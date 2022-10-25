Отражаем корректировку НДС в книге покупок. Как она повлияет на декларацию по НДС?

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Как исправить книгу покупок и продаж в декларации по НДС

С 01.07.2021 книга покупок и дополнительный лист к ней составляются по обновленной форме. Изменения связаны с введением системы прослеживаемости товаров.

Начиная с отчетности за 3 квартал 2021 года обновлена и декларация по НДС.

Необходимость в корректировке книги покупок в декларации по НДС может возникнуть по разным причинам:

В раздел 8 декларации попали искаженные (неверные или неполные) данные. При этом в самой книге покупок налогоплательщика всё верно. Такое возможно при технических погрешностях, возникающих в результате переноса сведений из книги покупок в декларацию.

(неверные или неполные) данные. При этом в самой книге покупок налогоплательщика всё верно. Такое возможно при технических погрешностях, возникающих в результате переноса сведений из книги покупок в декларацию. Информацию из раздела 8 декларации по НДС необходимо откорректировать в связи с отражением новых сведений в дополнительных листах к книге покупок.

В упомянутых выше случаях требуется представить в инспекцию уточненную декларацию. Особое внимание следует обратить на поле 001 раздела 8:

При внесении исправлений в книгу покупок в декларацию по НДС требуется включить приложение 1 к разделу 8 «Сведения из дополнительных листов книги покупок». Кроме того, в уточненной декларации обязательно заполняются все разделы, которые присутствовали в первичном документе.

Заполнять раздел 8 можно двумя способами:

При корректировке книги продаж в декларации по НДС применяются аналогичные правила. Только заполняются раздел 9 и приложение к нему.

Как период обнаружения ошибки влияет на способ корректировки НДС

Ошибку в книге покупок налогоплательщик может обнаружить в разное время:

до окончания отчетного квартала и представления декларации по НДС;

в последующие периоды.

Как налоговики советуют исправлять НДС в таких ситуациях, смотрите на рисунке:

Такой алгоритм предложен налоговиками в письме ФНС от 29.12.2016 № СД-4-3/25440. Как его применить, расскажем на примере далее.

Выбор способа корректировки (пример)

Бухгалтер Христофоров П. А. ведет учет одновременно в ООО «Реализатор оптима» и ИП Водонаев Т. Р. Обе компании применяют традиционную систему налогообложения и уплачивают НДС.

Декларации по НДС Христофоров П. А. формирует в порядке очередности:

19 октября он отправил в ИФНС декларацию по НДС за ИП Водонаев Т. Р.

24 октября он запланировал отправку декларации по НДС за ООО «Реализатор оптима».

20 октября Христофоров П. А. решил сверить сплошным способом все счета-фактуры по обеим компаниям и обнаружил ошибки:

в книге покупок ООО «Реализатор оптима» — при отражении счета-фактуры на сумму 357 997 руб. (в т. ч. НДС = 59 662,83 руб.) задвоилась одна цифра (в т. ч. НДС = 599 662,83 руб.).

в книге покупок ИП Водонаев Т. Р. также выявлены ошибки.

Так как декларация по НДС за ИП Водонаев Т. Р. уже была отправлена, исправлять ошибки пришлось путем подачи уточненной декларации.

Ошибка в книге покупок ООО «Реализатор оптима» была выявлена до представления декларации в инспекцию, поэтому бухгалтер ограничился исправлениями в книге покупок — неверные данные были отражены в книге покупок со знаком «минус», а затем в обычном порядке зарегистрирован счет-фактура с верными цифрами.

Когда требуется восстановить НДС и отразить корректировку поступления в книге продаж

Восстановить НДС и отразить корректировку поступления в книге продаж может потребоваться по ряду причин. К примеру, по договоренности покупателя и продавца была уменьшена стоимость товаров, по которым налог уже был принят к вычету. НДС, подлежащий восстановлению (НДСвосс), нужно определить по формуле:

НДСвосс = НДС0 — НДС1,

где НДС0 и НДС1 — налог, исчисленный до и после уменьшения стоимости товаров.

Пример ООО «Зефир» приняло к вычету НДС в сумме 379 488 руб. по приобретенным у ПАО «Рахат-лукум» кондитерским изделиям. Спустя два месяца продавец предоставил покупателю ретро-скидку. Цена кондитерских изделий уменьшилась, вычет покупателя снизился до 306 133 руб. ООО «Зефир» должно восстановить НДС в сумме 73 355 руб. (379 488 — 306 133).

Оформление корректировочного счета-фактуры не приводит к необходимости уточнять ранее представленную в инспекцию декларацию по НДС. Корректировочный счет-фактуру продавец отражает в книге покупок в периоде его оформления. У него в такой ситуации возникает право на вычет НДС.

У покупателя корректировочный счет-фактура на уменьшение отражается в книге продаж, и потому появляется обязанность восстановить ранее принятый к вычету налог.

Итоги

Данные из книги покупок и продаж входят в состав декларации по НДС. Если эти данные попали в декларацию в искаженном или неполном виде или вообще не были представлены, декларацию необходимо исправить. Для этого нужно представить уточненную декларацию по НДС, в которой должны быть все разделы из первоначальной декларации.

При заполнении разделов, содержащих данные из книги покупок и продаж, можно использовать два способа, упомянутых нами в этой статье; при этом особое внимание следует обратить на поле 001 «Признак актуальности ранее представленных сведений».