Дело о выемке. Когда не стоит спорить с инспекцией

Почему налоговики назначили выемку

Налоговики назначили выездную налоговую проверку и запросили у компании счета-фактуры. Документы они не получили. Однако знали из базы 1С, что эти счета-фактуры существуют.

Тогда инспекторы провели выемку с участием сотрудников полиции. Налоговики посчитали, что компания может скрыть документы, изменить или уничтожить.

Организация посчитала выемку незаконной, и обратилась в суд.

Какие аргументы привела компания

Без аргументов в суд обращаться бесполезно. Компания их предоставила:

налоговики не доказали необходимость выемки подлинников документации;

компания добровольно представила все затребованное;

неполный объем представленных документов – не основание для выемки;

налоговики не доказали, что компания собиралась спрятать или повредить документы;

выемку произвели не по адресу, где находится компания;

протокол выемки составлен неправильно.

Кроме того, компания заявила, что выемка прошла без участия лица, у которого она производится. И еще компанию не попросили добровольно выдать предмет выемки.

Аргументы оказались слабоваты. Что и показало решение суда. Компания прошла три инстанции, и ничего не добилась (постановление АС Уральского округа от 09.09.2022 № Ф09-6060/22).

Почему суд не нашел никаких нарушений со стороны инспекции

Причина

Налоговики направили в адрес компании требования о предоставлении документов (ст. 93 НК). Получили документы, и убедились, что им представили далеко не все. Организация не представила счета-фактуры по сделкам с восьмью организациями. Поэтому инспекция и приняла решение произвести выемку.

Инспекторы посчитали, что компания участвует в налоговой схеме с взаимозависимыми компаниями. При этом подельники начали менять место своего нахождения на другие регионы страны. Возникла угроза сокрытия или уничтожения документации.

Инспекция вообще не обязана перечислять основания, исходя из которых, она пришла к выводу о возможной порче документов. Это оценочная категория, и зависит от конкретных обстоятельств.

Строго говоря, инспекция вправе сама выбирать, какие контрольные мероприятия ей проводить. Организация не вправе оценивать такой выбор (постановления КС от 01.12.1997 № 18-П, от 16.07.2004 № 14-П).

Техника

В выемке участвовали двое понятых. Протокол оформлен. Изъятые документы сшиты, пронумерованы и заверены.

Налоговики имеют право на внезапность проведения выемки. В противном случае проверяемое лицо может предпринять меры по сокрытию документации. Так что инспекторы не обязаны дожидаться конца срока, в который организации предложено выдать документы добровольно.

Компания была уведомлена о проведении выездной налоговой проверки. Представителя компании уведомили о выемки. Постановление о производстве выемки направлено в адрес организации по ТКС.

Выемка документов не обязательно должна проводиться по месту регистрации или месту нахождения налогоплательщика. Компаниям не запрещено хранить документы там, где им удобно. Так что и искать эти документы налоговики тоже вправе где угодно.

Когда выемку можно реально опротестовать

Тем не менее, налоговики допускают ошибки при проведении выемки. И тогда эту процедуру можно действительно оспорить.

Выемка производится у лица, у которого не проводится налоговая проверка (определение ВС от 18.01.2022 № 306-ЭС21-26327). В постановлении о выемке должен быть указан мотив. Без мотива постановление не действительно (постановление АС Центрального округа от 12.02.2019 № А54-2414/2018). Выемка документов закончилась в ночное время. Ночью выемку делать нельзя (п. 2 ст. 94 НК, п. 9.2 письмо ФНС от 17.07.2013 № АС-4-2/12837). Что такое «ночное время», НК не объясняет. Но законодательством определено, что к ночному относится время с 22 часов вечера до 6 часов утра (ст. 96 ТК и п. 21 ст. 5 УПК). Нет представителя компании при проведении выемки или не хватает понятых. В протоколах выемки не перечислены и не описаны изъятые документы и предметы.