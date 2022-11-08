Цифра дня. Про 6% и еще 94%

Всего 6% предпринимателей планируют закрываться из-за мобилизации. Остальные выстояли, хотя и каждый со своими проблемами.
Такие данные следуют из аналитики аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Принесли вам оптимистичную статистику, насколько можно так сказать. Частичная мобилизация ударила по бизнесу не так критично, как казалось.
Всего 6% предпринимателей планируют закрываться из-за мобилизации. Остальные выстояли, хотя и каждый со своими проблемами.
Такие данные следуют из аналитики аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Приготовьтесь ломать мозг — мы возвращаемся к ФСБУ 25/2018. Ладно, шутим, просто читайте внимательнее, или потеряете суть происходящего. Мы постараемся рассказать о ППА и дисконтировании настолько просто, насколько это возможно.
«ООО на ОСНО, четыре года сдавали нулевую декларацию. Подали уведомление о переходе на УСН, а теперь выяснили, что на 41 счете висит большой остаток, по факту ничего нет. НДС восстанавливать и платить – не вариант».
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