график — два дня через два.

Параллельно я продолжал заниматься кузовными работами, но работал уже по ночам. Месяц назад только совсем закрыл эту тему. Мне сейчас хотя и предлагают две машины полностью покрасить, и деньги неплохие, но сил уже нет.

На третий месяц мы вышли в ноль, а получать прибыль начали с октября: тогда мы заработали около 70 000 тысяч рублей. Минус аренда и коммуналка.

Самое урожайное для нас время — это конец года. Полтора месяца: с середины ноября до конца декабря, когда на «Озоне» стартуют предновогодние распродажи.

В прошлом году в канун Нового года мы заработали 140 000 рублей.

Что касается 23 февраля, 8 марта, на практике оказалось, что нет особо повышенной покупательской активность: 5-10%, не больше.

Возвратов, к сожалению, много: около 10%.

Когда весной 2022 года конкуренты открыли пункт «Озона» в километре от нас, это, конечно, сказалось на выручке. Сразу же где-то на 30% клиентов стало меньше. Оно и понятно: где людям ближе, там и удобнее.

Что касается текущих событий в стране, то они никак не сказались на покупательской способности. Но когда началась мобилизация, люди активно стали скупать нательное белье, термобелье, походную «пенку», термосидушки, спальники.

Ежемесячные расходы

Аренда — 15 000 рублей.

Коммуналка (электричество): зимой может доходить до 7 000 рублей, летом — не больше 2 000 рублей, сплит работает не все время.

Зарплата сотруднику — 17 000 рублей плюс перед Новым годом я даю еще бонусом 5 000 рублей.

Расходные материалы: одной пачки бумаги за 300-500 рублей хватает на два месяца. Картридж в принтере я заправил в июле прошлого года, краска еще есть.

Второй ПВЗ Ozon, открытый Алексеем. Клиентская зона. Фото предоставлены Алексеем

Второй пункт

Второй пункт я открыл в мае 2022 года. Открыл уже далеко от дома — в районе Дубинки.

В этот раз помещение искал долго. Смотрел по программе «Озона», где какие пункты есть поблизости. Но мне было проще в плане того, что уже знал, как и что надо делать, каким цветом красить, где буквы наклеить, что поставить. Так что меньше звонил в группу поддержки.

В ремонт вложил примерно столько же, сколько и в первом помещении.

Аренда второго помещения стоит 30 000 рублей.

Пока работаю один. Коммуналка летом и осенью выходит не больше 500 — 600 рублей, сплита здесь нет. Зимой, думаю, коммуналка будет не меньше 5 000 — 6 000: здесь один кВт стоит 14 рублей.

В городе раскачать новый пункт сложнее: я стал зарабатывать только через полгода. Льготную программу к тому времени «Озон» уже отменил. И клиентов здесь меньше, чем на дачах.

Но все равно планирую открывать новый пункт, и не один.

Вывод

Главный для меня плюс — это стабильный заработок, даже несмотря на сезонность и на то, что клиентов может оказаться не так много, как изначально рассчитывал. Я сравниваю с покраской авто, там даже хуже: полгода работа есть, потом, бах, три месяца ее нет.

В пункте даже в низкий сезон не настолько падает доход, чтобы ты вообще ничего не получал. И потом высокий сезон восполняет низкий. Все равно выхлоп есть, заработать можно.

Так что, если попадется подходящее помещение, сразу открою третий пункт.

В новостях я читал, что доходы торговых центров упали в последнее время где-то на 20%. Так что будущее за интернет-заказами. По крайней мере, ближайшие лет десять точно.

Подготовила Дарья Бендарская.

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