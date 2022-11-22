Страховые взносы с иностранцев 2023. Кого ждут перемены

Кого ждут изменения

Изменения ждут временно пребывающих иностранных работников. Временно пребывающий иностранный гражданин – это человек, который находится в России (ст. 2 Федерального закона от 25.07.2022 № 115-ФЗ):

или на основании визы;

или приехал в порядке, не требующем получения визы, и получил миграционную карту;

или как беженец.

Что касается постоянно или временно проживающих в России иностранцев, то все взносы им и так начисляли, как россиянам (письмо Минфина от 28.01.2020 № 03-15-06/4835).

Как начисляли страховые взносы работникам-иностранцам в 2022 году

На выплаты временно пребывающим в России иностранным работникам, за исключением высококвалифицированных специалистов? страховые взносы начисляли в следующем порядке.

Взносы в ПФР и на травматизм начисляли в общем порядке, то есть так же, как и гражданам России (подп. 1 п. 1 ст. 420, подп. 15 п. 1 ст. 422 НК, п. 1 ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ, ст. 3, 5, п. 1 ст. 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Взносы в ФСС начисляли по специальному тарифу в размере 1,8 процента. По выплатам, которые не превышали величину предельной базы для выплат (подп. 1 п. 1 ст. 420, п. 3 ст. 421, подп. 15 п. 1 ст. 422, ст. 425, 427 НК, п. 1 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Взносы на обязательное медицинское страхование не начисляли (подп. 1 п. 1 ст. 420, подп. 15 п. 1 ст. 422 НК, ст. 10 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ).

Соответственно, временно пребывающий иностранный работник был лишен права на бесплатную медицину по полису ОМС. Поэтому ему нужен был полис ДМС. Или оплачивать медицинские услуги за него должен был работодатель (ст. 327.3 ТК).

С 2023 года полис ДМС или оплата медицинских услуги в статье 327.3 ТК остались только для высококвалифицированных иностранных специалистов.

Как будут начислять страховые взносы временно пребывающим работникам-иностранцам в 2022 году

В 2023 ПФР и ФСС сольются в единый фонд. Платить взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование нужно будет по единому тарифу без разбивки на фонды. Стандартный тариф без учета льгот — 30%.

С выплат сверх предельной базы – 15,1%.

Льготный тариф для МСП – 15% для выплат сверх МРОТ.

Соответственно, исчезло исключение по поводу ОМС для временно пребывающих иностранных работников. Они попадают в общую массу трудящихся, с выплат которым надо платить страховые взносы в общем порядке (ст. 425 НК, ст. 2 Федерального закона от 14.07.2022 № 239-ФЗ, ст. 5 Закона № 125-ФЗ).

Когда временно пребывающие иностранцы получат право на медпомощь в рамках ОМС

Временно пребывающие в России иностранные работники получат право на бесплатное оказание им медицинской помощи. Но при условии, что работодатели платили за них страховые взносы на ОМС в течение не менее трех лет (п. 1.1 ст. 16 Закона № 326-ФЗ).