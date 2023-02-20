Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

5 карточек
Входит в Клерк.Премиум

Аванс в декабре, зарплата в январе: заполняем 6-НДФЛ + таблица с примером расчета

Аванс за декабрь, выплаченный в январе, надо отразить в разделе 2 и справках формы 6-НДФЛ за 2022 год и не надо отражать в разделе 1. Разбираем на примере.

и читайте 1 разбор в месяц бесплатно. Уже есть аккаунт?

Материалы в разборе

Читайте разбор полностью с бесплатным аккаунтом

Уже есть аккаунт?

Комментарии