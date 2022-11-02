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Какие правила и законы изменились осенью 2022 года

Еще с 1 сентября вступили в силу многочисленные изменения в законодательстве. Рассказываем подробно обо всех, чтобы вы ничего не забыли.

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Какие правила и законы изменились осенью 2022 года
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Также изменились правила заключения договоров с потребителями, охраны персональных данных, особенностей техосмотра транспортных средств и экспорта макулатуры.

Жилищно-коммунальная сфера

В жилищном фонде с 1 сентября произошли следующие изменения.

Трудовые отношения

С 1 сентября вступили очередные поправки в ТК.

Финансовая сфера

В финансовом секторе с 1 сентября действуют новые правила.

Сфера образования

Среди поправок, внесенных в закон «Об образовании в Российской Федерации», можно выделить следующие.

Реклама

Изменения коснулись особенностей размещения интернет-рекламы. В соответствии с положениями закона от 2 июля 2021 № 347-ФЗ с 1 сентября при размещении рекламы на различных Интернет-ресурсах, информацию о ней нужно будет передать в Роскомназор.

Туризм

Согласно поправкам, введенным законом от 28.05.2022 № 148-ФЗ, законодательно закреплены термин «электронная путевка» и необходимость уведомлять туроператора со стороны турагента о заключении договора и реализации тура.

Животноводство и сельское хозяйство

В сфере животноводства и сельхозпроизводства вступили в силу следующие нововведения.

Договоры с потребителями

С 1 сентября дополнен список пунктов, которые не должны содержать в себе договоры с потребителями (закон от 01.05.2022 № 135-ФЗ). Например, теперь в договоре нельзя закрепить возможность отказа или изменения договора в одностороннем порядке или снять с продавца (исполнителя) ответственности за ненадлежащее выполнение пунктов договора.

Также нельзя будет оказывать платные доп. услуги без согласия со стороны потребителя или уменьшить размер законной неустойки и др.

Помимо этого, с 1 сентября вступило в силу правило, согласно которому в случае отказа потребителя в предоставлении своих персональных данных продавец не имеет право отказываться от заключения договора. Однако данное правило не распространяется на персональные данные, обязательные к предоставлению в соответствии с законодательством, и данные, без которых невозможно исполнение условий договора.

Охрана персональных данных

Контроль передачи персональных данных был усилен: с 1 сентября передавать персональные данные за границу можно только с предварительным уведомлением об этом Роскомнадзора.

В случае обнаружения утечек персональных данных необходимо также обратиться в Роскомнадзор (закон от 14 июля 2022 № 266-ФЗ).

Новые правила техосмотра транспортных средств и программы обучения водителей

Сокращен перечень пунктов, обязательных для проверки транспортного средства: ранее их было 82, сейчас – 55. Так, согласно постановлению Правительства от 09.03.2022 № 306 с 1 сентября для прохождения техосмотра частного легкового автомобиля не будут проверять:

  • Аптечку.
  • Огнетушитель.
  • Дорожный знак «Аварийная остановка».
  • Уровень шума выхлопной системы.
  • Трубопроводы и шланги на предмет коррозии и механических повреждений.
  • Штатное противоугонное устройство.
  • Каплепадение масел и рабочих жидкостей на различные комплектующие автомобиля.
  • Подачу жидкости на лобовое стекло.
Помимо этого по новым правилам для проверки рисунка протектора будет измеряться его высота, а не остаточная глубина, как это было ранее.

Изменения коснулись и переподготовки водителей: актуализированы ранее действовавшие программы обучения и составлены девять новых примерных программ по обучению водителей транспортных средств на различные категории.

Теперь в обучающие программы включены пункты, согласно которым водителям необходимо проходить обучение не только на «механике», но и на «автомате», причем увеличено количество часов, отведенных практическим занятиям.

Данные программы будут действовать ближайшие три года: до 1 сентября 2025 года (приказ Минпросвещения от 8 ноября 2021 № 808).

Экспорт макулатуры

С 3 сентября вступило в силу новое правило, согласно которому устанавливается квота на экспорт макулатуры. В соответствии с постановлением Правительства от 18.08.2022 № 1434, в страны, которые не являются членами ЕЭС, запрещен экспорт регенерируемых бумаги и картона, если их объем составляет более 30 000 тонн.

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