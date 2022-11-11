Первые осенние поправки в 44-ФЗ: что кардинально меняется

С 4 ноября внесены следующие изменения.
Закупки для нужд СВО
Эти госзакупки переведены в режим заключения прямых контрактов.
Контракты по геологическому изучению недр
Их теперь можно менять по специальным правилам.
Продлили на 2023 год
Здесь сразу несколько пунктов.
Во-первых, продлили временные нормы о праве заказчика:
- заключать контракты без обеспечения;
- изменять существенные условия контрактов, включая контракты для нужд обороны и безопасности с едпоставщиком.
Далее, в 2023 году будут действовать нормы о возможности правительства и региональных властей определять дополнительно случаи закупки у едпоставщиков.
Кроме того, ввели требование о неразмещении информации о таких контрактах в открытой части ЕИС.
И наконец, до 31 декабря 2023 года отменяется ограничение по годовому объему закупок у едпоставщика в рамках п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в 50 млн руб., если заказчиками выступают Минобороны и другие федеральные органы исполнительной власти.
Что сможет устанавливать кабмин
Правительство наделили временным правом установить новые случаи осуществления заказчиками закрытых закупок и неразмещения заказчиками информации о контрактах в открытой части ЕИС.
Что заморозили
Заморожено действие нормы о вступлении в силу изменений в 44-ФЗ с 1 января года, следующего за годом принятия закона.