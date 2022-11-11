44-ФЗ

Первые осенние поправки в 44-ФЗ: что кардинально меняется

Расскажем об изменениях в госзакупках с 4 ноября.

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Первые осенние поправки в 44-ФЗ: что кардинально меняется
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

С 4 ноября внесены следующие изменения.

Закупки для нужд СВО

Эти госзакупки переведены в режим заключения прямых контрактов.

Контракты по геологическому изучению недр

Их теперь можно менять по специальным правилам.

Продлили на 2023 год

Здесь сразу несколько пунктов.

Во-первых, продлили временные нормы о праве заказчика:

  • заключать контракты без обеспечения;
  • изменять существенные условия контрактов, включая контракты для нужд обороны и безопасности с едпоставщиком.

Далее, в 2023 году будут действовать нормы о возможности правительства и региональных властей определять дополнительно случаи закупки у едпоставщиков.

Кроме того, ввели требование о неразмещении информации о таких контрактах в открытой части ЕИС.

И наконец, до 31 декабря 2023 года отменяется ограничение по годовому объему закупок у едпоставщика в рамках п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в 50 млн руб., если заказчиками выступают Минобороны и другие федеральные органы исполнительной власти.

Что сможет устанавливать кабмин

Правительство наделили временным правом установить новые случаи осуществления заказчиками закрытых закупок и неразмещения заказчиками информации о контрактах в открытой части ЕИС.

Что заморозили

Заморожено действие нормы о вступлении в силу изменений в 44-ФЗ с 1 января года, следующего за годом принятия закона.

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