Пенсии

Кто выйдет на пенсию в 2023 году. Спойлер: никто, кроме льготников

С тех пор, как объявили о повышении пенсионного возраста, идет переходный период. Прибавку на 5 лет внедряют постепенно. Из-за переходного периода получается, что в 2023 году на пенсию не пойдет НИКТО. Имеются в виду обычные россияне, которые работают на обычной работе без вредности и так далее.

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Кто выйдет на пенсию в 2023 году. Спойлер: никто, кроме льготников
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Условия

Основных условий для права на страховую пенсию три:

  • достижение пенсионного возраста;
  • наличие стажа не меньше минимального;
  • наличие хотя бы минимальное количество пенсионных баллов.

По всем этим трем показателям (возрасту, стажу и баллам) – каждый год новые условия.

По старым правила женщина 1968 года рождения и мужчина 1963 г. рождения могли бы выйти на пенсию в 2023 году. Теперь даже при наличии нужного стажа и баллов им придется подождать заслуженного отдыха.

Возраст

Пенсионный возраст сейчас установлен 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Но до 2028 года идет переходный период. Возраст увеличивается постепенно.

Например, в 2021 и 2022 годах право на страховую пенсию имели женщины в 56,5 лет и мужчины в 61,5 года. Это женщины 1965 г. рождения и мужчины 1960 г. рождения.

Теперь настал черед женщин 1966 г. рождения и мужчин 1961 г. рождения. В 2023 году им будет 57 лет и 62 года соответственно.

Но в 2023 году они на пенсию не выйдут.

В 2023 году ПФР (вернее, уже новый объединенный СФР) вообще не будет оформлять пенсии для обычных нельготных пенсионеров.

Женщины 1966 г. рождения и мужчины 1961 г. рождения пойдут на пенсию в 2024 году в возрасте 58 и 63 лет соответственно.

Для некоторых профессий предусмотрен досрочный выход на пенсию. Они смогут оформить досрочную пенсию и в 2023 году.

Стаж

Требования к минимальному стажу повышались постепенно с 2015 года.

В 2023 году для права на страховую пенсию надо иметь минимум 14 лет стажа. Но так как на обычную пенсию по возрасту в 2023 году никто не пойдет, сразу ориентируйтесь на показатель 2024 года – 15 лет.

Год

Минимальный страховой стаж

2015

6

2016

7

2017

8

2018

9

2019

10

2020

11

2021

12

2022

13

2023

14

2024 и далее

15

Баллы

В 2023 году для права на пенсию надо иметь минимум 25,8 пенсионных балла, в 2024 году – 28,2 балла.

Год

Минимальная сумма ИПК

2015

6,6

2016

9

2017

11,4

2018

13,8

2019

16,2

2020

18,6

2021

21

2022

23,4

2023

25,8

2024

28,2

2025 и позднее

30

Баллы за каждый год копятся на вашем индивидуальном лицевом счете (ИЛС). При выходе на пенсию общее количество баллов умножают на стоимость одного балла. К этой сумме добавляется фиксированная выплата.

С 1 июня 2022 года пенсионный балл дает 118,09 руб., фиксированная выплата – 7 220,74 руб.

Стоимость балла и размер фиксированной выплаты берут на дату выхода на пенсию.

Затем их ежегодно индексируют, но только если пенсионер не работает. У работающих пенсионеров они так и остаются в том размере, какой был в день выхода на пенсию. После увольнения сделают индексацию.

Если у вас не хватает баллов, то придется либо работать еще, чтобы подкопить баллов, либо просто ждать 5 лет, чтобы оформить социальную пенсию, либо купить недостающие баллы, вступив в добровольные правоотношения с ПФР.

Минимальные добровольные взносы считают по формуле: МРОТ х 22% х 12.

В 2023 году минимальный взнос составит 42 878,88 руб. Уплатив такие деньги, можно получить примерно 1 пенсионный балл.

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