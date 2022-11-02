Какие правила и законы изменились осенью 2022 года

Также изменились правила заключения договоров с потребителями, охраны персональных данных, особенностей техосмотра транспортных средств и экспорта макулатуры.
Жилищно-коммунальная сфераВ жилищном фонде с 1 сентября произошли следующие изменения.
Трудовые отношенияС 1 сентября вступили очередные поправки в ТК.
Финансовая сфераВ финансовом секторе с 1 сентября действуют новые правила.
Сфера образованияСреди поправок, внесенных в закон «Об образовании в Российской Федерации», можно выделить следующие.
РекламаИзменения коснулись особенностей размещения интернет-рекламы. В соответствии с положениями закона от 2 июля 2021 № 347-ФЗ с 1 сентября при размещении рекламы на различных Интернет-ресурсах, информацию о ней нужно будет передать в Роскомназор.
ТуризмСогласно поправкам, введенным законом от 28.05.2022 № 148-ФЗ, законодательно закреплены термин «электронная путевка» и необходимость уведомлять туроператора со стороны турагента о заключении договора и реализации тура.
Животноводство и сельское хозяйствоВ сфере животноводства и сельхозпроизводства вступили в силу следующие нововведения.
Договоры с потребителямиС 1 сентября дополнен список пунктов, которые не должны содержать в себе договоры с потребителями (закон от 01.05.2022 № 135-ФЗ). Например, теперь в договоре нельзя закрепить возможность отказа или изменения договора в одностороннем порядке или снять с продавца (исполнителя) ответственности за ненадлежащее выполнение пунктов договора.
Охрана персональных данныхКонтроль передачи персональных данных был усилен: с 1 сентября передавать персональные данные за границу можно только с предварительным уведомлением об этом Роскомнадзора.
Новые правила техосмотра транспортных средств и программы обучения водителейСокращен перечень пунктов, обязательных для проверки транспортного средства: ранее их было 82, сейчас – 55. Так, согласно постановлению Правительства от 09.03.2022 № 306 с 1 сентября для прохождения техосмотра частного легкового автомобиля не будут проверять:
- Аптечку.
- Огнетушитель.
- Дорожный знак «Аварийная остановка».
- Уровень шума выхлопной системы.
- Трубопроводы и шланги на предмет коррозии и механических повреждений.
- Штатное противоугонное устройство.
- Каплепадение масел и рабочих жидкостей на различные комплектующие автомобиля.
- Подачу жидкости на лобовое стекло.
Изменения коснулись и переподготовки водителей: актуализированы ранее действовавшие программы обучения и составлены девять новых примерных программ по обучению водителей транспортных средств на различные категории.