Госзакупки

Госзакупки у малого бизнеса и СОНКО: примеры ошибок

Коротко разберем примеры из практики за 2020-2022 годы.

Версия для печати
Госзакупки у малого бизнеса и СОНКО: примеры ошибок
Иллюстрация: Vlada Karpovich/pexels

Проверка, является ли участник СМП или СОНКО

Закупочная комиссия отклонила заявку участника из-за отсутствия декларации о принадлежности к СМП и СОНКО.

Астраханское УФАС посчитало это нарушением. Контролеры отметили: факт отнесения участника к субъектам малого предпринимательства проверяет оператор электронной площадки, комиссия заказчика на это не уполномочена.

К такому же выводу приходило Кемеровское УФАС.

Проведение закупки услуг почтовой связи среди СРЕДИ СМП и СОНКО

15-й ААС признал нарушением закупку услуг почтовой связи исключительно среди СМП и СОНКО, поскольку:

  • это необоснованно ограничивает участие в закупке других субъектов, в том числе специально созданных для данных целей;
  • СМП или СОНКО не обладают инфраструктурой для обслуживания в установленные сроки в масштабах всей страны.

Так же считает и АС Северо-Кавказского округа.

Заказчики забывали про нюансы: срок оплаты, размер НМЦК, бъем привлечения к исполнении контракта

О сокращенных сроках оплаты по контракту пришлось напоминать Красноярскому УФАС.

За превышение максимального размера НМЦК заказчиков наказывали Саратовское, Иркутское и Кабардино-Балкарское УФАС.

ФАС России указала, что проекте контракта должен быть конкретный процент участия субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП и СОНКО. Так же поступили Свердловское и Нижегородское УФАС.

Смотрите не просмотрите. Каждый день!
Вебинар начинается! 🔥 Must have 🔥 Эксклюзив Онлайн-курсы Повышение квалификации Бесплатные вебинары Мини-курсы
Ведение бизнеса

Публичная оферта для онлайн-школы: какие нюансы учесть

Публичная оферта – удобный способ заключения договоров в случае дистанционного предоставления услуг. Расскажем, что такое публичная оферта и какие нюансы учесть онлайн-школам при ее составлении и размещении.

Публичная оферта для онлайн-школы: какие нюансы учесть
ЕНП (единый налоговый платеж)

📢 Налоговики массово рассылают компаниям сообщения о будущем сальдо на ЕНС

Многие бухгалтеры сейчас получают от ИФНС информационные сообщения о состоянии расчетов с бюджетом. Дело в том, что налоговики проводят кампанию по ознакомлению налогоплательщиков с остатками по налоговым платежам.

Повышение квалификации

Имущественный вычет

Имущественный вычет по НДФЛ можно заявить как при покупке, так и при продаже жилья

В подпункте 3 пункта 3 статьи 220 НК прописан список расходов, которые включают в состав фактических при покупке и строительстве дома в целях имущественного вычета. Этот список применяют как при покупке дома, так и при его продаже.

Мероприятия

Разместить
Маркетплейсы

Эксперимент со скидками в Озоне. Месяц седьмой

Посчитал, как успехи в моем эксперименте после семи месяцев (апрель — октябрь). Кратко про челлендж: посчитать выгоду и посмотреть, за какое время удастся накопить на 4k-телек. Для этого я считаю экономию от использования Озон-карты (ранее Озон-счета). Стоимость телека размером ровно 50″ рассматриваю до 50 000 рублей, в идеале до 30 000. Го смотреть.

Онлайн-кассы

Бухгалтер просит совета: ИП на ПСН превысил лимит доходов и просит сделать корректировку на 5 млн рублей

Начальник требует с бухгалтера сделать корректировку, якобы в течение года неправильно пробивали чеки, а по некоторым продажам сделали возврат. Подправить нужно около 50 чеков. Как на такое смотрит налоговая?

Читать еще