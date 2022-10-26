Для мобилизованных отсрочили налоги, декларации и проверки

Что случилось
Приняли постановление Правительства от 20.10.2022 № 1874 с мерами поддержки мобилизованных граждан и их бизнеса.
Меры поддержки такие:
- отсрочка по уплате налогов и страховых взносов;
- отсрочка по сдаче налоговых деклараций и бухотчетности;
- отсрочка по сдаче отчетов об операциях по зарубежным счетам и об открытии/закрытии таких счетов;
- отсрочка для решений по ВНП;
- отсрочка по выездным и камеральным проверкам.
Чтобы мобилизованные получили все эти отсрочки, Минобороны будет раз в 7 дней передавать в ФНС информацию о тех, кто мобилизован.
Для кого отсрочки
Налоги и взносы
Отчеты
Налоговые проверки и требования
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