Что нового ждет бухгалтера в 1С:БГУ? Обзор изменений

Расскажем про внутренний ЭДО, НДС, учет НФА и другое.

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Что нового ждет бухгалтера в 1С:БГУ? Обзор изменений
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Внутренний электронный документооборот

Разработана новая подсистема внутреннего документооборота. Основной подход идентичен имеющейся подсистеме внутреннего ЭДО.

Новые возможности:

  • использование простых и усиленных электронных подписей при подписи электронных документов;
  • участие во внутреннем ЭДО документов внешнего ЭДО;
  • отмена действий: отмена отказа от подписания, отмена аннулирования документа;
  • отказ от автоматической потери актуальности при перезаписи документа.

Переход на использование новой подсистемы осуществляется автоматически (безусловно): электронные документы, которые уже обработаны, либо обрабатываются при помощи внутреннего ЭДО, продолжат работать по старому механизму. Все новые документы - по новому механизму.

Услуги, работы, производство

Реализован конструктор (механизм автоматизированного формирования) графика платежей в документе "Извещение о начислении доходов" (ф.0510432). График платежей можно сформировать распределением общей суммы начисляемых доходов в рамках выбранного периода с указанной периодичностью.

Учет НДС

Реализовано требование п. 1.1 ст. 172 НК, согласно которому первичные документы, принятые к учету после окончания налогового периода, но относящиеся к нему, могут быть учтены в декларации по НДС завершенного периода, если документы были приняты к учету до сдачи декларации.

Розничные продажи

В специализированном интерфейсе "Рабочее место кассира" (РМК) реализована возможность оплаты и возврата оплаты по QR-коду через СБП.

Учет НФА

Добавлена возможность запрета интерактивного изменения строк в документах выбытия НФА.

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