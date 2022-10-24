Частичная мобилизация предпринимателей и учредителей бизнеса: что важно знать и что изменилось

О каком постановлении речь

Правительство приняло Постановление от 20 октября 2022 г. № 1874.

В этом документе прописаны отсрочки по налогам и взносам, продление сроков сдачи налоговой отчетности и льготы по проверкам для бизнеса, если его единственный учредитель (или ИП) призван по мобилизации.

Почему приняли это постановление

Нынешнему документу предшествовало долгое обсуждение, которое начиналось с базового вопроса: что делать бизнесмену, если п.7.ст.10 закона №76-ФЗ прямо запрещает военнослужащему заниматься предпринимательской деятельностью?

Ответом на этот вопрос стал новый Федеральный закон от 20.10.2022 № 404-ФЗ, который делает исключение для призванных на военную службу по мобилизации.

Кроме того, этим же законом бизнесменам дали 5 рабочих дней на решение бизнес-вопросов.

Теперь же решать такие вопросы надо на основе нового постановления кабмина.

Кого касаются новые правила

Речь про предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний. То есть, в том числе, ИП.

Что учесть при решении вопросов бизнеса

Единственному учредителю

Мобилизованный единственный учредитель (акционер) может:

выдать доверенность на управление акциями или долями в уставном капитале фирмы;

или заключить с доверительным управляющим соответствующий договор доверительного управления.

В таком договоре можно прописать (ст. 185-188, п. 1 ст. 432, ст. 1015-1017, 1020 ГК РФ):

право доверенного лица (управляющего) подписывать от имени мобилизованного руководителя соответствующие решения;

запрет доверенному лицу отчуждать и обременять акции или доли в уставном капитале организации.

ИП

Для ведения деятельности ИП необходимо выдать нотариальную доверенность другому лицу.

Печальное, но важное напоминание: помните, что доверенность прекращает свое действие со смертью доверителя (пп. 6 п. 1 ст. 188 ГК РФ).

Есть два способа оформить доверенность на представление интересов ИП в ФНС:

в бумажном виде – с заверкой доверенности у нотариуса;

в электронном виде – с заверкой доверенности квалифицированной электронной подписью (КЭП) нотариуса либо без участия нотариуса, если ИП подпишет доверенность своей электронной подписью.

Формат доверенности в электронной форме и порядок ее направления по ТКС утвержден Приказом ФНС РФ от 30.04.2021 № ЕД-7-26/445@.

Что меняется по налогам и взносам

Отсрочка для мобилизованных предпринимателей будет по по налогам, сборам и страховым взносам.

Платить накопившийся долг можно будет в рассрочку. А действовать отсрочка будет не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после ее завершения.

Для чего отсрочка Как сдвигаются сроки Для уплаты налогов и страховых взносов Со дня окончания военной службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы Для налоговых деклараций Со дня окончания военной службы до 25-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы Для уплаты НПД Со дня окончания военной службы до последнего числа (включительно) четвертого месяца после дня окончания военной службы

Причем тут проверки

Согласно тексту постановления, приостановка ждет:

вынесение решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок;

проведение уже назначенных таких проверок;

наказания за нарушения по статьям 119, 126, 126.1, 129.1, 129.4 и 129.6 НК.

Наконец, пункт 8 постановления продлевает на 6 месяцев предельные сроки направления требований:

об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

об уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

На тот же срок продлили и предельные сроки принятия решения о взыскании всех перечисленных задолженностей.

Временно заморожены проверки полноты исчисления и уплаты налогов по сделкам между взаимозависимыми лицами, проверки страхователей по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Что еще

Счета мобилизованных предпринимателей запрещено блокировать.

Срок ограничения – весь период службы и до 28 числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания частичной мобилизации.