Осторожно, 2023! ЭДО, ЭЦП, ЕНП и другие страшные для бухгалтера аббревиатуры уже близко

Ничего мой шеф не канючит, я сама просто голову сломала

Согласимся, перегнули. Многие руководители и вовсе забывают про электронную подпись, а вот бухгалтеру надо разобраться, не превратится ли она в тыкву с 1 января.

История в том, что КЭП, выпущенные коммерческими удостоверяющими центрами для директоров и ИП, в следующем году работать перестанут.

Чем тогда подписывать первичку и отчетность?

Директору или ИП надо получить новую подпись в самой ФНС или ее доверенных лиц. В их числе, например, Сбербанк, ВТБ, Тинькофф и еще несколько компаний.

Но все равно остается много нюансов. Разобраться в них помогут эксперты «Клерк.Премиум». Это – лучшая подписка для бухгалтеров, которую можно получить прямо сейчас со скидкой.

Про электронные документы вообще очень много вопросов

О да, ЭДО каждый год создает для бухгалтера и новые возможности, и новые головные боли.

Вы знали, например, что делать, если у оператора ЭДО технический сбой, а необходимо срочно отправить документы?

В этом случае вы можете заключить дополнительный договор еще с одним оператором ЭДО.

При необходимости вы сможете переключиться с одного оператора на второго и оперативно передать документы.

А что за сверка такая? Мне надо что-то считать?

Сверка с налоговой по налогам и сборам – это обязательная штука перед переходом на единый налоговый счет с 2023 года.

В теории она нужна, чтобы узнать точную сумму по налоговым долгам, если они имеются, и урегулировать этот вопрос с вами, чтобы не тратить на него время в следующем году.

Для этого вам надо будет:

подать заявление о проведении сверки;

получить от налоговиков акт сверки;

проверить, все ли в нем верно;

если есть расхождения, заявить о них и добиться документа с верными данными.

Вообще ФНС рекомендует при наличии вопросов, связанных с внедрением ЕНП (ЕНС) звонить им по телефонам: +7(3022)26-42-00,+7(3022) 35-09-48. Но сначала посмотрите «Клерк.Премиум»: может быть, мы уже писали про ваш вопрос в «Разборах» или кто-то спрашивал в «Консультациях». Еще круче – наши мини-курсы. Там каждый день появляется что-то новое и полезное про налоги, кадры, отчетность.

Да что там, вопросов еще море

Как всегда, разбираться со всеми причудами чиновников предстоит бухгалтерам. Как с этим справиться без потерь нервных клеток и сердечного приступа?

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