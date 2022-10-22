Налоги, взносы, пошлины

❗❗❗ Мобилизованным дали отсрочку по налогам, взносам и декларациям

Призванным по частичной мобилизации ИП и единственным учредителям предоставлена отсрочка по налогам, сборам и страховым взносам, а также продлены сроки сдачи налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам.

Версия для печати

Постановление с такой нормой приняло Правительство.

Отсрочка будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после ее завершения.

Сроки сдвигаются так:

  • для уплаты налогов и страховых взносов — со дня окончания военной службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы;
  • для налоговых деклараций — со дня окончания военной службы до 25-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы;
  • для уплаты НПД — со дня окончания военной службы до последнего числа (включительно) четвертого месяца после дня окончания военной службы.

Причем платить накопившуюся задолженность можно будет в рассрочку. Размер первого платежа составит одну шестую всего долга, а в дальнейшем можно будет гасить его ежемесячно равными частями.

Подпишитесь на «Клерк.Премиум»!

Незаменимая и полная информация за смешные деньги!

• Мини-курсы каждый день
• Бесплатные вебинары по горячим темам
• Консультации по любым вопросам в день обращения
• Доступ к разборам новых правил и законов
• Курсы повышения квалификации с огромной выгодой

Оставьте заявку сейчас, чтобы получить персональную скидку.

Налоги, взносы, пошлины

❗❗❗ Мобилизованным дали отсрочку по налогам, взносам и декларациям

Призванным по частичной мобилизации ИП и единственным учредителям предоставлена отсрочка по налогам, сборам и страховым взносам, а также продлены сроки сдачи налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам.

Повышение квалификации

Инвестиции

Получение пассивного дохода — это неправильная цель инвестирования

Пассивный доход — это хорошо. Тут сложно спорить, и вообще двух мнений быть не может. Но стоит ли ставить целью долгосрочных инвестиций получение пассивного дохода? Я считаю, что инвестиции с целью получения пассивного дохода — это неправильно.

Получение пассивного дохода — это неправильная цель инвестирования

Мероприятия

Разместить
Трудовое право

👈👉 Можно работать на двух работах одновременно

Официально работать на нескольких работах можно, пояснил Минтруд. Первая работа, выполняемая по трудовому договору и занесенная в трудовую книжку, будет считаться основной, вторая и последующие работы — по совместительству.

Читать еще