Из Краснодара в Турцию на ПМЖ: документы, цены, жилье, отношение турков

В этот раз утащили классную статью с Кублога о том, к чему нужно быть готовым, собираясь переезжать в Турцию. Рассказывает Анастасия Учар, несколько лет назад переехавшая из Краснодара в Анталью на ПМЖ.

Анастасия Учар с сыном. Фото из личного архива

Проще всего, живя еще в России, по интернету найти контору в Турции, которая проконсультирует вас по всем вопросам конкретно под ваши цели и запросы, подготовит список необходимых документов, поможет с их нотариальным оформлением и в дальнейшем – с получением вида на жительство.

Потому что тонкостей, нюансов и проволочек очень много, и с большинством из них вы столкнетесь, оказавшись уже здесь.

Такие специализированные фирмы были в Турции всегда, а сейчас их особенно много.

Оптимальный вариант: найти в Турции русскоговорящего специалиста (юриста) и заключить с ним договор на услуги.

Уезжая из России, оформите на кого-нибудь из родственников или друзей, кому вы доверяете, генеральную доверенность: на оформление и получение документов, управление счетами и банковскими картами, на недвижимость.

В Турции могут понадобиться какие-то недостающие документы, справки, а вы уже не будете мотаться за каждой бумажкой в Россию. Вам их сделает доверитель и перешлет сюда.

г. Каш. Жилые дома с квартирами

Цены на жилье

Однокомнатных квартир в Кемере я ни у кого из знакомых не встречала. В основном здесь такая система: 1+1, 2+1, 3+1.

1, 2, 3 – это количество спален, а +1 – это гостиная, совмещенная с кухней.

Найти жилье в Анталье можно, но сложно: спрос на него большой и цены кусаются.

В первый раз цены взлетели (и сразу раза в четыре) – в марте, когда в Турцию стали приезжать украинцы. Если раньше можно было спокойно найти нормальное, качественное жилье за 2 500 лир (начиная с формата 2+1), то весной аренда стоила уже 10 000 лир (где-то около 70 000 рублей по весеннему курсу – ред.)

Сейчас – еще дороже: меньше чем за 15 000 – 20 000 тысяч лир (49 500 - 66 000 рублей по нынешнему курсу) не найдешь.

Стоимость аренды зависит не столько от количества комнат, сколько от качества самого жилья и локации.

Договор аренды – одно из главных условий, чтобы открыть вид на жительство. Но не всякое жилье подходит для этого по условиям.

Я сейчас просматриваю много объявлений в соцсетях (признанных экстремистскими – ред.), например, в пабликах «Русские в Анталье», «Наши в Анталье», «Наши в Кемере». В объявлениях пишут: «Оформление на жительство возможно». Означает, возможно или нет – это нужно еще уточнять и проверять в каждом конкретном случае.

Еще нюанс: посуточная аренда квартир в Турции запрещена. Договор аренды оформляется на один год.

Много строится нового жилья. ВНЖ по тапу (документ о праве собственности – ред.) можно получить. Но при условии, что ваша недвижимость, если вы ее купили в большом городе, стоит более 75 000 долларов.

Для маленьких городов, где население меньше 500 000 человек, – 50 000 долларов. Если стоимость собственности ниже, вам дадут обычный туристический ВНЖ.

В некоторых районах страны турецкое правительство ограничило возможность получения иностранцами ВНЖ. Если купить там недвижимость, икамет не дадут.

Связано это с тем, что концентрация иностранцев в одном районе должна быть не более 20%. Список таких районов периодически обновляется, его нужно проверять.

Один из сите Кемера. Фото Анастасия Учар Аренда и коммунальные расходы

Здесь популярен формат ситэ, по-нашему – жилые комплексы. Они огорожены, у них свой внутренний двор, сквер, бассейн и какая-то инфраструктура. В Краснодаре этот уровень жилья считается элитным, а в Турции – рядовое явление.

Если ты ищешь жилье сам, тебе могут напеть, что там есть всё. Заезжаешь, а интернета нет. Ты можешь купить роутер, подключить интернет… Но как искать провайдера? Тем более что оформить интернет может на себя только собственник жилья или тот, у кого есть гражданство.

Где купить газовые баллоны (в Турции газ централизованно проведен в новых районах, то есть он есть не везде), куда обратиться, если потек бачок, как найти электрика, где оплачивать счета за коммуналку? Будьте готовы к тому, что все эти бытовые вопросы вам тоже придется решать самому.

Если у вас нет знакомых в Турции, я советую обратиться в агентство, чтобы подыскали вам жилье, помогли с обустройством. В Турции агентств по недвижимости пруд пруди. К слову, многие из них открыли русские.

Что касается коммунальных расходов, то, к примеру, в современных трехкомнатных квартирах коммуналка выходит где-то 1 000 лир (3 300 рублей). Сегодня это недорого.

Панорама города Каша. Фото Анастасия Учар Открытие счета в банке

Если у вас наличные рубли, обменять их на лиры не проблема. Можно в обменных пунктах или обратиться к местным, которые оказывают такую услугу. Причем во втором варианте можно перевести рубли на карту, а они тебе уже дают лиры наличными. Эта достаточно распространенная услуга в местных турфирмах.

В Турции карты российских банков не обслуживаются – ни в банкоматах, ни в магазинах. Если у вас есть карта, подключенная к платежной системе Union pay, можете смело ею пользоваться.

Она снимет многие головняки, и вы сэкономите нервы и деньги. Единственное, она может быть недешевой в обслуживании, и у российских банков, кто ее оформляет, есть свои условия.

В открытии счета в турецком банке тоже есть свои нюансы. Один из них: нужен ВНЖ.

У меня самой нет опыта открытия счета в турецком банке. Но я слышала истории, что, когда наши соотечественники приходят в банк сами, менеджеры начинают им рассказывать, что для открытия счета в банке нужен депозит (в одном банке 50 000 лир, в другом – 25 000 лир), и его нельзя снимать в течение двух месяцев. А если они приходят в банк с носителем языка, то им без проблем и безо всяких депозитов открывают счета.

Так что, если есть в Турции знакомый, который говорит по-турецки, лучше сразу идти в банк с ним. Это сэкономит вам и нервы, и время, и деньги.

Многие местные и русские, кто хорошо знают турецкий, не растерялись, на этом уже подрабатывают: в Анталье эта услуга стоит 100 долларов.

Думаю, что в нотариальной конторе тоже могут подсказать такого человека. Сейчас это направление очень активно развивается: россиян в Турции сейчас очень много.

Вообще, практика найма сопровождающего в той стране, куда вы собираетесь переезжать, весьма распространена. Не только в Турции, но и в Европе. И она существенно упрощает жизнь, когда вы только-только приехали в чужую страну.

Детский сад и школа

Если у ребенка есть вид на жительство, его без проблем возьмут в детский сад. Если он идет в первый класс в Турции, особых сложностей тоже нет.

Хлопотнее переводить ребенка из русской школы в турецкую. Мы отдали сына в частную турецкую школу. Администрация учебного заведения выдала нам список документов, которые предоставить для перевода:

Копия документа об образовании – нотариально заверенную, с апостилем. Плюс в Турции документ нужно перевести на турецкий язык и нотариально заверить перевод. Копия личного дела – нотариально заверенную, с апостилем. Копии лицевой стороны паспорта и страницы с датой въезда в Турцию. Копия вида на жительство. Справка с места жительства в России.

Поскольку у сына уже было оформлено гражданство, из этого списка нам надо было принести только личное дело.

Но, опять же, речь идет о частной школе. Какие требования к документам предъявляются при переводе в государственную школу, я не знаю. Возможно, это стандартный список документов. В любом случае нужно уточнять.

Продуктовая корзина

За последний год цены на продукты выросли в 3-4 раза.

Мы не сильно шикуем, но и не экономим жестко. Покупаем мясо (говядину, курицу, индейку), рыбу, молочные продукты (айран, молоко, йогурт, сливочное масло, сыр), кукурузное, оливковое масло, рис, булгур, макароны. Колбасу и сосиски я не беру – они очень своеобразные в Турции, нам не нравятся.

Кстати, в магазинах уже давно продается гречка. Последние года два – бородинский хлеб, пряники, бублики, пельмени. Много русских и украинцев приехало, пошла торговля.

В месяц на жизнь мы (двое взрослых, ребенок 11 лет) тратим где-то 6 000 лир. По нынешнему курсу – около 20 000 рублей. Тоже немного. Это не только на еду, но и на бытовую химию, туалетную бумагу, салфетки, дорогой корм для собак (у нас их три: две крупных, одна маленькая).

Работа

Лучше всего, если есть удаленная работа. Работу здесь можно найти, но сложность в чем: вид на жительство не дает тебе права устроиться работать официально.

Ты можешь найти работу нелегально, например, продавцом, но это большой риск. Если тебя накроют, тут же депортируют из страны с запретом на дальнейший въезд на несколько лет. Причем депортируют моментально – даже вещи не успеешь собрать.

Официально устроить иностранца могут только крупные фирмы, потому что в Турции очень дорогая страховка.

Когда мы только поженились, у меня был вид на жительство по замужеству, работать с ним я не могла, но меня взяли на работу в турфирму Pegas touristic. Компания мне оформила так называемый чалышма изин – официальное разрешение на работу. Но оно дается на определенное количество месяцев. Мне его оформили на полгода, поскольку работа была сезонная.

Но это было двенадцать лет назад. Насколько сейчас сложно (или легко) устроиться иностранцу на официальную работу в Турции, какие требования предъявляются к работодателям, какие сейчас зарплаты – я не знаю.

Цены на бензин в Турции на конец октября. Фото из одного из русскоязычного паблика

Цены на бензин и обслуживание авто

Цены на бензин постоянно меняются, он в принципе здесь дорогой. В переводе на рубли сейчас он стоит около 70 рублей/л.

Сами машины стоят дороже, чем в России. Ее содержание, техобслуживание, страховка – соответственно, тоже.

Можно взять машину в аренду. Но прокат стоит дорого – во всяком случае для людей среднего достатка, как наша семья.

Язык

Взрослых турков (от сорока лет и старше), которые не говорят по-английски, в том же Кемере действительно много. Но не потому, что они принципиально не хотят общаться на английском, а потому что они его не знают. Тому есть объективная причина: система и уровень образования, которые кардинально начали меняться только лет пятнадцать-двадцать назад.

Поэтому не рассчитывайте на английский как на язык общения. Да, в аэропортах, банках, больших торговых центрах с вами могут поговорить на английском. Но не везде и не всё местное население.

Многие худо-бедно пытаются изъясняться на русском – потому что регион туристический. Но, опять же, не везде.

К сожалению, ожидания от Турции самих русских очень завышены. Я сама это наблюдала. Очень многие наши соотечественники ведут себя некрасиво по отношению к туркам.

Вам никто здесь ничего не должен только потому, что вы – русские. Если вы приезжаете в страну, где английский – не основной язык общения, проявите уважение к местному населению и его родному языку. Учите турецкий – вам же самим будет комфортнее.

Местный менталитет

Турки – очень гостеприимный, неравнодушный и отзывчивый народ. Всегда помогут, если к ним обратишься за помощью или с каким-то вопросом.

Любые попытки выяснения отношений между украинцами и русскими местные сразу же пресекают. Посыл такой:

«Вы на международной территории. И вы, и вы здесь – гости. Будьте добры, уважайте и страну, в которую вы приехали, и друг друга здесь».

Но, конечно, они устали от такого количества приезжих. Хотя на себе лично мы никак не прочувствовали, что отношение к нам изменилось.

Если раньше одна лира стоила 10 - 11 рублей, то сейчас – 3,3 рубля. То, что рубль укрепился по отношению к лире, для русских, конечно, хорошо. Для турков, в принципе, тоже неплохо: возросла покупательская способность туристов.

Но сама Турция сейчас переживает свой внутренний кризис, который начался еще в конце ноября прошлого года. В стране инфляция. Многие местные не могут платить высокую аренду. Люди в шоке.

Так что в целом уровень жизни самих турок очень упал.

Подготовила Дарья Бендарская для Кублога

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