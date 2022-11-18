Индия собирает топовых бухгалтеров со всего мира. «‎Клерк» тоже решил поучаствовать

Мероприятие впервые пройдет в гибридном формате с возможностью посетить сессии конгресса онлайн. А так же, будет русский перевод, что дает миллионам русскоязычных бухгалтеров приобщиться к мировой профессии, получить инсайты на следующие четыре года.

В ходе конгресса можно будет поделиться опытом с коллегами из других стран, узнать о мировых тенденциях в бухгалтерии, аудите, налогообложении, завести полезные знакомства и просто увидеть красоты Индии. Кстати, ехать не обязательно – мероприятие можно посетить и онлайн. Пройдет оно с 18 по 21 ноября 2022 года.

Зачем мне международный конгресс?

Допустим, вы работаете в обычной коммерческой организации 5 дней в неделю, 8 часов в день (если повезет, если не повезет, то гораздо больше), заводите первичку, рассылаете счета, вздыхаете каждый раз, как появляется очередная новость об изменениях в НК или разъяснениях Минфина. С ужасом представляете себе неразбериху в 2023 году, когда вступят в силу всякие ЕНП, ЕНС, объединяться ФСС с ПФР и т.д. Вам кажется, что ваша карьера застряла на одной ступеньке лестницы и шагать уже просто некуда.

На самом деле лестница может превратиться в эскалатор , который везет вас вверх, ведь в России бухгалтеры могут получить не только привычное профессиональное образование в техникуме или ВУЗе, но еще и сертификацию международного уровня . Например, CPA RUSSIA – это ведущая неправительственная национальная профессиональная организация, объединяющая сертифицированных публичных бухгалтеров в России, которая проводит подобное обучение и сертификацию. С ее помощью вы можете зарегистрироваться на мероприятие .

Благодаря обучению международным стандартам учета и отчетности и сдаче сложных комплексных экзменов, можно получить сертификат CPA (сипиэй) на русском языке, бухгалтер может работать в крупных международных компаниях, релоцироваться и начать работать в другой стране, стать профессиональным консультантом, аутсорсером и работать с компаниями из в сферы ВЭД. Такая работа и оплачивается гораздо выше, и дает совершенно другие возможности для профессионального роста.

Международные мероприятия, такие как предстоящий конгресс в Индии, позволяют вырасти профессионально, взглянуть на приевшийся бухучет с новой стороны и ощутить уважение к профессии бухгалтера со стороны международных экспертов.

Какой интерес у «‎Клерка»?

Клерк.ру – это не просто сайт для бухгалтеров. Мы объединили на нашей площадке множество различных инструментов и сервисов. Большинство из них доступно бесплатно. Ежедневно мы проводим вебинары, выпускаем десятки новостей и статей, наши пользователи сами создают полезный контент в Трибуне –

«‎

народных блогах

»

«‎

Клерка

»

.

Наш Центр обучения (ЦОК) следит за всеми изменениями и оперативно выпускает обучающие курсы. Мы в том числе проводим мероприятия, посвященные международным отношениям, валютным операциям, работе с ВЭД, логистике, релокации бизнеса. Поэтому пропустить такое мировое событие «‎Клерк» просто не мог.

Чтобы зарегистрироваться на мероприятие заходите вот сюда.