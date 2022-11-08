Обзоры для бухгалтера

Осторожно, 2023! ЭДО, ЭЦП, ЕНП и другие страшные для бухгалтера аббревиатуры уже близко

Чем ближе 1 января, тем неспокойней сидится бухгалтеру за рабочим местом. С одной стороны налоговики шлют сверку с бюджетом, с другой шеф канючит «что там с моей подписью, ты разобралась?».

Версия для печати
Осторожно, 2023! ЭДО, ЭЦП, ЕНП и другие страшные для бухгалтера аббревиатуры уже близко
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Ничего мой шеф не канючит, я сама просто голову сломала

Согласимся, перегнули. Многие руководители и вовсе забывают про электронную подпись, а вот бухгалтеру надо разобраться, не превратится ли она в тыкву с 1 января.

История в том, что КЭП, выпущенные коммерческими удостоверяющими центрами для директоров и ИП, в следующем году работать перестанут.

Чем тогда подписывать первичку и отчетность?

Директору или ИП надо получить новую подпись в самой ФНС или ее доверенных лиц. В их числе, например, Сбербанк, ВТБ, Тинькофф и еще несколько компаний.

Но все равно остается много нюансов. Разобраться в них помогут эксперты «Клерк.Премиум». Это – лучшая подписка для бухгалтеров, которую можно получить прямо сейчас со скидкой.

Про электронные документы вообще очень много вопросов

О да, ЭДО каждый год создает для бухгалтера и новые возможности, и новые головные боли.

Вы знали, например, что делать, если у оператора ЭДО технический сбой, а необходимо срочно отправить документы?

В этом случае вы можете заключить дополнительный договор еще с одним оператором ЭДО.

При необходимости вы сможете переключиться с одного оператора на второго и оперативно передать документы.

А что за сверка такая? Мне надо что-то считать?

Сверка с налоговой по налогам и сборам – это обязательная штука перед переходом на единый налоговый счет с 2023 года.

В теории она нужна, чтобы узнать точную сумму по налоговым долгам, если они имеются, и урегулировать этот вопрос с вами, чтобы не тратить на него время в следующем году.

Для этого вам надо будет:

  • подать заявление о проведении сверки;
  • получить от налоговиков акт сверки;
  • проверить, все ли в нем верно;
  • если есть расхождения, заявить о них и добиться документа с верными данными.

Вообще ФНС рекомендует при наличии вопросов, связанных с внедрением ЕНП (ЕНС) звонить им по телефонам: +7(3022)26-42-00,+7(3022) 35-09-48. Но сначала посмотрите «Клерк.Премиум»: может быть, мы уже писали про ваш вопрос в «Разборах» или кто-то спрашивал в «Консультациях». Еще круче – наши мини-курсы. Там каждый день появляется что-то новое и полезное про налоги, кадры, отчетность.

Да что там, вопросов еще море

Как всегда, разбираться со всеми причудами чиновников предстоит бухгалтерам. Как с этим справиться без потерь нервных клеток и сердечного приступа?

Предлагаем универсальный вариант – друга и помощника любого бухгалтера, подписку «Клерк.Премиум».

Это обучение, консультации и разборы от ведущих мастеров своего дела, кандидатов наук, налоговых адвокатов и консультантов, юристов, бухгалтеров, кадровиков и экономистов с многолетним опытом.

Прямо сейчас «Клерк.Премиум» можно подключить по скидке. Все это время рядом с вами будет уникальный помощник и база знаний, которая никогда не подведет.

Будем рядом 24 на 7. А прямо сейчас забрать подписку можно со скидкой 20%. Оставьте заявку, менеджер вам поможет:

Вебинары для бухгалтеров

Бухгалтерам расскажут, как выявить признаки необоснованной налоговой выгоды

Пять лет назад вступила в силу легендарная теперь ст. 54.1 НК РФ Норма стала преемницей практики, сформированной по Постановлению Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №53 и вызвала волну судебных споров. Рассмотрим эволюцию применения статьи.

ЕНП (единый налоговый платеж)

Как провести сверку с налоговой по налогам и сборам для перехода на ЕНП

Сверка с налоговой по налогам и сборам — важная процедура для любого налогоплательщика перед переходом с января 2023 года на единый налоговый платеж. Что говорит ФНС об этом мероприятии и как его провести, расскажем в материале.

Как провести сверку с налоговой по налогам и сборам для перехода на ЕНП

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Фиксированные взносы ИП

❗ Мобилизованных ИП освободят от фиксированных взносов без заявления с кодом «СЛПРИЗ»

В период прохождения военной службы (в том числе по мобилизации) ИП не платят фиксированные взносы. Обычно для освобождения нужно заявление, но налоговики сделают все проактивно.

Трудовые отношения

Стало ясно, что делать, если сотрудник отказывается подписывать трудовой договор и хочет работать неофициально

Трудовые отношения возникают, в том числе, при фактическом допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя. Если сотрудник к работе приступил, трудовой договор заключен, хоть даже на бумаге его человек не подписал.

Читать еще