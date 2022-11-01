В трудовом договоре есть пункт о питании: решаем вопрос с НДС

На каких основаниях фирма оплачивает питание

Оплачивать питание работников фирма может в качестве социальной поддержки. Об этом говорится во многих письмах Минфина, например, от 20 марта 2019 г. № 03-15-06/18344, от 3 марта 2020 № 03-04-06/15768.

Обеспечивать бесплатным питанием работников фирма может также для того, чтобы создать им наиболее удобные условия труда.

Такие выплаты работникам осуществляется работодателем за счет собственных средств на основе локального нормативного акта в организации, трудового и/или коллективного договора.

Еще есть случаи, когда фирма обязана предоставлять работникам бесплатное питание. Они прописаны в ТК РФ и связаны с работой во вредных и опасных условиях труда.

Стоимость питания по трудовому договору может быть также частью зарплаты, выплачиваемой в натуральной форме.

Все случаи оплаты питания работников требуют от бухгалтера четкого представления о том, нужно ли на его стоимость начислять НДС.

Официальная точка зрения финансистов и налоговиков: стоимость бесплатного питания, которое предоставлено работникам, в большинстве случаев связана с безвозмездной передачей и должна быть включена в налоговую базу по НДС.

Оплата питания сотрудников как социальная поддержка

В письме от 27 января 2020 г. № 03-07-11/4421 Минфин разъяснил, в каком случае организация вправе предоставлять питание своим сотрудникам без начисления НДС – когда компания организует бесплатное питание персонала без персонификации этих лиц.

Если же обеды сотрудников организуются персонифицированно, то такие операции подлежат обложению НДС как безвозмездная передача. В данном случае работодатель может получить вычет налога, уплаченного при покупке продуктов.

Оплата питания как обеспечение удобных условий труда

Приведем пример, когда фирма смогла доказать отсутствие факта безвозмездной передачи в ситуации обеспечения сотрудников бесплатными обедами в связи со спецификой труда (Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 5 июня 2019 г. № Ф10-5077/2018).

Основания такие.

1. Предоставление бесплатного питания сотрудникам являлось одним из условий коллективного договора, подписанного с сотрудниками. В нем сказано, что это мера обусловлена спецификой и характером работы в компании. Она вводится с целью создания для работников наиболее удобных условий труда.

2. Аналогичное условие предусмотрено в положении об оплате труда работников. Дополнительно в нем безвозмездное питание названо выплатой сотрудникам в натуральной форме.

3. В целях исполнения данных условий фирма заключила контракты на оказание услуг по организации питания со специализированными предприятиями питания.

4. Как и предусмотрено, бесплатно питались исключительно сотрудники, а компания исчисляла НДФЛ.

5. Цель реализовать услуги по организации питания сотрудников отсутствовала. Экономическую выгоду в денежной или в натуральной форме фирма не получала.

Для доказательства своей правоты фирме пришлось судиться с налоговой. Судьи пришли к выводу, что при таких условиях обеспечение работников питанием не является безвозмездной передачей услуг и не облагается НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).

Вывод: не начислять НДС на социальные выплаты в виде оплаты питания в общем случае рискованно, судебного разбирательства, как правило, не избежать.

Работа с вредными условиями труда

Есть еще позиция Минфина, согласно которой операции по предоставлению питания работникам не подлежат обложению НДС.

Без налоговых последствий можно обойтись, когда оплата питания сотрудников прямо предусмотрена трудовым законодательством. Например, на работах с вредными условиями труда работникам бесплатно выдают молоко или другие равноценные продукты, а на работах с особо вредными условиями труда – лечебно-профилактическое питание.

В письме от 23 октября 2017 г. № 03-15-06/69405 Минфин уточнил, что деньги за питание, предусмотренное коллективным и трудовым договором и связанное со спецификой труда по ТК РФ, даже можно перечислять на пластиковые карты сотрудников. НДС не будет и в этом случае.

Оплата питания как часть зарплаты

Даже если организация предоставляет своим сотрудникам питание, стоимость которого является частью зарплаты в натуральной форме, что разрешено ТК РФ, НДС нужно начислять, если питание не связано с вредными или опасными условиями труда (письмо Минфина от 20 сентября 2022 г. № 03-07-11/91001).

Начисление НДС на стоимость питания, предоставляемого сотрудником в соответствии с трудовыми договорами, зависит от того, предусмотрены ли выплаты трудовым законодательством или нет.

Если организация предоставляет своим сотрудникам питание, стоимость которого является частью зарплаты в натуральной форме, но не связано со случаями, прямо предусмотренными Трудовым кодексом, имеет место безвозмездная передача, которая облагается НДС согласно статье 154 НК РФ.

База по НДС определяется как стоимость указанных товаров исходя из рыночных цен. Суммы налога, предъявленные работодателю при приобретении этих продуктов питания, можно принять к вычету в общем порядке.