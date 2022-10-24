Лягушки — это каторжный труд

Кублог пообщался с Оксаной и Андреем Пересечанскими об их редком бизнесе.
Как лягушки появились в вашей жизни?Оксана: Все наши идеи рождаются в машине, потому что мы все время куда-то едем. Мы любим путешествовать и пробовать что-то новое. И я как-то предложила Андрею продегустировать лягушачьи лапки. Я их пробовала много раз — и во Франции, и в России, Андрей до того момента — никогда.
Сначала мы обзвонили все краснодарские рестораны — нигде лапок нет. Хотели уже ехать в Москву, но ни в одном московском ресторане их тоже не было. Андрей и предложил разводить лягушек самим.
Как идея выросла в бизнес-проект?Оксана: У нас ничего не было. Ни знаний, ни умений, ни представления, с чего начать. Наши образования даже рядом не стояли с герпетологией (раздел зоологии, изучающий земноводных и пресмыкающихся — ред.).
По первому образованию я преподаватель французского и английского языков, по второму — менеджер среднего бизнеса. Андрей — экономист-международник. Если бы мне пять лет назад сказали, что я буду разводить лягушек, не поверила бы.
Начали искать информацию на русскоязычных сайтах — ее нет. Хорошо, что мы владеем иностранными языками. Собирали данные по крупицам, в итоге нашли, какие виды считаются деликатесными, решили разводить их. Купили оборудование, контейнеры, первую партию лягушек — 200 штук и организовали миниферму.
А где купили лягушек?Оксана: Мы узнали, что два выбранных нами вида разводятся в разных питомниках: один находится на юге России, второй — на севере. Но говорить, где точно купили, не будем, потому что очень много потратили времени на поиски.
Я тоже в свое время возмущалась, почему никто не хочет делиться информацией и раскрывать карты. Мы списывались и с французскими фермерами, и на турецкий рынок выходили... Потом поняла, почему: создать такую ферму — это каторжный труд. Вырастить их в течение восьми месяцев, кормить специальным кормом, выращивать сам корм, размножать — все сложно.
Не пожалели, что вложились в этот бизнес?Оксана: Андрей в шутку говорит, что если бы нам сказали заранее обо всех трудностях, мы бы, наверное, задумались.
Кублог: сколько стоили лягушки, где купили, сколько их на ферме — эту информацию владельцы фермы держат в тайне.
С чего стартовали?У нас есть частный дом в Краснодаре, и в комнате, где раньше был рабочий кабинет, мы обустроили лягушатник. Пластиковые контейнеры у нас стояли от потолка до пола.
Поначалу нам хватало одной комнаты, но потом началась весна, период размножения. И мы поняли, что ни вторая, ни третья комната в доме нам не помогут. Надо срочно искать место побольше.
Долго искали место для фермы?Оксана: Поиски мы начали в январе 2021 года. Поначалу рассматривали старые коровники советского формата, но в них надо было очень много вложить. А мы еще толком сами не понимали, как устроена система бассейнов, и не было четкого представления, как на месте коровника обустроить питомник для лягушек.
В марте мы нашли ферму, о которой мечтали, в Смоленской. Площадь 60 соток, частный дом, несколько готовых ангаров — там были индюшатники. Мы их почистили, вынесли горы помета и поставили бассейн для лягушек.
Сколько вы вложили в обустройство фермы на первоначальном этапе?Оксана: Мы еще не подбивали бюджет. Обустройство фермы продолжается. Когда выйдем на второй этап строительства, тогда будем подводить итоги по первому.
Дорого обходится содержание одной лягушки?Одна лягушка в день съедает семь насекомых. Живой корм выращиваем сами на ферме.
Они же квакают. Как это по звуку?Оксана: Громко. Причем, иногда очень громко. Мы их уже понимаем, как домашних животных. Их кваканье от многих факторов зависит: питание, спаривание. Бывает, тихо сидят, потом один начинает — и все подхватывают. Помещение у них — как амфитеатр, и получается хор.
Как вы их убиваете?Оксана: Гуманно, без боли.
Часто к вам экскурсии приезжают?Оксана: В основном по субботам, иногда — по воскресеньям. Это зависит от нашей собственной загрузки. Если есть окно, мы анонсируем экскурсию, и собирается группа. Если есть какой-то запрос на неделе, мы договариваемся на определенный день. Тур проводим для групп от шести до десяти человек. Экскурсия включает дегустацию и длится часа два.
Раньше у вас была система оплаты pay what you want (плати сколько хочешь). Почему вы от нее отказались и предпочли фиксированную оплату?Андрей: Это был эксперимент, но он провалился практически на старте.
Поскольку первыми нашими гостями были люди, которых мы в той или иной степени знали, никто по русской традиции не хотел показаться жадиной-говядиной. Но как не переплатить и найти ту золотую середину? Нас закидали вопросами относительно того, к чему привязать стоимость. Мы говорили: отталкивайтесь от опыта ваших других дегустаций — винных, гастрономических.
Возникало ощущение, что человек пришел на свадьбу и думает, сколько подарить молодым. В итоге мы устали отвечать развернуто каждому и перешли на фиксированную оплату — 1 500 рублей с человека.
Постепенно мы будем сокращать количество экскурсий, потому что все силы у нас будут уходить на расширение самой фермы и реконструкцию ангаров. Но пока они стабильно проходят 2 — 4 раза в неделю.
Вы показываете гостям лягушек. А потрогать их можно?Андрей: Лягушки, которых можно потрогать, живут в отдельном аквариуме.
Как долго может продержаться лягушка, которую постоянно трогают? У нее есть предел терпения?Оксана: Предел, наверное, какой-то есть, но экскурсии у нас проходят, как правило, раз в неделю, а лягушек много, и всех сразу не трогают. Вообще лягушки у нас живут в идеальных условиях — вода чистая, они купаются, их кормят.
На дегустациях, кроме лягушек, вы предлагаете еще мидий, улиток, устриц, сыры, сидр, вино... Где вы их покупаете?Оксана: Мы пробуем разных поставщиков. Стараемся находить таких же ребят, как мы, которые делают свой продукт. Например, подружились с краснодарцами, которые делают сухой сидр. Мы на своих дегустациях говорим об их сидре, они, возможно, говорят о нас.
С сырами то же самое. Мы ищем новые варианты, постоянно экспериментируем с приготовлением и подачей блюд. Если кого-то найдем, кто делает хорошие сыры, и тоже с ними подружимся, было бы здорово.
Поставляете лягушек в рестораны?Оксана: Пока только в формате гастрономических ужинов. Мы нашли рестораны, есть договоренности, но пока все на паузе до весны. В приоритете — развитие фермы.
Экскурсий у вас не так много. Мясо в рестораны вы поставляете на гастроужины. Куда деваете остальных лягушек?Лягушек мы пока не убиваем, мясо не замораживаем. Они продолжают жить в бассейне.
Оксана и Андрей Пересечанские, селфи
A французы ели ваших лягушек?Оксана: Французов в Краснодаре по пальцам пересчитать, я с ними лично знакома. Все они пробовали, им понравилось. Мы возили наши лапки в ресторан Pinot Noir (г. Ростов-на-Дону), там шеф-повар — француз. Он их пощупал, попробовал и сказал, что они идеальны.
Ваши экскурсии-дегустации зависят от сезонности?Оксана: Раньше мы проводили их на открытом воздухе, в саду. Сейчас перенесли в один из пустующих ангаров, мы его оформили, декорировали.
Оксана и Андрей Пересечанские. Фото из личного архива
У вас есть опасения по поводу вашего бизнеса в связи с текущей обстановкой?Оксана: Совершенно никаких. Мы уверены в успехе, по-другому совершенно не может быть.
Задавала вопросы Дарья Бендарская.
Кублог поговорил с посетительницей фермы «Месьё Гренуй», которая дегустировала лягушек:
«Я уже пробовала раньше лягушек в Париже. Мясо французских лягушек мне отдаленно (очень отдаленно) напомнило курицу. Лягушки краснодарских фермеров выведены, как нам рассказали на экскурсии, в результате скрещивания двух российских видов, их мясо ни на что не похоже, и на курицу в том числе. Это мясо совсем особенной плотности и текстуры».Подписывайтесь на телеграм Кублога.