Кто выйдет на пенсию в 2023 году. Спойлер: никто, кроме льготников

Условия
Основных условий для права на страховую пенсию три:
- достижение пенсионного возраста;
- наличие стажа не меньше минимального;
- наличие хотя бы минимальное количество пенсионных баллов.
По всем этим трем показателям (возрасту, стажу и баллам) – каждый год новые условия.
По старым правила женщина 1968 года рождения и мужчина 1963 г. рождения могли бы выйти на пенсию в 2023 году. Теперь даже при наличии нужного стажа и баллов им придется подождать заслуженного отдыха.
Возраст
Пенсионный возраст сейчас установлен 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
Но до 2028 года идет переходный период. Возраст увеличивается постепенно.
Например, в 2021 и 2022 годах право на страховую пенсию имели женщины в 56,5 лет и мужчины в 61,5 года. Это женщины 1965 г. рождения и мужчины 1960 г. рождения.
Теперь настал черед женщин 1966 г. рождения и мужчин 1961 г. рождения. В 2023 году им будет 57 лет и 62 года соответственно.
Но в 2023 году они на пенсию не выйдут.
В 2023 году ПФР (вернее, уже новый объединенный СФР) вообще не будет оформлять пенсии для обычных нельготных пенсионеров.
Женщины 1966 г. рождения и мужчины 1961 г. рождения пойдут на пенсию в 2024 году в возрасте 58 и 63 лет соответственно.
Для некоторых профессий предусмотрен досрочный выход на пенсию. Они смогут оформить досрочную пенсию и в 2023 году.
Стаж
Требования к минимальному стажу повышались постепенно с 2015 года.
В 2023 году для права на страховую пенсию надо иметь минимум 14 лет стажа. Но так как на обычную пенсию по возрасту в 2023 году никто не пойдет, сразу ориентируйтесь на показатель 2024 года – 15 лет.
Год
Минимальный страховой стаж
2015
6
2016
7
2017
8
2018
9
2019
10
2020
11
2021
12
2022
13
2023
14
2024 и далее
15
Баллы
В 2023 году для права на пенсию надо иметь минимум 25,8 пенсионных балла, в 2024 году – 28,2 балла.
Год
Минимальная сумма ИПК
2015
6,6
2016
9
2017
11,4
2018
13,8
2019
16,2
2020
18,6
2021
21
2022
23,4
2023
25,8
2024
28,2
2025 и позднее
30
Баллы за каждый год копятся на вашем индивидуальном лицевом счете (ИЛС). При выходе на пенсию общее количество баллов умножают на стоимость одного балла. К этой сумме добавляется фиксированная выплата.
С 1 июня 2022 года пенсионный балл дает 118,09 руб., фиксированная выплата – 7 220,74 руб.
Стоимость балла и размер фиксированной выплаты берут на дату выхода на пенсию.
Затем их ежегодно индексируют, но только если пенсионер не работает. У работающих пенсионеров они так и остаются в том размере, какой был в день выхода на пенсию. После увольнения сделают индексацию.
Если у вас не хватает баллов, то придется либо работать еще, чтобы подкопить баллов, либо просто ждать 5 лет, чтобы оформить социальную пенсию, либо купить недостающие баллы, вступив в добровольные правоотношения с ПФР.
Минимальные добровольные взносы считают по формуле: МРОТ х 22% х 12.
В 2023 году минимальный взнос составит 42 878,88 руб. Уплатив такие деньги, можно получить примерно 1 пенсионный балл.