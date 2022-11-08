Только 6% предпринимателей планируют закрыть бизнес из-за частичной мобилизации. Остальные адаптировались

58% опрошенных компаний пожаловались на то, что мобилизация так или иначе затронула их бизнес, пишет «Ъ».

Опрос проводили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей, в нем приняли участие 5,8 тыс. компаний.

1/5 часть опрошенных до сих пор не может найти замену своим мобилизованным сотрудникам.

64% компаний пожаловались на спад внутреннего спроса, а 29% – на дефицит оборотных средств и кассовые разрывы.

16% не заметили серьезных изменений из-за частичной мобилизации, а 6% наоборот, планируют закрыть бизнес.

Предприниматели считают, что финансовые меры поддержки до сих пор остаются наиболее востребованными (списание налогов, снижение соцвзносов и т.д.).

Наиболее эффективной мерой поддержки признали мораторий на проверки, который продлили еще на год.