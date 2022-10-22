❗❗❗ Мобилизованным дали отсрочку по налогам, взносам и декларациям

Постановление с такой нормой приняло Правительство.

Отсрочка будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после ее завершения.

Сроки сдвигаются так: для уплаты налогов и страховых взносов — со дня окончания военной службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы;

(включительно) после дня окончания военной службы; для налоговых деклараций — со дня окончания военной службы до 25-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы;

(включительно) после дня окончания военной службы; для уплаты НПД — со дня окончания военной службы до последнего числа (включительно) четвертого месяца после дня окончания военной службы.

Причем платить накопившуюся задолженность можно будет в рассрочку. Размер первого платежа составит одну шестую всего долга, а в дальнейшем можно будет гасить его ежемесячно равными частями.