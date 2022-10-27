НДС vs электронные услуги от иностранного контрагента. Платить налог или нет?

Вопрос

Какой сейчас действует порядок налогообложения НДС электронных услуг, оказываемых иностранными компаниями, состоящими на учете в налоговой РФ?

Ответ

С 1 октября 2022 года в случае приобретения у иностранной компании, состоящей на учете в налоговой на основании положений пункта 4.6 статьи 83 НК, услуг в электронной форме, указанных в пункте 1 статьи 174.2 НК, у организации возникнут обязанности налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет соответствующей суммы НДС.

Обоснование

Законом от 14.07.2022 № 323-ФЗ внесены изменения в часть вторую НК, которые вступили в силу с 1 октября 2022 года. В силу подпункта 1 пункта 1 статьи 146 НК объектом налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ, а также передача имущественных прав.

Следовательно, операции по реализации услуг на территории РФ подлежат налогообложению НДС.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 148 НК, местом реализации работ (услуг) признается территория РФ, если покупатель работ (услуг) осуществляет деятельность на территории РФ. Положение этого подпункта применяется при оказании услуг, указанных в пункте 1 статьи 174.2 НК.

Пунктом 1 статьи 174.2 НК установлено, что в целях настоящей главы оказанием услуг в электронной форме признается оказание услуг через информационно-телекоммуникационную сеть, в том числе через интернет, автоматизированно с использованием информационных технологий.

Таким образом, в случае приобретения российской организацией у иностранной компании услуг в электронной форме, указанных в пункте 1 статьи 174.2 НК, местом реализации таких услуг будет признаваться территории РФ.

Следовательно, такие услуги будут облагаться НДС на территории РФ.

В силу пункта 3 статьи 174.2 НК иностранные организации, оказывающие физическим лицам услуги в электронной форме, указанные в пункте 1, местом реализации которых признается территория РФ, производят исчисление и уплату налога, если обязанность по уплате налога в отношении операций по реализации таких услуг не возложена в соответствии с настоящей статьей на налогового агента.

Пунктом 10.1 статьи 174.2 НК установлено, что при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме, указанных в пункте 1, местом реализации которых признается территория РФ, в том числе на основании договоров поручения, договоров комиссии, агентских договоров или иных аналогичных договоров, исчисление и уплата налога производятся получателями услуг в качестве налоговых агентов в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи 161 НК.

На основании пункта 1 статьи 161 НК при реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых является территория РФ, налоговая база определяется налоговыми агентами в случае реализации этих товаров (работ, услуг) налогоплательщиками – иностранными лицами:

не состоящими на учете в налоговых органах либо состоящими на учете в налоговых органах только в связи с нахождением на территории РФ принадлежащих им недвижимого имущества и (или) транспортных средств либо в связи с открытием счета в банке;

состоящими на учете в налоговых органах по месту нахождения их обособленных подразделений на территории РФ (за исключением осуществления реализации указанных в абзаце первом настоящего пункта товаров (работ, услуг) через обособленное подразделение иностранной организации, расположенное на территории РФ).

Налоговая база определяется налоговыми агентами отдельно при совершении каждой операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ с учетом настоящей главы как сумма дохода от реализации этих товаров (работ, услуг) с учетом налога.

Налоговые агенты обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога вне зависимости от того, исполняют ли они обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога, и иные обязанности, установленные настоящей главой.

Из положений пункта 10.1 статьи 174.2 НК, пунктов 1 и 2 статьи 161 НК следует, что в случае оказания иностранной организацией услуг в электронной форме, указанных в пункте 1 статьи 174.2 НК, в адрес российской организации, у российской организации возникают обязанности налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет соответствующей суммы НДС.

Но только если услуги не оказаны через расположенное на территории РФ обособленное подразделение иностранной организации.

Иных исключений положения пункта 10.1 статьи 174.2 НК не содержат. В связи с чем считаем, что обязанности налогового агента возникнут у российской организации также в том случае, если иностранная организация состоит на учете в налоговом органе на основании пункта 4.6 статьи 83 НК.

На основании изложенного, считаем, что с 1 октября 2022 года в случае приобретения у иностранной компании, состоящей на учете в налоговой на основании положений пункта 4.6 статьи 83 НК, услуг в электронной форме, у организации возникнут обязанности налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет соответствующей суммы НДС.