💥Что бухгалтеру осталось сдать в октябре 2022

Что осталось сдать

До 28 октября

Для ОСН – декларация по налогу на прибыль, КНД-1151006 (Приказ ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (ред. от 05.10.2021)).

До 30 октября

Для всех режимов отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. (Постановление Правительства от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021)).

До 31 октября

1. Для ОСНО, УСН, ЕСХН, ПСН – расчет по страховым взносам, КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@).

2. Для ОСНО, УСН, ЕСХН, ПСН (ИП только с работниками) – форма 6-НДФЛ (Приказ ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021).

Что надо проверить

Свериться с контрагентами. Акт сверки взаиморасчетов поможет не только с задолженностями, но и потом с годовой отчетностью, да и вообще наведет вам порядок.

По сути, акт отражает:

движение продукции (работ, услуг) и денежных средств между двумя контрагентами за определенный период;

наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату.

Это не первичка, но удобный и важный документ в бухгалтерской работе.

Есть сложности со сверкой? Оставляйте контакты и мы расскажем, как поможет «Клерк.Премиум»:

Что начать готовить

Также в октябре целесообразно спланировать и потихоньку начинать проведение инвентаризации перед годовой отчетностью:

определить группы активов, которые надо проверить;

создать инвентаризационную комиссию;

издать приказ о проведении инвентаризации и составить ее график и т. д.

Ну и причем тут «Клерк.Премиум»

А при том, что это супернадежный помощник, который не только будет вам вовремя напоминать про даты, но еще и и отвечать на ваши вопросы – в «Консультациях» – и предлагать готовые решения – например, в «Разборах».

Еще в подписке свеженькое – мини-курсы. Это новый формат, где доступным языком и всего за несколько минут мы рассказываем, как быть с новшествами в законах.

Как снег на голову, может свалиться что угодно. Мобилизация? Налоговые льготы? Соцпособия?

Все четко, коротко, на понятных примерах. Посмотреть мини-курсы в любое время может каждый подписчик «Клерк.Премиум».