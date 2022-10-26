Госзакупки

Важные изменения в госзакупках в октябре 2022 года

Расскажем об изменениях в сфере государственных и корпоративных закупок с 1 октября 2022 года. А также по каким правилам будут проводиться закупки в новых субъектах РФ (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях).

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Важные изменения в госзакупках в октябре 2022 года
Иллюстрация: michael schaffler/unsplash

По 44-ФЗ

1. В реестр контрактов теперь нужно включать данные:

  • о реквизитах счета поставщика, который есть в контракте;
  • о месте поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
  • о размере казначейского обеспечения контракта;
  • о праве на отказ от контракта;
  • об условии об удержании начисленной и неуплаченной неустойки из стоимости по контракту (при наличии);
  • о размере налога, если сумма платежей по контракту подлежит уменьшению на сумму налога;
  • о документе, подтверждающего уплату неустойки;
  • об адресе сайта суда, на котором размещено решение о расторжении контракта.

2. Операторы площадок обязаны направлять заказчику сведения об участнике закупки в части данных о ликвидации и банкротстве;

3. Истек срок направления в Минфин документов об участии в проверке на соответствие требованиями к операторам специализированных площадок.

Нововведения по 223-ФЗ

В рамках 223-ФЗ до 1 октября 2022 положение о закупках нужно было привести в соответствие с новыми требованиями в отношении:

  1. независимых гарантий по закупкам для малого и среднего бизнеса в электронной форме;
  2. срока расчетов по договорам;
  3. порядка урегулирования конфликта интересов.

С 1 октября 2022 правительство получило право установить особенности включения заказчиками в план закупки продукции, закупки которой не размещаются в открытой части ЕИС.

Госзакупки в новых субъектах РФ

С 1 января 2023 в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области вводится действие законодательства о контрактной системе. Такое решение приняла Госдума в третьем чтении.

Новым регионам оставили возможность договориться с Минфином о выборе способа закупки работ в сфере строительства, сохранения объектов культурного наследия и работ в сфере научных исследований.

Федеральное правительство также получит возможность определения начальной цены и цены контракта с федпоставщиком в области строительства.

Во всём остальном — добро пожаловать в 44-ФЗ.

Изменения вступят в силу в день вступления в силу законов о ратификации договоров о вхождении в состав РФ новых регионов, т. е. уже на этой неделе.

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