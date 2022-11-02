Какие правила и законы изменились осенью 2022 года

Также изменились правила заключения договоров с потребителями, охраны персональных данных, особенностей техосмотра транспортных средств и экспорта макулатуры.

Жилищно-коммунальная сфера

В жилищном фонде с 1 сентября произошли следующие изменения.

Трудовые отношения

С 1 сентября вступили очередные поправки в ТК.

Финансовая сфера

В финансовом секторе с 1 сентября действуют новые правила.

Сфера образования

Реклама

Изменения коснулись особенностей размещения интернет-рекламы. В соответствии с положениями закона от 2 июля 2021 № 347-ФЗ с 1 сентября при размещении рекламы на различных Интернет-ресурсах, информацию о ней нужно будет

Туризм

Согласно поправкам, введенным законом от 28.05.2022 № 148-ФЗ , законодательно закреплены термин «» и необходимость уведомлять туроператора со стороны турагента о заключении договора и

Животноводство и сельское хозяйство

В сфере животноводства и сельхозпроизводства вступили в силу следующие нововведения.

Договоры с потребителями

С 1 сентября дополнен список пунктов, которые не должны содержать в себе договоры с потребителями ( закон от 01.05.2022 № 135-ФЗ ). Например, теперь в договоре нельзя закрепить возможность отказа или изменения договора в одностороннем порядке или снять с продавца (исполнителя) ответственности за ненадлежащее выполнение пунктов договора.

Также нельзя будет оказывать платные доп. услуги без согласия со стороны потребителя или уменьшить размер законной неустойки и др.

Помимо этого, с 1 сентября вступило в силу правило, согласно которому в случаепродавец не имеет право отказываться от заключения договора. Однако данное правило не распространяется на персональные данные, обязательные к предоставлению в соответствии с законодательством, и данные, без которых невозможно исполнение условий договора.

Охрана персональных данных

Контроль передачи персональных данных был усилен: с 1 сентября передавать персональные данные за границу можно только соб этом Роскомнадзора.

Новые правила техосмотра транспортных средств и программы обучения водителей

Сокращен перечень пунктов, обязательных для проверки транспортного средства: ранее их было 82, сейчас – 55. Так, согласно постановлению Правительства от 09.03.2022 № 306 с 1 сентября для прохождения техосмотра частного легкового автомобиля

Аптечку.

Огнетушитель.

Дорожный знак «Аварийная остановка».

Уровень шума выхлопной системы.

Трубопроводы и шланги на предмет коррозии и механических повреждений.

Штатное противоугонное устройство.

Каплепадение масел и рабочих жидкостей на различные комплектующие автомобиля.

Подачу жидкости на лобовое стекло.

Помимо этого по новым правилам для проверки рисунка протектора будет измеряться его, а не остаточная глубина, как это было ранее.

Изменения коснулись и переподготовки водителей: актуализированы ранее действовавшие программы обучения и составлены девять новых примерных программ по обучению водителей транспортных средств на различные категории.

Теперь в обучающие программы включены пункты, согласно которым водителям необходимо проходить обучение не только на «механике», но и на «автомате», причем увеличено количество часов, отведенных практическим занятиям.

Данные программы будут действовать ближайшие три года: до 1 сентября 2025 года (приказ Минпросвещения от 8 ноября 2021 № 808).

Экспорт макулатуры