Что нового ждет бухгалтера в 1С:БГУ? Обзор изменений

Внутренний электронный документооборот
Разработана новая подсистема внутреннего документооборота. Основной подход идентичен имеющейся подсистеме внутреннего ЭДО.
Новые возможности:
- использование простых и усиленных электронных подписей при подписи электронных документов;
- участие во внутреннем ЭДО документов внешнего ЭДО;
- отмена действий: отмена отказа от подписания, отмена аннулирования документа;
- отказ от автоматической потери актуальности при перезаписи документа.
Переход на использование новой подсистемы осуществляется автоматически (безусловно): электронные документы, которые уже обработаны, либо обрабатываются при помощи внутреннего ЭДО, продолжат работать по старому механизму. Все новые документы - по новому механизму.
Услуги, работы, производство
Реализован конструктор (механизм автоматизированного формирования) графика платежей в документе "Извещение о начислении доходов" (ф.0510432). График платежей можно сформировать распределением общей суммы начисляемых доходов в рамках выбранного периода с указанной периодичностью.
Учет НДС
Реализовано требование п. 1.1 ст. 172 НК, согласно которому первичные документы, принятые к учету после окончания налогового периода, но относящиеся к нему, могут быть учтены в декларации по НДС завершенного периода, если документы были приняты к учету до сдачи декларации.
Розничные продажи
В специализированном интерфейсе "Рабочее место кассира" (РМК) реализована возможность оплаты и возврата оплаты по QR-коду через СБП.
Учет НФА
Добавлена возможность запрета интерактивного изменения строк в документах выбытия НФА.