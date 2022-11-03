Можно ли уменьшать стоимость поставки на спорные вычеты НДС

Вот такой показательный кейс – определение от 24.01.2022 № 310-ЭС21-26455.

Суть дела

Компания поставляла сельхозпродукцию. В определенный момент заказчик отказался оплачивать очередную партию и появился долг, который поставщик потребовал погасить.

Но клиент отказался и имел на то свои причины, мотивировал тем, что ему по данным поставкам не удалось возместить НДС. По информации ФНС, источник для вычетов не был сформирован в бюджете из-за плохих контрагентов.

Простыми словами, инспекторы сообщили компании, что далее по цепочке за поставщиком есть разрывы. В связи с чем такой вычет принять нельзя и дали рекомендации уточниться на 21 млн рублей добровольно.

Заказчик обратился к поставщику с просьбой решить этот вопрос, но реакции не дождался и от греха уточнился по просьбе налоговой на тот самый 21 млн.

Посему у заказчика возникли убытки. И он хотел бы, чтобы они были компенсированы за счет поставщика из стоимости по договору. Да и налоговая оговорка в договоре прописана.

Конечно, такие фокусы поставщика не порадовали, и он отправился спорить в суд.

Что сказали в суде

Первая инстанция его поддержала.

Но кассация решение пересмотрела. По условиям договора и налоговой оговорки, поставщик гарантирует возмещение потерь, если по его вине заказчик не сможет принять НДС к вычету. Причем не только напрямую по сделке заказчик – поставщик, а по всей цепочке операций, где задействован продавец.

Сильно помогло то, что было прямо указано:

«наличие признаков несформированного источника» определяют «по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг), не ограничиваясь прямой сделкой с продавцом по настоящему договору».

Выходит, что поставщик сам подписался под тем, что отвечает за все звенья и своих контрагентов. В итоге решение было в пользу заказчика, и он вычел сумму убытков из стоимости поставки. Верховный суд позже с этим согласился.

Внимательно читайте договоры перед подписанием

Вот так может работать грамотная оговорка в договоре. И если вы полностью белый бизнес и работаете исключительно с белыми контрагентами, это вам подходит.

Правда, такого на практике почти не встречается. Поэтому далеко не каждый контрагент согласится подписываться под таким.

Но обсудить форс-мажоры с партнерами, чтобы снизить такие риски, считаем нужным. Да и налоговая на это смотрит как на проявление добросовестности и осмотрительности.

Как грамотно прописывать подобные условия в договорах для защиты бизнеса, лучше самому не выдумывать, а обратиться к профильным спецам.