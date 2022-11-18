Медицинские госзакупки: интересные примеры из практики-2022

Регистрационное удостоверение на дозаторы

Пермское УФАС нашло нарушение в том, что к заявке требовали приложить копию регистрационного удостоверения на локтевые дозаторы. По мнению заказчика, это гарантировало бы безопасное применение в медучреждениях, поскольку товар прошел клинические испытания.

Контролеры отметили:

из техзадания не следует, что продукцию станут применять в медицинских целях. В нем указали такое назначение: «подача дозированных порций растворов разной вязкости из флаконов объемом не менее 1 литра»;

заказчик не доказал, что зарегистрированные как медизделия дозаторы лучше тех, у которых такого статуса нет. Пояснений об их отличиях он не дал;

из семи заявок только одна отвечала условиям закупки.

Красноярское УФАС также не нашло причин, чтобы требовать в закупке копию удостоверения. Оно учло пояснения заказчика о том, что:

тот не закупал медизделия;

дозатор хотели разместить в административных и вспомогательных помещениях, которые не участвуют в оказании медпомощи.

Вместе с тем контролеры пояснили, что заказчику следовало:

выбрать ту позицию КТРУ, которая не относится к медизделиям;

назвать объект закупки иначе, чтобы не вводить участников в заблуждение.

Сахалинское УФАС в сходных обстоятельствах недостатков не выявило, поскольку сочло закупаемый товар медизделием.

Сведения о товаре из заявки и данные о нем в реестре медизделей

Кировское УФАС считает, что нет оснований отклонять заявку за недостоверные сведения, если параметры товара в ней не отвечают данным реестра медизделий:

информацию в реестре меняют по заявкам. Обязанности актуализировать ее нет. При этом изготовитель подтвердил, что товар отвечает условиям закупки;

из документов на товар в реестре следовало, что они могут не отражать актуальные данные, так как свойства продукции постоянно улучшают.

Калининградское УФАС не нашло нарушений в том, что заказчик не сверил параметры товара из заявки с данными из реестра медизделий.

Нацрежим при закупке работ на изготовление медизделий

Ряд медизделий входит в перечни импортных товаров, в том числе с ограничением допуска. Например, корсеты или туторы нижних конечностей.

Порой заказчики не устанавливают нацрежим при закупке работ или услуг на изготовление такой продукции под заказ, поскольку ее еще нет на момент подачи заявок. Удмуртское УФАС отметило:

в этом случае ограничения допуска устанавливают в закупке, если код производимых товаров по ОКПД 2 есть в перечне;

участники могут подтвердить страну товара. Заключение Минпромторга об отечественном происхождении распространяется на изделия как серийного, так и индивидуального производства, если их изготавливают одинаковым способом.

Сходную позицию занимает, в частности, 11-й ААС. Однако 13-й ААС высказал иное мнение: продукцию передают заказчику в качестве результата выполненных работ, а не как закупленный поставщиком товар.

Особые характеристики медизделий и лекарств при описании объекта закупки

Часто контролерам поступают жалобы на ограничение конкуренции, поскольку под параметры из техзадания подходит товар одного производителя.

АС Северо-Западного округа не нашел нарушений в особых характеристиках медизделия среди прочего, поскольку:

заказчик сам определяет характеристики объекта закупки. Он их обосновал ссылками на научные статьи и протоколы исследований, провел анализ рынка и учел особенности лечения пациентов;

особые требования к товару нельзя считать ограничением конкуренции, они обусловлены в том числе спецификой использования медизделия.

АС Дальневосточного округа пришел к выводу, что предъявлять особые требования к товару можно и при закупке лекарств. Суд, в частности, учел, что спецпараметр улучшал фармацевтические свойства препарата, и принял во внимание клинические рекомендации Минздрава.