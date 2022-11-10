ЭДО в бюджетном учете необязателен? Несколько опасных заблуждений

Как на самом деле

С 1 января 2021 года электронные формы документов по командировкам, закупкам и подотчетным суммами способ их формирования – бумажный или электронный. Наличие или отсутствие централизации учета никакой роли не играет. Об этом Минфин сказал еще в 2020 году ( письмо от 23.12.2020 № 02-07-10/116586 ).

Документы по командировкам, закупкам и подотчетным суммам – это первый пакет электронных документов, который утвердил Минфин.

Первый звоночек о переходе на электронные документы был в 2020 году, когда Минфин ввел первые из них (Методические указания № 52н в редакции приказа от 15.06.2020 № 103н ). Именно тогда объявилибухгалтерского учета над бумажной. Так как появилось требование составлять документы на бумаге, если у учреждения нет возможности формировать и хранить их в электронном виде.

Есть заблуждение

«Мы не обязаны применять электронные формы документов с 1 января 2023 года. Нам перенесли этот срок», – так думают многие бухгалтеры учреждений.

Как на самом деле

Срок перехода на второй пакет электронных документов и регистров не менялся. По-прежнему все учреждения обязаны применять этот пакет электронных документов. Путаницу вызвал третий пакет документов.

Вторым этапом на пути к полному электронному документообороту стали Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 15.04.2021 № 61н.

Применять их в 2022 году должны отдельные федеральные органы исполнительной власти, их территориальные органы и подведомственные федеральные казенные учреждения. Для всех остальных учреждений срок перехода на Методические указания № 61н – 1 января 2023 года. При этом, кто был готов, мог применять новые электронные документы уже в 2022 году.

Год тому назад приказом от 30.09.2021 № 142н Минфин пополнил перечень электронных документов из Методических указаний 61н. Применять их нужно всем также с 1 января 2023 года. А федералам, передавшим полномочия, – в 2022 году.