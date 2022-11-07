Расходы на рекламу: как учитывать и на какие проблемы можно натолкнуться

Однако, правомерность учета таких расходов вызывает споры и противоречия и неопределенности.

Объявление – двигатель прогресса. Людвиг Метцель, основатель первого в России рекламного бюро, 1878 год

Рекламные бюджеты достигают в некоторых компаниях до 10% от прибыли. А когда речь заходит о вновь открывшемся бизнесе, то и того более, ведь новичкам нужно активнее рекламироваться.

Но не все так просто и однозначно с маркетинговыми затратами, поэтому давайте разбираться.

Какие бывают расходы

В первую очередь обратимся к основному регламентирующему документу – Налоговому кодексу, который позволяет учитывать рекламные расходы в составе прочих (п. 4 ст. 264).

Чтобы понять, как принимать расходы, в каком объеме для уменьшения налогов, нужно разобраться с двумя понятиями: «нормируемые» и «ненормируемые» рекламные расходы. Мы должны сортировать затраты с целью определения правомерности принятия в налоговом учете. А далее нам надо обратиться к закону «О рекламе», чтобы найти определение понятия рекламы.

Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Выделяем и запоминаем слова «неопределенному кругу лиц».

Расходы признаются полностью в налоговом учете, как при расчете налога на прибыль (для тех, кто на ОСНО), так и для применяющих УСН 15% (доход-расход), если они направлены к неопределенному кругу лиц и являются одними из перечисленных ниже ненормируемых расходов:

Реклама в средствах массовой информации (печать, радио- и телепередачи, через сеть Интернет, и при кино- и видеосервисах).

Наружная реклама, световая и иная, в том числе изготовление стендов и рекламных щитов (например билборды).

Расходы на организацию участия в выставках, ярмарках, экспозициях.

Оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов, демо- выставочных залов; изготовление листовок, брошюр, каталогов и иной аналогичной рекламной продукции, содержащих информацию о работах, товарах, услугах, товарных знаках, знаках обслуживания или самой организации.

Уценка товаров, полностью или частично утративших свое первоначальное качество в процессе экспонирования.

Второй вид – нормируемые расходы, по сути своей – все иные виды рекламы, не перечисленные в Налоговом кодексе.

Если ваша реклама адресная, то есть можно определить тех лиц, на кого она направлена, такие расходы являются весьма спорными и, по мнению фискальных органов, не могут быть приняты к учёту в составе затрат на рекламу в полном объеме.

Из определения следует, что существует некий норматив, то есть для уменьшения налога можно принять к учёту только сумму, которая составляет не более 1% от выручки (считается нарастающим итогом с начала года).

Если не уложились в норматив в текущем квартале, затраты можно списать в следующих отчётных периодах или по итогам года.

Важно: особенность расходов на рекламу при УСН 15%, для определения показателя в 1% нужно считать выручку с учётом поступивших авансов.

Всем известный факт что расходы организации должны быть экономически обоснованы, документально подтверждены и направлены на получение дохода.

А для применяющих УСН 15% еще и оплачены.

Какие документы подготовить заранее

Налоговые инспекторы очень любят копаться в затратах на рекламу и маркетинг. Для того чтобы избежать доначислений нужно заранее обладать документальным подтверждением.

Рекомендуется создавать такие документы как:

Положение о маркетинговой политике. Разработку рекламной стратегии. Приказ руководителя о проведении рекламной компании. Договора с подробным и детальным описанием состава рекламы. Акты об оказанных услугах. Документы, подтверждающие размещение рекламы (особенно касается размещения в социальных сетях, здесь подойдут выписки и отчеты из личных рекламных кабинетов, скрин-шоты страниц в Интернет, документы подтверждающие трафик рекламной компании и т. д.). Документы, подтверждающие факт оплаты.

Нужно заранее понимать, иметь четкое представление о видах рекламных расходов и верно классифицировать их. Иметь документальное подтверждение и обоснованность своих действий и быть заранее готовым к возможным вопросам от фискалов.

Прочие маркетинговые расходы

Кроме того, у вас есть затраты, которые не попадают под определения рекламных, но условно являются разновидностью маркетингового продвижения. Так как реклама сейчас весьма разнообразна, и порой очень трудно определить, как и к какому виду отнести расходы.

Обратите внимание: Налоговый кодекс имеет открытый перечень принимаемых затрат. В том числе, если затраты направлены на извлечение прибыли, то компания имеет право учесть их в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией.

Важно. Эта норма действует для компаний, применяющих общую систему налогообложения. Для УСН 15% перечень расходов закрытый и не подлежит расширенному толкованию.

Тут отдельно хочется выделить ИП, которые применяют ОСН, так как вместо налога на прибыль они рассчитывают и оплачивают НДФЛ. И в таком случае расходы на рекламу также делятся на нормируемые и не нормируемые, и списываются аналогично с налогом на прибыль у организаций.

Бухгалтерский учет

Что же касается бухгалтерского учёта, то тут все проще. Затраты на рекламу признаются коммерческим и расходами по обычным видам деятельности. Нет никаких дополнительных понятий и определений для принятия к учету.

Списываются в периоде, когда были произведены. Порядок прописывается в учетной политике.