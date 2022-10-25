Почему бухгалтеру на упрощенке нужна профпередподготовка. Даже если вы сто лет работаете с УСН

2023 год кардинально изменит УСН
1. Из обыденного: изменится коэффициент-дефлятор, влияющий на предел доходов для права применять УСН.
На 2023 год его хотят установить в размере 1,257.
Тогда лимиты в будущем году будут такими :
- 188,55 млн рублей — для стандартных ставок УСН;
- 251,4 млн рублей — для повышенных ставок УСН;
- 141,41 млн рублей — для права перехода на УСН.
2. Меньше станет видов бизнеса, которые могут применять упрощенку. С 1 января 2023 года из списка исключаются производители и продавцы изделий из драгоценных металлов и камней.
3. Будет новая форма декларации по УСН.
По итогам 2023 года упрощенцы будут сдавать декларацию на новом бланке. Изменятся также порядок заполнения и электронный формат документа. В основном изменения связаны с переходом на единый налоговый платеж.
И это еще не все
Главное новшество года — переход на единый налоговый счет. Упрощенцы обязаны будут платить в бюджет налоги и взносы одним платежом, вместо нескольких.
Исключения:
- взносы на травматизм;
- госпошлина, по которой отсутствует исполнительный лист;
- НДФЛ с выплат иностранцам, работающим по патентам.
Эти платежи по-прежнему будут учитываться отдельно.
С 2023 года организации и ИП обязаны сдавать новый отчет — уведомление о налогах и взносах. Его необходимо отправить, если уплата налога производится до сдачи отчетности. Такая ситуация возникает с уплатой авансов по УСН: их необходимо перечислять по итогам квартала, а декларация сдается по итогам года. Налоговикам необходимо ежеквартально переводить аванс по УСН на КБК этого налога, для этого плательщик должен сдавать уведомление.
Срок сдачи — 25-е число месяца, в котором должны перечислить платеж.
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В курсе профпереподготовки по УСН на «Клерке» есть абсолютно все, чтобы сделать ваши знания актуальными и заполнить пробелы по всем новшествам.
Поэтому мы собрали целую тонну максимально понятного материала. Получилось целых 24 модуля!
Даем общее представление об УСН: налоги, ставки, отчетность.
Разбираем документооборот компаний на УСН и бухучет.
Отдельно поговорим про ОС и НМА, про учет запасов, признание доходов и расходов.
Наконец, обсудим налоговый учет и отчетность, налоговое планирование. Также эксперты разберут:
- Сотрудники: оформление и выплата зарплаты
- Работа с исполнителями по ГПХ: физлица, ИП и самозанятые
- Налоговое агентство по НДФЛ и уплата страховых взносов
- Расчеты с дебиторами и кредиторами
- Онлайн-кассы
- Кассовые операции, расчеты наличными
- Бухгалтерская отчетность
- Основы управленческого учета и бюджетирование
- Налоговые проверки
- Как избежать блокировки счета по 115-ФЗ
А в конце будет практикум по работе бухгалтера в Excel.
В общем, разберем без воды и на понятных примерах ВСЁ, что нужно знать, чтобы быть крутым бухгалтером или даже главбухом на УСН.
Что получите по итогу
Даем официальный диплом о профпереподготовке в реестре ФИС ФРДО. Диплом подтвердит, что вы умеете:
- составлять все виды документов, нужных в работе компании на УСН;
- вести бухгалтерский учет по новым ФСБУ;
- вести управленческий учет;
- понимать, какие расходы безопасны, а к каким придерутся налоговики;
- избегать ошибок в отчетности;
- грамотно отвечать на требования налоговиков;
- снижать налоговые риски;
- оформлять и вести расчеты со штатными сотрудниками и временными исполнителями
- предотвращать блокировку расчетного счета
и многое другое.
То есть что вам можно смело доверить все финансы предприятия на УСН.
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Старт ближайшего потока — 1 ноября.