Налоги, взносы, пошлины

Цитата дня. Про правила игры

Тонны постоянных изменений в законах часто топят под собой возможности для бизнеса и налоговой нормально общаться друг с другом. Эксперты говорят об этом весьма эмоционально.

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Цитата дня. Про правила игры

В СМИ появилось интервью с Константином Единым, член президентского совета НП ИПБ России, общественного совета при Минфине и при УФНС по Новосибирской области. Вот что он ответил на вопрос "что скажете по поводу появления новых понятий, которыми налогоплательщиков РФ власти «радуют» довольно часто?": 

- Новые стандарты — это волшебные вещи. Например, каждый из бизнесменов слышал о таком понятии, как «должная осмотрительность при выборе контрагента». Эта история тянется с 2007 года. Сейчас придумали новое понятие — «налоговая осмотрительность». А где, в каких документах написано, что это такое?

Еще пример, сейчас налоговая ко всем предпринимателям постоянно предъявляет определенные претензии: «не с тем налоговым агентом отработали». А какую я должен принести справку и откуда, чтобы вы сказали, что этот налоговый агент белый и пушистый, что у вас из-за него к нам не будет никаких претензий? Нет такого документа.

У нас правила игры с налоговой инспекцией меняются по ходу работы по принципу «мы потом что-то придумаем».

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