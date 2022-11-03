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Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки с вакансиями этой короткой недели.

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Подборка лучших вакансий

1. Бухгалтер на производственный участок в ООО ДОЛОМИТ

от 20 000 ₽ до 40 000 ₽, Лабинск, полная занятость

2. Бухгалтер по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками в ООО «Русский Транзит»

от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, Новороссийск, полная занятость

3. Бухгалтер в ООО «Безопасный водитель»

от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, Москва, полная занятость

4. Бухгалтер на первичную документацию в LYRA

от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, Москва, полная занятость

5. Казначей в S4

Воронеж, полная занятость

6. Бухгалтер-казначей в АО ВЭД Агент

от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, Новосибирск, полная занятость

7. Главный бухгалтер в ООО «Савитур»

от 20 000 ₽ до 40 000 ₽, Красноярск, частичная занятость

Следить за вакансиями удобно в нашем телеграм-канале Бух.Джоб или на сайте в разделе Вакансии.

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