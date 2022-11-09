Амортизация основных средств: разбираем основные пункты

Подробности амортизации основных средств разъяснили аналитики консалтингового агентства «Простые решения».

Что не подлежит амортизации?

Практически все основные средства, указанные в бухгалтерском учете, подлежат амортизации. Однако в пункте 28 ФСБУ 6/2020 прописаны три вида основных средств, которые не могут быть амортизированы.

К ним относятся:

инвестиционная недвижимость, учитываемая по переоцененной стоимости; основные средства, которые не устаревают морально и физически (такие как полезные ископаемые в недрах или земельные и водные участки и так далее); законсервированные основные средства на случай ЧС или военных действий (например, бомбоубежища).

Все остальные основные средства, которые не используются временно или находятся на консервации, амортизируются в стандартном порядке. Не имеет значения даже фактическое функционирование организации или приостановка ее деятельности.

От старта до финиша

Основные средства начинают амортизироваться с момента принятия их к учету, а прекращают с момента списания. Допускается начало начисления амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем признания основного средства. Тогда и финиширует амортизация тоже с первого числа месяца, следующего за месяцем списания.

Важный показатель в расчете суммы амортизации – это срок полезного использования (СПИ). У ОС могут быть разные СПИ. Иногда они выражаются во времени службы, в течение которого ОС будет приносить доходы организации, а иногда в натуральном выражении (количестве продукции, работ), которые могут быть получены от его использования.

Часто СПИ прописывает изготовитель в техническом паспорте основного средства. Если срок в документации не указан, владелец ОС вправе самостоятельно определить его, исходя из п. 9 ФСБУ 6/2020. При этом необходимо учесть предполагаемый срок использования, ожидаемого износа с учетом интенсивности использования и ожидаемого морального износа.

Коэффициент ускорения

Компании вправе ускорить амортизацию основных средств с помощью специального коэффициента (от 1 до 3). И хотя ФСБУ 6/2020 в бухучете напрямую этого не предусматривает, при использовании способа уменьшаемого остатка этот коэффициент можно применять, закрепив порядок в учетной политике.

В налоговом учете его применяют при соблюдении определенных условий (ст. 259.3 НК). Это работа:

в агрессивной среде;

в промышленно-производственной или туристско-рекреационной зоне;

ведение сельскохозяйственной промышленной деятельности;

нахождение основного средства на балансе лизингодателя или использование его для морской добычи углеводородов.

Ускоренная амортизация предусмотрена также для объектов с высокой энергоэффективностью и предприятий, которые используют основные средства для научно-технической деятельности.

Ликвидационная стоимость

ФСБУ 6/2020 регламентируют базу для начисления амортизации как разницу между балансовой и ликвидационной стоимостью основных средств.

Амортизация рассчитывается так, чтобы к концу срока ее начисления балансовая стоимость основного средства вышла равной сумме ликвидационной стоимости.

Фактически ликвидационная стоимость – это сумма, которую можно выручить за основное средство по истечении его срока эксплуатации (например, по стоимости отдельных запчастей и так далее).

Эту сумму каждое предприятие определяет самостоятельно. Она фиксируется в приказе перед началом эксплуатации.

Нулевая ликвидационная стоимость

Ликвидационная стоимость основных средств может быть равна нулю если от выбытия ОС в конце срока эксплуатации невозможно получить никаких поступлений (в том числе от продажи извлеченных из него материалов), если ожидаемая сумма поступлений не является существенной или ее невозможно определить.

В пунктах 35 и 36 ФСБУ 6/2020 прописаны три способа амортизации: линейный, уменьшаемого остатка и списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).

Важно! Эти способы актуальны для бухгалтерского учета, в налоговом есть только два вида: линейный и нелинейный.

Линейный способ начисления амортизации

Линейный способ – наиболее распространен в бухучете. Он прост и понятен. Чтобы узнать сумму ежемесячной амортизации, следует найти разницу между балансовой и ликвидационной стоимостью, а затем разделить полученную сумму на оставшийся на начало месяца СПИ.

Способ уменьшаемого остатка

При таком способе в бухучете можно списать большую часть стоимости основных средств в начале эксплуатации и далее снижать суммы амортизации.

Чтобы узнать искомую сумму, понадобится знать СПИ в месяцах и разницу между балансовой стоимостью ОС на начало месяца и его ликвидационной стоимостью. Также компании вправе использовать коэффициент ускорения от 1 до 3.

Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)

При этом методе за основу берутся фактические и плановые показатели производства (штуки, килограммы и т. п.). Также для расчета понадобится разница между балансовой стоимостью на начало месяца и ликвидационной стоимостью.

Важно! Операции по начислению амортизации нужно отражать в учете по кредиту счета 02.

Зачем вообще нужна амортизация?

Амортизация основных средств позволяет снизить налог на прибыль. При его расчете в доходах предприятия не учитывают суммы, которые начислены на амортизацию, фактически, приравнивая их к издержкам.