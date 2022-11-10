ЭДО в бюджетном учете необязателен? Несколько опасных заблуждений

Как на самом делеС 1 января 2021 года электронные формы документов по командировкам, закупкам и подотчетным суммам обязательны к применению и способ их формирования – бумажный или электронный. Наличие или отсутствие централизации учета никакой роли не играет. Об этом Минфин сказал еще в 2020 году (письмо от 23.12.2020 № 02-07-10/116586).
Есть заблуждение«Мы не обязаны применять электронные формы документов с 1 января 2023 года. Нам перенесли этот срок», – так думают многие бухгалтеры учреждений.
Как на самом делеСрок перехода на второй пакет электронных документов и регистров не менялся. По-прежнему все учреждения обязаны применять этот пакет электронных документов с 1 января 2023 года. Путаницу вызвал третий пакет документов.
Вторым этапом на пути к полному электронному документообороту стали Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 15.04.2021 № 61н.
Применять их в 2022 году должны отдельные федеральные органы исполнительной власти, их территориальные органы и подведомственные федеральные казенные учреждения. Для всех остальных учреждений срок перехода на Методические указания № 61н – 1 января 2023 года. При этом, кто был готов, мог применять новые электронные документы уже в 2022 году.
Год тому назад приказом от 30.09.2021 № 142н Минфин пополнил перечень электронных документов из Методических указаний 61н. Применять их нужно всем также с 1 января 2023 года. А федералам, передавшим полномочия, – в 2022 году.