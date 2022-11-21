Как заполнить табель учета рабочего времени в 1С

Этот лайфхак вам пригодится и поможет сэкономить много времени.

Итак, начнем.

Шаг № 1

Откроем табель учета рабочего времени в разделе «Зарплата и кадры» – «Отчеты по кадрам» – «Табель учета рабочего времени (Т-13)».

Шаг № 2

Сформируем отчет за нужный месяц и установим курсор на любое поле в отчете.

Сейчас нам нужно активировать режим редактирования таблицы. Для этого откроем вверху пункт Меню (троеточие) и проходим по пути, указанному на скриншоте: «Таблица» – «Вид» – «Редактирование».

Шаг № 3

После этого выделяем нужный диапазон ячеек, в которых нужно указать одно время, и нажимаем правой кнопкой мыши, открыв контекстное меню и перейдя по пути: «Редактирование» – «Свойства».

Шаг № 4

В открывшемся окне укажем нужный нам код, в нашем примере пусть будет «ПТД», в строке «Размещение» выбираем значение «Авто». Нажимаем «ОК»

Шаг № 5

После этого проверяем получившийся табель и, если нас все устраивает, сохраняем себе на ПК, либо выводим документ на печать.

На этом все! Буквально одна минута вашего времени и табель по сотруднику готов.

Надеемся, что были для вас полезны!