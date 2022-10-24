Лягушки — это каторжный труд

Кублог пообщался с Оксаной и Андреем Пересечанскими об их редком бизнесе.

Как лягушки появились в вашей жизни?

Все наши идеи рождаются в машине, потому что мы все время куда-то едем. Мы любим путешествовать и пробовать что-то новое. И я как-то предложила Андрею продегустировать лягушачьи лапки. Я их пробовала много раз — и во Франции, и в России, Андрей до того момента — никогда.

Сначала мы обзвонили все краснодарские рестораны — нигде лапок нет. Хотели уже ехать в Москву, но ни в одном московском ресторане их тоже не было. Андрей и предложил разводить лягушек самим.

Как идея выросла в бизнес-проект?

У нас ничего не было. Ни знаний, ни умений, ни представления, с чего начать. Наши образования даже рядом не стояли с герпетологией (раздел зоологии, изучающий земноводных и пресмыкающихся — ред.).

По первому образованию я преподаватель французского и английского языков, по второму — менеджер среднего бизнеса. Андрей — экономист-международник. Если бы мне пять лет назад сказали, что я буду разводить лягушек, не поверила бы.

Начали искать информацию на русскоязычных сайтах — ее нет. Хорошо, что мы владеем иностранными языками. Собирали данные по крупицам, в итоге нашли, какие виды считаются деликатесными, решили разводить их. Купили оборудование, контейнеры, первую партию лягушек — 200 штук и организовали миниферму.

А где купили лягушек?

Мы узнали, что два выбранных нами вида разводятся в разных питомниках: один находится на юге России, второй — на севере. Но говорить, где точно купили, не будем, потому что очень много потратили времени на поиски.

Я тоже в свое время возмущалась, почему никто не хочет делиться информацией и раскрывать карты. Мы списывались и с французскими фермерами, и на турецкий рынок выходили... Потом поняла, почему: создать такую ферму — это каторжный труд. Вырастить их в течение восьми месяцев, кормить специальным кормом, выращивать сам корм, размножать — все сложно.

Не пожалели, что вложились в этот бизнес?

Андрей в шутку говорит, что если бы нам сказали заранее обо всех трудностях, мы бы, наверное, задумались.

Кублог: сколько стоили лягушки, где купили, сколько их на ферме — эту информацию владельцы фермы держат в тайне.

С чего стартовали?

У нас есть частный дом в Краснодаре, и в комнате, где раньше был рабочий кабинет, мы обустроили лягушатник. Пластиковые контейнеры у нас стояли от потолка до пола.

Поначалу нам хватало одной комнаты, но потом началась весна, период размножения. И мы поняли, что ни вторая, ни третья комната в доме нам не помогут. Надо срочно искать место побольше.

Долго искали место для фермы?

Поиски мы начали в январе 2021 года. Поначалу рассматривали старые коровники советского формата, но в них надо было очень много вложить. А мы еще толком сами не понимали, как устроена система бассейнов, и не было четкого представления, как на месте коровника обустроить питомник для лягушек.

В марте мы нашли ферму, о которой мечтали, в Смоленской. Площадь 60 соток, частный дом, несколько готовых ангаров — там были индюшатники. Мы их почистили, вынесли горы помета и поставили бассейн для лягушек.

Сколько вы вложили в обустройство фермы на первоначальном этапе?

Мы еще не подбивали бюджет. Обустройство фермы продолжается. Когда выйдем на второй этап строительства, тогда будем подводить итоги по первому.

Дорого обходится содержание одной лягушки?

Одна лягушка в день съедает семь насекомых. Живой корм выращиваем сами на ферме.

Они же квакают. Как это по звуку?

Громко. Причем, иногда очень громко. Мы их уже понимаем, как домашних животных. Их кваканье от многих факторов зависит: питание, спаривание. Бывает, тихо сидят, потом один начинает — и все подхватывают. Помещение у них — как амфитеатр, и получается хор.

Как вы их убиваете?

Гуманно, без боли.

Часто к вам экскурсии приезжают?

В основном по субботам, иногда — по воскресеньям. Это зависит от нашей собственной загрузки. Если есть окно, мы анонсируем экскурсию, и собирается группа. Если есть какой-то запрос на неделе, мы договариваемся на определенный день. Тур проводим для групп от шести до десяти человек. Экскурсия включает дегустацию и длится часа два.

Раньше у вас была система оплаты pay what you want (плати сколько хочешь). Почему вы от нее отказались и предпочли фиксированную оплату?

Это был эксперимент, но он провалился практически на старте.

Поскольку первыми нашими гостями были люди, которых мы в той или иной степени знали, никто по русской традиции не хотел показаться жадиной-говядиной. Но как не переплатить и найти ту золотую середину? Нас закидали вопросами относительно того, к чему привязать стоимость. Мы говорили: отталкивайтесь от опыта ваших других дегустаций — винных, гастрономических.

Возникало ощущение, что человек пришел на свадьбу и думает, сколько подарить молодым. В итоге мы устали отвечать развернуто каждому и перешли на фиксированную оплату — 1 500 рублей с человека.

Постепенно мы будем сокращать количество экскурсий, потому что все силы у нас будут уходить на расширение самой фермы и реконструкцию ангаров. Но пока они стабильно проходят 2 — 4 раза в неделю.

Вы показываете гостям лягушек. А потрогать их можно?

Лягушки, которых можно потрогать, живут в отдельном аквариуме.

Как долго может продержаться лягушка, которую постоянно трогают? У нее есть предел терпения?

Предел, наверное, какой-то есть, но экскурсии у нас проходят, как правило, раз в неделю, а лягушек много, и всех сразу не трогают. Вообще лягушки у нас живут в идеальных условиях — вода чистая, они купаются, их кормят.

На дегустациях, кроме лягушек, вы предлагаете еще мидий, улиток, устриц, сыры, сидр, вино... Где вы их покупаете?

Мы пробуем разных поставщиков. Стараемся находить таких же ребят, как мы, которые делают свой продукт. Например, подружились с краснодарцами, которые делают сухой сидр. Мы на своих дегустациях говорим об их сидре, они, возможно, говорят о нас.

С сырами то же самое. Мы ищем новые варианты, постоянно экспериментируем с приготовлением и подачей блюд. Если кого-то найдем, кто делает хорошие сыры, и тоже с ними подружимся, было бы здорово.

Поставляете лягушек в рестораны?

Пока только в формате гастрономических ужинов. Мы нашли рестораны, есть договоренности, но пока все на паузе до весны. В приоритете — развитие фермы.

Экскурсий у вас не так много. Мясо в рестораны вы поставляете на гастроужины. Куда деваете остальных лягушек?

Лягушек мы пока не убиваем, мясо не замораживаем. Они продолжают жить в бассейне.

Оксана и Андрей Пересечанские, селфи

A французы ели ваших лягушек?

Французов в Краснодаре по пальцам пересчитать, я с ними лично знакома. Все они пробовали, им понравилось. Мы возили наши лапки в ресторан Pinot Noir (г. Ростов-на-Дону), там шеф-повар — француз. Он их пощупал, попробовал и сказал, что они идеальны.

Ваши экскурсии-дегустации зависят от сезонности?

Раньше мы проводили их на открытом воздухе, в саду. Сейчас перенесли в один из пустующих ангаров, мы его оформили, декорировали.

Оксана и Андрей Пересечанские. Фото из личного архива

У вас есть опасения по поводу вашего бизнеса в связи с текущей обстановкой?

Совершенно никаких. Мы уверены в успехе, по-другому совершенно не может быть.

Задавала вопросы Дарья Бендарская.

Кублог поговорил с посетительницей фермы «Месьё Гренуй», которая дегустировала лягушек:

«Я уже пробовала раньше лягушек в Париже. Мясо французских лягушек мне отдаленно (очень отдаленно) напомнило курицу. Лягушки краснодарских фермеров выведены, как нам рассказали на экскурсии, в результате скрещивания двух российских видов, их мясо ни на что не похоже, и на курицу в том числе. Это мясо совсем особенной плотности и текстуры».