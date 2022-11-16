Не выгорайте, вы себе нужны. Как бухгалтеру вовремя остановиться

Проблема

Выгорание персонала – модная тема сегодня, сродни депрессии. Однако, как и депрессию, выгорание частенько путают с ленью и плохим настроением. Настоящие выгорание сотрудника – действительно серьезная проблема как для него самого, так и для работодателя.

Согласно данным исследовательского холдинга «Ромир», почти две трети россиян заявили о том, что столкнулись с проблемой выгорания. Это статистика прошлого года, но по многим оценкам психологов, 2022й стал еще более серьезным психологическим испытанием.

Один из серьезнейших факторов, которые влияют на «скорость» выгорания сотрудника – это степень ответственности. Постоянное напряжение в работе негативно сказывается на психологическом и ментальном состоянии человека. А значит, в перспективе – и на качестве его работы.

Бухгалтер – очень ответственная профессия. И зона риска выгорания тут ооочень большая. Подробно об этом рассказывают эксперты «Клерка» в онлайн-курсах и вебинарах подписки «Клерк.Премиум».

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Аварийные сигналы

Не будем утомлять вас длинными рассуждениями. Просто список тревожных симптомов.

На физическом уровне: постоянная усталость, мышечная слабость, частые головные боли, снижение иммунитета, плохой сон, болезненность и снижение работоспособности.

Поведенческий уровень: апатия, тревожность, раздражение, пессимизм и то, что называется «нытьем».

Наконец, на психологическом уровне: низкая самооценка, разочаровние, вспыльчивость, раздражение и потеря мотивации.

Конечная остановка

Психологи говорят, что обычно на пути к профессиональному выгоранию каждый работник проходит несколько стадий.

Сначала работа вызывает постоянный интерес, идей так много, что на их реализацию катастрофически не хватает времени. В результате без внимания остается семья, спорт, общение с друзьями – только всепоглощающая работа.

Дальше следует усталость. Из-за хронического стресса у человека развивается раздражительность, тревожность, проявляется острая нехватка сил, снижается иммунитет. Отсюда неизбежные проблемы со сном – бессонница ночью и постоянная сонливость днем. Могут измениться вкусовые привычки.

Следующая стадия – это уже нежелание работать, полная апатия ко всему, снижение работоспособности. Организм из последних сил пытается достучаться: «Отдохни! Сделай перерыв в работе! Срочно!».

Если мы не реагируем, то наступает последняя стадия – игнорирование всего, что касается работы, апатия, озлобленность, обострение отношений с коллегами, снижение производительности. За ними следуют болезни, в том числе и клиническая депрессия.

Вам оно надо?

Как уберечься заранее

Помогут три столпа.

Сбалансированная жизнь. Работа / дом / время на себя / отдых с друзьями / спорт. Не позволяйте себе работать по 12-14 часов каждый день. Поверьте, хватит вас ненадолго.

Здоровое питание. Скажем тут, что речь вовсе не о том, чтобы пересесть на рацион исключительно из Вкусвилла: сделайте питание регулярным, не ешьте за компьютером, исключите откровенно вредную еду.

Правильный сон. Помните правила из учебника ОБЖ в школе? Проветренная комната, завешенные шторы, 8 часов, без всяких телефонов / телевизоров / стрессов на ночь.

Но я бухгалтер

Сильный аргумент, но против него выступает абсолютно все, что написано в абзаце про «конечную остановку». Выбор у вас не особо сложный – или взбираетесь на три столпа выше, или приходите к состоянию, когда просто физически не можете работать.

Да, отчетные периоды – сложное время.

Непросто бухгалтеру и когда грозит налоговая проверка.

А уж изменения в законах едва ли не каждый день чего стоят! Не разберешься – держи тебе и налоговую проверку, и трудовую, и какую хочешь еще.

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