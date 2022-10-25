Обучение для бухгалтеров

Почему бухгалтеру на упрощенке нужна профпередподготовка. Даже если вы сто лет работаете с УСН

Казалось бы, вы уже собаку съели на всех нюансах упрощенной системы. Ну какая переподготовка? Объясняем, что вам может все испортить.

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Почему бухгалтеру на упрощенке нужна профпередподготовка. Даже если вы сто лет работаете с УСН
SHVETS production/pexels

2023 год кардинально изменит УСН

1. Из обыденного: изменится коэффициент-дефлятор, влияющий на предел доходов для права применять УСН.

На 2023 год его хотят установить в размере 1,257.

Тогда лимиты в будущем году будут такими :

  • 188,55 млн рублей — для стандартных ставок УСН;
  • 251,4 млн рублей — для повышенных ставок УСН;
  • 141,41 млн рублей — для права перехода на УСН.

2. Меньше станет видов бизнеса, которые могут применять упрощенку. С 1 января 2023 года из списка исключаются производители и продавцы изделий из драгоценных металлов и камней.

3. Будет новая форма декларации по УСН.

По итогам 2023 года упрощенцы будут сдавать декларацию на новом бланке. Изменятся также порядок заполнения и электронный формат документа. В основном изменения связаны с переходом на единый налоговый платеж.

И это еще не все

Главное новшество года — переход на единый налоговый счет. Упрощенцы обязаны будут платить в бюджет налоги и взносы одним платежом, вместо нескольких.

Исключения:

  • взносы на травматизм;
  • госпошлина, по которой отсутствует исполнительный лист;
  • НДФЛ с выплат иностранцам, работающим по патентам.

Эти платежи по-прежнему будут учитываться отдельно.

С 2023 года организации и ИП обязаны сдавать новый отчет — уведомление о налогах и взносах. Его необходимо отправить, если уплата налога производится до сдачи отчетности. Такая ситуация возникает с уплатой авансов по УСН: их необходимо перечислять по итогам квартала, а декларация сдается по итогам года. Налоговикам необходимо ежеквартально переводить аванс по УСН на КБК этого налога, для этого плательщик должен сдавать уведомление.

Срок сдачи — 25-е число месяца, в котором должны перечислить платеж.

Если у вас уже закружилась голова, то оставляйте контакты прямо здесь: все разложим по полочкам.

Что дает курс

В курсе профпереподготовки по УСН на «Клерке» есть абсолютно все, чтобы сделать ваши знания актуальными и заполнить пробелы по всем новшествам.

Поэтому мы собрали целую тонну максимально понятного материала. Получилось целых 24 модуля!

Даем общее представление об УСН: налоги, ставки, отчетность.

Разбираем документооборот компаний на УСН и бухучет.

Отдельно поговорим про ОС и НМА, про учет запасов, признание доходов и расходов.

Наконец, обсудим налоговый учет и отчетность, налоговое планирование. Также эксперты разберут:

  1. Сотрудники: оформление и выплата зарплаты
  2. Работа с исполнителями по ГПХ: физлица, ИП и самозанятые
  3. Налоговое агентство по НДФЛ и уплата страховых взносов
  4. Расчеты с дебиторами и кредиторами
  5. Онлайн-кассы
  6. Кассовые операции, расчеты наличными
  7. Бухгалтерская отчетность
  8. Основы управленческого учета и бюджетирование
  9. Налоговые проверки
  10. Как избежать блокировки счета по 115-ФЗ

А в конце будет практикум по работе бухгалтера в Excel.

В общем, разберем без воды и на понятных примерах ВСЁ, что нужно знать, чтобы быть крутым бухгалтером или даже главбухом на УСН.

Что получите по итогу

Даем официальный диплом о профпереподготовке в реестре ФИС ФРДО. Диплом подтвердит, что вы умеете:

  • составлять все виды документов, нужных в работе компании на УСН;
  • вести бухгалтерский учет по новым ФСБУ;
  • вести управленческий учет;
  • понимать, какие расходы безопасны, а к каким придерутся налоговики;
  • избегать ошибок в отчетности;
  • грамотно отвечать на требования налоговиков;
  • снижать налоговые риски;
  • оформлять и вести расчеты со штатными сотрудниками и временными исполнителями
  • предотвращать блокировку расчетного счета

и многое другое.

То есть что вам можно смело доверить все финансы предприятия на УСН.

Где узнать больше

Оставляйте контакты и мы расскажем все, что вы хотите знать о курсе:

Старт ближайшего потока — 1 ноября.

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