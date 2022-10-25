Почему бухгалтеру на упрощенке нужна профпередподготовка. Даже если вы сто лет работаете с УСН

2023 год кардинально изменит УСН

1. Из обыденного: изменится коэффициент-дефлятор, влияющий на предел доходов для права применять УСН.

На 2023 год его хотят установить в размере 1,257.

Тогда лимиты в будущем году будут такими :

188,55 млн рублей — для стандартных ставок УСН;

251,4 млн рублей — для повышенных ставок УСН;

141,41 млн рублей — для права перехода на УСН.

2. Меньше станет видов бизнеса, которые могут применять упрощенку. С 1 января 2023 года из списка исключаются производители и продавцы изделий из драгоценных металлов и камней.

3. Будет новая форма декларации по УСН.

По итогам 2023 года упрощенцы будут сдавать декларацию на новом бланке. Изменятся также порядок заполнения и электронный формат документа. В основном изменения связаны с переходом на единый налоговый платеж.

И это еще не все

Главное новшество года — переход на единый налоговый счет. Упрощенцы обязаны будут платить в бюджет налоги и взносы одним платежом, вместо нескольких.

Исключения: взносы на травматизм;

госпошлина, по которой отсутствует исполнительный лист;

НДФЛ с выплат иностранцам, работающим по патентам.

Эти платежи по-прежнему будут учитываться отдельно.

С 2023 года организации и ИП обязаны сдавать новый отчет — уведомление о налогах и взносах. Его необходимо отправить, если уплата налога производится до сдачи отчетности. Такая ситуация возникает с уплатой авансов по УСН: их необходимо перечислять по итогам квартала, а декларация сдается по итогам года. Налоговикам необходимо ежеквартально переводить аванс по УСН на КБК этого налога, для этого плательщик должен сдавать уведомление.

Срок сдачи — 25-е число месяца, в котором должны перечислить платеж.

Если у вас уже закружилась голова, то оставляйте контакты прямо здесь: все разложим по полочкам.

Что дает курс

В курсе профпереподготовки по УСН на «Клерке» есть абсолютно все, чтобы сделать ваши знания актуальными и заполнить пробелы по всем новшествам.

Поэтому мы собрали целую тонну максимально понятного материала. Получилось целых 24 модуля!

Даем общее представление об УСН: налоги, ставки, отчетность.

Разбираем документооборот компаний на УСН и бухучет.

Отдельно поговорим про ОС и НМА, про учет запасов, признание доходов и расходов.

Наконец, обсудим налоговый учет и отчетность, налоговое планирование. Также эксперты разберут:

Сотрудники: оформление и выплата зарплаты Работа с исполнителями по ГПХ: физлица, ИП и самозанятые Налоговое агентство по НДФЛ и уплата страховых взносов Расчеты с дебиторами и кредиторами Онлайн-кассы Кассовые операции, расчеты наличными Бухгалтерская отчетность Основы управленческого учета и бюджетирование Налоговые проверки Как избежать блокировки счета по 115-ФЗ

А в конце будет практикум по работе бухгалтера в Excel.

В общем, разберем без воды и на понятных примерах ВСЁ, что нужно знать, чтобы быть крутым бухгалтером или даже главбухом на УСН.

Что получите по итогу

Даем официальный диплом о профпереподготовке в реестре ФИС ФРДО. Диплом подтвердит, что вы умеете:

составлять все виды документов, нужных в работе компании на УСН;

вести бухгалтерский учет по новым ФСБУ;

вести управленческий учет;

понимать, какие расходы безопасны, а к каким придерутся налоговики;

избегать ошибок в отчетности;

грамотно отвечать на требования налоговиков;

снижать налоговые риски;

оформлять и вести расчеты со штатными сотрудниками и временными исполнителями

предотвращать блокировку расчетного счета

и многое другое.

То есть что вам можно смело доверить все финансы предприятия на УСН.

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Старт ближайшего потока — 1 ноября.