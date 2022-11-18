Цитата дня. Про правила игры

В СМИ появилось интервью с Константином Единым, член президентского совета НП ИПБ России, общественного совета при Минфине и при УФНС по Новосибирской области. Вот что он ответил на вопрос "что скажете по поводу появления новых понятий, которыми налогоплательщиков РФ власти «радуют» довольно часто?":

- Новые стандарты — это волшебные вещи. Например, каждый из бизнесменов слышал о таком понятии, как «должная осмотрительность при выборе контрагента». Эта история тянется с 2007 года. Сейчас придумали новое понятие — «налоговая осмотрительность». А где, в каких документах написано, что это такое?

Еще пример, сейчас налоговая ко всем предпринимателям постоянно предъявляет определенные претензии: «не с тем налоговым агентом отработали». А какую я должен принести справку и откуда, чтобы вы сказали, что этот налоговый агент белый и пушистый, что у вас из-за него к нам не будет никаких претензий? Нет такого документа.

У нас правила игры с налоговой инспекцией меняются по ходу работы по принципу «мы потом что-то придумаем».