Судебная практика по налоговым спорам

Не доказал – заплати! Судебная практика о том, как поработать вместо налоговой

Сегодня у нас разбор судебного дела кассационной инстанции. Оно интересно тем, что налоговой в рамках проведенной проверки установлены фактические исполнители работ, однако налогоплательщику отказано в «налоговой реконструкции».

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Не доказал – заплати! Судебная практика о том, как поработать вместо налоговой
Иллюстрация: freepik/freepik

Причина: он не раскрыл самостоятельно сведения и не предоставил доказательства, позволяющие установить, кем фактически выполнены субподрядные работы.

Это дело еще раз доказывает позицию ФНС и судов о том, что бремя доказывания лежит на налогоплательщике. Если сам не раскрываешь – получаешь решение в зубы и идешь в кассу.

Иными словами, налоговый орган и не будет стремиться что-то выявлять в ходе проверки, кроме аффилированности и подконтрольности, и конечно же, получения налоговой выгоды. К сожалению, судебная практика показывает, что система не на стороне налогоплательщика.

Рассматриваем постановление АС ДВО от 27.04.22 по делу № А59-4499/20.

Суть дела

По результатам ВНП в отношении ООО «СеверСпецСтрой» принято решение, по которому доначислены налоги на прибыль, НДС, исчислены пени и назначены санкции на общую сумму свыше 580 миллионов рублей.

Основанием для доначисления налога на прибыль организаций и НДС послужили выводы налогового органа о нарушении обществом ряда положений НК. По мнению налоговой, контрагенты были вовлечены в производственный процесс общества с целью получения налоговой экономии, сделки с ними носили номинальный характер. И далее по классике...

Кроме того, инспекция указала, что между ООО «СеверСпецСтрой» и контрагентом ООО «СК Альянс» создан формальный документооборот, а ООО «СК Альянс» является «технической» организацией, созданной для получения необоснованной налоговой выгоды.

В исковом заявлении налогоплательщик указал, что по результатам предыдущей ВНП (с 10.01.2014 по 30.06.2017) взаимоотношения фирмы с указанным контрагентом признаны реальными. Приводит доводы о наличии взаимоисключающих выводов в оспариваемом решении.

Что сказали суды

Суды это сочли неубедительным. При том, что проверку проводила одна инспекция! Суды первой и второй инстанции признали подтвержденным факт взаимозависимости ООО «СК Альянс» с ООО «СеверСпецСтрой».

Основаниями послужили общие: сотрудники, IP-адреса, доверенные лица с электронной подписью и люди, снимающие денежные средства.

Самое важное в этом постановлении – как суд описал налоговую реконструкцию и обосновал ее?

Согласно правовой позиции Судебной коллегии по экономическим спорам ВС, выявление необоснованной налоговой выгоды не предполагает определения налоговой обязанности в относительно более высоком размере. И может служить основанием для доначисления суммы налога, подлежащей стандартной уплате в бюджет (так, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял правом).

По сути, для суда нет разницы между налогоплательщиком, который недоплатил казне ради собственной выгоды, и налогоплательщиком, который не предоставил должное документальное подтверждение осуществленных ими операций.

В рассматриваемом деле судами установлено, что:

  1. Обществом в ходе проведения налоговой проверки, рассмотрения ее результатов и при рассмотрении дела в судах не были раскрыты сведения и доказательства, позволяющие установить, кем фактически выполнены субподрядные работы, какая часть из используемых в транзитных операциях денежных средств имела отношение к оплате работ.
  2. Работы выполнялись организациями, входящими в «группу компаний Рострой», но отсутствие содействия со стороны налогоплательщика (в установлении кем конкретно и какие работы выполнялись, какая часть из перечисленных денежных средств пошла на оплату выполненных работ) не позволило определить расходы и вычеты, исключить их задвоение.

Вывод

Вычет понесенных расходов при исчислении налога на прибыль может быть реализован налогоплательщиком, который содействует в устранении потерь казны – раскрывает сведения и документы, позволяющие установить исполнителя сделки. То есть вычет доступен тем, кто выводит фактически совершенные хозяйственные операции из «теневого» оборота.

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