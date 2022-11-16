Одно – ломаем, другое – создаем. Куда списать остаточную стоимость

Что нужно включить в первоначальную стоимость основного средства

Первоначальную стоимость формируют расходы на приобретение объекта, на его сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором он пригоден для использования (ст. 257 НК). Не нужно включать НДС и акцизы, если только этого прямо не требует закон.

Если актив получен безвозмездно, или вы нашли его в результате инвентаризации, то его первоначальная стоимость будет равна рыночной цене (п. 8 и 20 ст. 250 НК).

Если вы совершили ошибку, и какие-то затраты неправомерно не попали в эту стоимость, нужно ее исправить, пересчитать амортизацию, текущие расходы, налоги, и подать уточненку (письмо Минфина от 07.12.2020 № 03-03-06/1/106752).

Все расходы должны быть документально подтверждены. Но перечень таких документов в НК не регламентирован (письмо Минфина от 13.11.2020 № 03-03-6/1/98951).

Как правильно списать сносимый для нового строительства объект

Если перед постройкой нового объекта вам нужно снести старый, включите его стоимость в первоначальную стоимость нового (письма Минфина от 28.09.2022 № 03-03-06/1/93587 от 03.07.2019 № 03-03-07/48905, постановление АС Восточно-Сибирского округа от 29.09.2017 № Ф02-5060/2017).

В случае, когда «старый» объект был у вас в эксплуатации, в первоначальную стоимость новой недвижимости включите его остаточную стоимость (письмо Минфина от 15.12.2016 № 03-03-06/1/75343).

Списать такую стоимость во внереализационные доходы на основании подпункта 8 пункта 1 статьи 265 НК нельзя (определение ВС от 27.10.2020 № 309-ЭС20-11153). Так можно сделать только с затратами на демонтаж (определение ВС от 24.06.2016 № 304-КГ16-7850).

Когда стоимость недостроенного объекта вообще нельзя списать в расходы

Если завершить строительство основного средства не удалось – это не повод, чтобы списать затраты на него в расходы (постановление АС Западно-Сибирского округа от 15.09.2020 № А45-31413/2019).

Налоговики убрали из налоговых расходов компании 20 млн руб. Она списала в расходы на продажу затраты на строительство основного средства, которое не смогла закончить. При этом сослалась на статью 130 ГК (п. 38 постановления Пленума ВС от 23.06.2015 № 25).

Но суд отказался учитывать этот довод. ГК к учету налоговых расходов не относится.

Расходы, которые связаны с проведением СМР как собственными силами, так и подрядчиками, подлежат включению в первоначальную стоимость объекта. Их можно списать только через амортизацию при условии, что объект ввели в эксплуатацию. В противном случае такие затраты списать в расходы нельзя.

Выводы

Однозначно входит в первоначальную стоимость только цена объекта, по которой вы купили его у продавца. Для всех остальных затрат есть варианты.

Определите, без каких расходов ввод основного средства был бы невозможен. Сюда входят и подготовительные мероприятия, и доставка, и хранение, и подготовка документации, и услуги подрядчиков.

Затем отделите затраты, которые имели место до ввода объекта в эксплуатацию и после этого. Те, что «до» – включите в стоимость основного средства. Те, что «после» – спишите в текущие расходы.

При проверке инспекторы обязательно перепроверят ваши расчеты, и если посчитают, что вы ошиблись в составе первоначальной стоимости, будут требовать, чтобы вы ее пересчитали, подали уточненку, доплатили налоги, штраф и пени. Поэтому если у вас нет уверенности, нужно включить затраты в первоначальную стоимость или можно списать сразу и единовременно, отправьте письменный запрос в налоговую инспекцию, которая будет вас проверять.

Даже если инспекторы потом и передумают, поменяют точку зрения на вопрос, конкретная рекомендация в ваш адрес избавит вас от штрафов и пени (постановление Президиума ВАС от 21.03.2006 № 13815/05). Может быть...