Индия собирает топовых бухгалтеров со всего мира. «‎Клерк» тоже решил поучаствовать

Мероприятие впервые пройдет в гибридном формате с возможностью посетить сессии конгресса онлайн. А так же, будет русский перевод, что дает миллионам русскоязычных бухгалтеров приобщиться к мировой профессии, получить инсайты на следующие четыре года.
В ходе конгресса можно будет поделиться опытом с коллегами из других стран, узнать о мировых тенденциях в бухгалтерии, аудите, налогообложении, завести полезные знакомства и просто увидеть красоты Индии. Кстати, ехать не обязательно – мероприятие можно посетить и онлайн. Пройдет оно с 18 по 21 ноября 2022 года.
Зачем мне международный конгресс?Допустим, вы работаете в обычной коммерческой организации 5 дней в неделю, 8 часов в день (если повезет, если не повезет, то гораздо больше), заводите первичку, рассылаете счета, вздыхаете каждый раз, как появляется очередная новость об изменениях в НК или разъяснениях Минфина. С ужасом представляете себе неразбериху в 2023 году, когда вступят в силу всякие ЕНП, ЕНС, объединяться ФСС с ПФР и т.д. Вам кажется, что ваша карьера застряла на одной ступеньке лестницы и шагать уже просто некуда.
Международные мероприятия, такие как предстоящий конгресс в Индии, позволяют вырасти профессионально, взглянуть на приевшийся бухучет с новой стороны и ощутить уважение к профессии бухгалтера со стороны международных экспертов.
Какой интерес у «Клерка»?Клерк.ру – это не просто сайт для бухгалтеров. Мы объединили на нашей площадке множество различных инструментов и сервисов. Большинство из них доступно бесплатно. Ежедневно мы проводим вебинары, выпускаем десятки новостей и статей, наши пользователи сами создают полезный контент в Трибуне – «народных блогах»«Клерка».
Наш Центр обучения (ЦОК) следит за всеми изменениями и оперативно выпускает обучающие курсы. Мы в том числе проводим мероприятия, посвященные международным отношениям, валютным операциям, работе с ВЭД, логистике, релокации бизнеса. Поэтому пропустить такое мировое событие «Клерк» просто не мог.
Чтобы зарегистрироваться на мероприятие заходите вот сюда.