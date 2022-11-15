В 2023 году НДФЛ с зарплаты надо по-новому отражать в 6-НДФЛ, в том числе и с зарплаты за декабрь 2022 года + сводная таблица по срокам уплаты НДФЛ

Что случилось
Вышло письмо ФНС от 09.11.2022 № БС-4-11/15099@, в котором налоговики подробно с примерами рассказали, как отражать в 6-НДФЛ зарплату декабря 2022 год, а также доходы 2023 года.
Ранее вышло письмо Минфина от 14.09.2022 № 03-04-06/88989. Оно менее подробное, но с тем же выводом.
Дело в том, что с 2023 года правила удержания и уплаты НДФЛ кардинально меняются. Поэтому бухгалтерам очень важно понять, зарплата декабря, выплаченная в январе – идет по старым правилам или уже по новым.
Зарплата декабря = доход января
Зарплата 2023 года
Таблица по срокам
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