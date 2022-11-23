Кто выйдет на пенсию в 2023 году. Спойлер: никто, кроме льготников

Условия

Основных условий для права на страховую пенсию три:

достижение пенсионного возраста;

наличие стажа не меньше минимального;

наличие хотя бы минимальное количество пенсионных баллов.

По всем этим трем показателям (возрасту, стажу и баллам) – каждый год новые условия.

По старым правила женщина 1968 года рождения и мужчина 1963 г. рождения могли бы выйти на пенсию в 2023 году. Теперь даже при наличии нужного стажа и баллов им придется подождать заслуженного отдыха.

Возраст

Пенсионный возраст сейчас установлен 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Но до 2028 года идет переходный период. Возраст увеличивается постепенно.

Например, в 2021 и 2022 годах право на страховую пенсию имели женщины в 56,5 лет и мужчины в 61,5 года. Это женщины 1965 г. рождения и мужчины 1960 г. рождения.

Теперь настал черед женщин 1966 г. рождения и мужчин 1961 г. рождения. В 2023 году им будет 57 лет и 62 года соответственно.

Но в 2023 году они на пенсию не выйдут.

В 2023 году ПФР (вернее, уже новый объединенный СФР) вообще не будет оформлять пенсии для обычных нельготных пенсионеров.

Женщины 1966 г. рождения и мужчины 1961 г. рождения пойдут на пенсию в 2024 году в возрасте 58 и 63 лет соответственно.

Для некоторых профессий предусмотрен досрочный выход на пенсию. Они смогут оформить досрочную пенсию и в 2023 году.

Стаж

Требования к минимальному стажу повышались постепенно с 2015 года.

В 2023 году для права на страховую пенсию надо иметь минимум 14 лет стажа. Но так как на обычную пенсию по возрасту в 2023 году никто не пойдет, сразу ориентируйтесь на показатель 2024 года – 15 лет.

Год Минимальный страховой стаж 2015 6 2016 7 2017 8 2018 9 2019 10 2020 11 2021 12 2022 13 2023 14 2024 и далее 15

Баллы

В 2023 году для права на пенсию надо иметь минимум 25,8 пенсионных балла, в 2024 году – 28,2 балла.

Год Минимальная сумма ИПК 2015 6,6 2016 9 2017 11,4 2018 13,8 2019 16,2 2020 18,6 2021 21 2022 23,4 2023 25,8 2024 28,2 2025 и позднее 30

Баллы за каждый год копятся на вашем индивидуальном лицевом счете (ИЛС). При выходе на пенсию общее количество баллов умножают на стоимость одного балла. К этой сумме добавляется фиксированная выплата.

С 1 июня 2022 года пенсионный балл дает 118,09 руб., фиксированная выплата – 7 220,74 руб.

Стоимость балла и размер фиксированной выплаты берут на дату выхода на пенсию.

Затем их ежегодно индексируют, но только если пенсионер не работает. У работающих пенсионеров они так и остаются в том размере, какой был в день выхода на пенсию. После увольнения сделают индексацию.

Если у вас не хватает баллов, то придется либо работать еще, чтобы подкопить баллов, либо просто ждать 5 лет, чтобы оформить социальную пенсию, либо купить недостающие баллы, вступив в добровольные правоотношения с ПФР.

Минимальные добровольные взносы считают по формуле: МРОТ х 22% х 12.

В 2023 году минимальный взнос составит 42 878,88 руб. Уплатив такие деньги, можно получить примерно 1 пенсионный балл.