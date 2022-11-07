Госзакупки у малого бизнеса и СОНКО: примеры ошибок

Проверка, является ли участник СМП или СОНКО
Закупочная комиссия отклонила заявку участника из-за отсутствия декларации о принадлежности к СМП и СОНКО.
Астраханское УФАС посчитало это нарушением. Контролеры отметили: факт отнесения участника к субъектам малого предпринимательства проверяет оператор электронной площадки, комиссия заказчика на это не уполномочена.
К такому же выводу приходило Кемеровское УФАС.
Проведение закупки услуг почтовой связи среди СРЕДИ СМП и СОНКО
15-й ААС признал нарушением закупку услуг почтовой связи исключительно среди СМП и СОНКО, поскольку:
- это необоснованно ограничивает участие в закупке других субъектов, в том числе специально созданных для данных целей;
- СМП или СОНКО не обладают инфраструктурой для обслуживания в установленные сроки в масштабах всей страны.
Так же считает и АС Северо-Кавказского округа.
Заказчики забывали про нюансы: срок оплаты, размер НМЦК, бъем привлечения к исполнении контракта
О сокращенных сроках оплаты по контракту пришлось напоминать Красноярскому УФАС.
За превышение максимального размера НМЦК заказчиков наказывали Саратовское, Иркутское и Кабардино-Балкарское УФАС.
ФАС России указала, что проекте контракта должен быть конкретный процент участия субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП и СОНКО. Так же поступили Свердловское и Нижегородское УФАС.