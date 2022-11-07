Аккредитация IT, ликвидация ООО и что там с этой вашей УСН. Чем бухгалтеры интересуются у экспертов

Знаменитая аккредитация IT-компаний набила оскомину уже десяткам и сотням предпринимателей и бухгалтеров. Одни из самых непростых вопросов – коды и подклассы кодов ОКВЭД. Как разобраться?

«У нас ОКВЭД 73.11. В списке для госаккредитации Айти, есть ОКВЭД 73.1. Подходит ли наш код?», интересуется подписчица.

Тут ситуация не из самых сложных: 73.1 – это подкласс кодов, в которые входят группы 73.11 и 73.12. Следовательно, код подходит, объяснила эксперт.

Упрощенка вызывает море вопросов, причем к концу года их становится все больше. Бухгалтеры хотят знать:

Бухгалтеров смущает валютный контроль –разбираются, как отразить кредит-ноту от иностранного поставщика.

На самом деле, все непросто не только с иностранными компаниями, но и с иностранными работниками.

Например, будут сложности, если иностранец принесет вам только свой ВНЖ: даже уведомить МВД в этом случае не получится.

Из отпуска без сохранения з/п сотрудника надо отправить в командировку. Что делать с проездом и принятием его в расходы?

Эксперт ответила так:

«Проезд в командировку из места отпуска принять в расходы по прибыли можно, а вот в обратную сторону – нет. Тоже касается и НДФЛ со взносами – туда не облагаются, обратно облагаются. Письма Минфина от 16.06.2017 № 03-03-06/1/37573, от 09.11.2018 № 03-04-06/80946.

Но если место проведения отпуска ближе к месту командировки, я бы и в налог на прибыль взяла расходы и НДФЛ и взносами бы не облагала. Поскольку организации выгоднее, чтобы работник уехал в место проведения отпуска, а не в место нахождения организации».

Если компания ликвидируется, много нюансов есть между директором и ликвидатором. Общий же механизм будет такой:

Принятие решения о ликвидации Уведомление налоговой о принятом решении (вносится запись в ЕГРЮЛ о начале ликвидации) Публикация в Вестнике и на Федресурсе сведений о начале ликвидации (после публикации надо ждать 2 месяца, чтобы все кредиторы могли заявить свои требования). Также рекомендуется разослать кредиторам адресные уведомления о принятом решении ликвидировать компанию. Составление промежуточного баланса и подача в налоговую уведомления о его составлении Расчеты с кредиторами. Обычно на этом этапе завершается увольнение работников и расчеты с ними, а также подаются сведения о работниках в ПФР. Распределение имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов. Составление ликвидационного баланса. Завершение ликвидации.