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- Аванс в декабре, зарплата в январе: заполняем 6-НДФЛ + таблица с примером расчета
5 карточек
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Аванс в декабре, зарплата в январе: заполняем 6-НДФЛ + таблица с примером расчета
Аванс за декабрь, выплаченный в январе, надо отразить в разделе 2 и справках формы 6-НДФЛ за 2022 год и не надо отражать в разделе 1. Разбираем на примере.
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