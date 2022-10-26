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Налоги, взносы, пошлины

Для мобилизованных отсрочили налоги, декларации и проверки

Мобилизованные могут пока не платить налоги (кроме агентского НДФЛ и налога на прибыль) и не сдавать декларации (кроме НДС).

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Для мобилизованных отсрочили налоги, декларации и проверки

Что случилось

Приняли постановление Правительства от 20.10.2022 № 1874 с мерами поддержки мобилизованных граждан и их бизнеса.

Меры поддержки такие:

  • отсрочка по уплате налогов и страховых взносов;
  • отсрочка по сдаче налоговых деклараций и бухотчетности;
  • отсрочка по сдаче отчетов об операциях по зарубежным счетам и об открытии/закрытии таких счетов;
  • отсрочка для решений по ВНП;
  • отсрочка по выездным и камеральным проверкам.

Чтобы мобилизованные получили все эти отсрочки, Минобороны будет раз в 7 дней передавать в ФНС информацию о тех, кто мобилизован.

Для кого отсрочки

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