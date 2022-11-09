Амортизация основных средств: разбираем основные пункты

Подробности амортизации основных средств разъяснили аналитики консалтингового агентства «Простые решения».
Что не подлежит амортизации?
Практически все основные средства, указанные в бухгалтерском учете, подлежат амортизации. Однако в пункте 28 ФСБУ 6/2020 прописаны три вида основных средств, которые не могут быть амортизированы.
К ним относятся:
- инвестиционная недвижимость, учитываемая по переоцененной стоимости;
- основные средства, которые не устаревают морально и физически (такие как полезные ископаемые в недрах или земельные и водные участки и так далее);
- законсервированные основные средства на случай ЧС или военных действий (например, бомбоубежища).
Все остальные основные средства, которые не используются временно или находятся на консервации, амортизируются в стандартном порядке. Не имеет значения даже фактическое функционирование организации или приостановка ее деятельности.
От старта до финиша
Основные средства начинают амортизироваться с момента принятия их к учету, а прекращают с момента списания. Допускается начало начисления амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем признания основного средства. Тогда и финиширует амортизация тоже с первого числа месяца, следующего за месяцем списания.
Важный показатель в расчете суммы амортизации – это срок полезного использования (СПИ). У ОС могут быть разные СПИ. Иногда они выражаются во времени службы, в течение которого ОС будет приносить доходы организации, а иногда в натуральном выражении (количестве продукции, работ), которые могут быть получены от его использования.
Часто СПИ прописывает изготовитель в техническом паспорте основного средства. Если срок в документации не указан, владелец ОС вправе самостоятельно определить его, исходя из п. 9 ФСБУ 6/2020. При этом необходимо учесть предполагаемый срок использования, ожидаемого износа с учетом интенсивности использования и ожидаемого морального износа.
Коэффициент ускорения
Компании вправе ускорить амортизацию основных средств с помощью специального коэффициента (от 1 до 3). И хотя ФСБУ 6/2020 в бухучете напрямую этого не предусматривает, при использовании способа уменьшаемого остатка этот коэффициент можно применять, закрепив порядок в учетной политике.
В налоговом учете его применяют при соблюдении определенных условий (ст. 259.3 НК). Это работа:
- в агрессивной среде;
- в промышленно-производственной или туристско-рекреационной зоне;
- ведение сельскохозяйственной промышленной деятельности;
- нахождение основного средства на балансе лизингодателя или использование его для морской добычи углеводородов.
Ускоренная амортизация предусмотрена также для объектов с высокой энергоэффективностью и предприятий, которые используют основные средства для научно-технической деятельности.
Ликвидационная стоимость
ФСБУ 6/2020 регламентируют базу для начисления амортизации как разницу между балансовой и ликвидационной стоимостью основных средств.
Амортизация рассчитывается так, чтобы к концу срока ее начисления балансовая стоимость основного средства вышла равной сумме ликвидационной стоимости.
Фактически ликвидационная стоимость – это сумма, которую можно выручить за основное средство по истечении его срока эксплуатации (например, по стоимости отдельных запчастей и так далее).
Эту сумму каждое предприятие определяет самостоятельно. Она фиксируется в приказе перед началом эксплуатации.
Нулевая ликвидационная стоимость
Ликвидационная стоимость основных средств может быть равна нулю если от выбытия ОС в конце срока эксплуатации невозможно получить никаких поступлений (в том числе от продажи извлеченных из него материалов), если ожидаемая сумма поступлений не является существенной или ее невозможно определить.
В пунктах 35 и 36 ФСБУ 6/2020 прописаны три способа амортизации: линейный, уменьшаемого остатка и списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Важно! Эти способы актуальны для бухгалтерского учета, в налоговом есть только два вида: линейный и нелинейный.
Линейный способ начисления амортизации
Линейный способ – наиболее распространен в бухучете. Он прост и понятен. Чтобы узнать сумму ежемесячной амортизации, следует найти разницу между балансовой и ликвидационной стоимостью, а затем разделить полученную сумму на оставшийся на начало месяца СПИ.
Способ уменьшаемого остатка
При таком способе в бухучете можно списать большую часть стоимости основных средств в начале эксплуатации и далее снижать суммы амортизации.
Чтобы узнать искомую сумму, понадобится знать СПИ в месяцах и разницу между балансовой стоимостью ОС на начало месяца и его ликвидационной стоимостью. Также компании вправе использовать коэффициент ускорения от 1 до 3.
Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)
При этом методе за основу берутся фактические и плановые показатели производства (штуки, килограммы и т. п.). Также для расчета понадобится разница между балансовой стоимостью на начало месяца и ликвидационной стоимостью.
Важно! Операции по начислению амортизации нужно отражать в учете по кредиту счета 02.
Зачем вообще нужна амортизация?
Амортизация основных средств позволяет снизить налог на прибыль. При его расчете в доходах предприятия не учитывают суммы, которые начислены на амортизацию, фактически, приравнивая их к издержкам.