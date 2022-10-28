Аукцион на продукты питания: можно ли подтвердить опыт незавершенным контрактом

Вопрос

Объявлен аукцион на поставку продуктов питания (НМЦК 530 000 руб.), установлены дополнительные требования, предусмотренные поз. 33 приложения к постановлению Правительства от 29.12.2021 № 2571 (далее — ПП № 2571).

Вправе ли участник закупки подтвердить наличие у него необходимого опыта контрактом, который находится на стадии исполнения? Сумма исполненных обязательств по данному контракту превышает 20 % НМЦК.

Ответ

В поз. 33 приложения к ПП № 2571 содержатся дополнительные требования к участникам закупки, предметом которой являются услуги общественного питания и/или поставка пищевых продуктов, закупаемых для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций, организаций социального обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления. К информации и документам, подтверждающим соответствие участников закупки дополнительным требованиям по этой позиции, относятся:

исполненный договор; акт приемки оказанных услуг и/или поставленных товаров, подтверждающий цену оказанных услуг и/или поставленных товаров.

При этом из подп. «б» п. 3 ПП РФ № 2571 следует, что ценой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору, представленному в качестве подтверждения опыта, считается общая цена (сумма цен) товаров, работ, услуг, указанная в акте (актах) приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

Если контракт находится в статусе «на исполнении» и в реестре контрактов размещены документы о приемке на сумму меньшую, чем цена контракта, контрольные органы исходят из того, что в этом случае комиссия заказчика не может однозначно установить факт полного исполнения обязательств по такому контракту. В такой ситуации заявка участника подлежит отклонению на основании п. 3 ч. 12 ст. 48 Закона № 44-ФЗ в связи с несоответствием дополнительным требованиям.

Приведем в качестве примера решение Дагестанского УФАС от 31.05.2022 года № 005/06/106-1017/2022 (изв. № 0103200008422001008).

В данном случае участник закупки представил в качестве подтверждения своего соответствия дополнительному требованию контракт на сумму 45 500 000 руб., а также акты приемки на всю сумму контракта и положительное заключение государственной экспертизы. Вместе с тем по данным ЕИС этот контракт был исполнен на сумму 14 147 710 руб., т. е. факт исполнения данного контракта не подтверждался.

Как следует из абз. 9 подп. «б» п. 3 ПП № 2571, в случае наличия противоречий между информацией, содержащейся в ЕИС, и информацией, содержащейся в документах, направляемых участниками закупки, приоритет имеет информация, содержащаяся в ЕИС. На основании изложенного контрольным органом был сделан вывод о правомерном отклонении заявки участника закупки.

Аналогичны решения Удмуртского УФАС от 29.04.2022 по делу № 018/06/106-328/2022 (изв. № 0813500000122004689), Тульского УФАС от 19.08.2022 по делу № 071/06/106-866/2022 (изв. № 0166300024722000447), Саратовского УФАС от 12.07.2022 № 064/06/48-568/2022 (изв. № 0860200000822004482), Краснодарского УФАС от 15.09.2022 по делу № 023/06/99-4242/2022 (изв. № 0818500000822005639), Тверского УФАС от 26.05.2022 № 05-6/1-69,70,71,72,73-2022 (изв. № 0136500001122001756).