Общество

Доходы, с которых нужно удерживать алименты на детей

Если родители решили расстаться, вне зависимости от того, с кем будет жить ребенок, второй родитель также должен участвовать в его воспитании и содержании. Удержания алиментов производятся бухгалтерией из суммы заработной платы после удержания НДФЛ.

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Доходы, с которых нужно удерживать алименты на детей
Иллюстрация: Anna Shvets/Pexels

Удерживает алименты на содержание несовершеннолетних детей бухгалтерия по месту работы: как по основному, так по совместительству. Правительство обновило перечень доходов, с которых разрешено удерживать алиментов на несовершеннолетних детей. Постановление Правительства от 02.11.2021 № 1908 «О перечне видов заработной платы и иного дохода...» вступило в силу с 11 ноября 2021 года.

Расскажем подробнее.

Что добавили в перечень

Новый перечень в основном повторяет предыдущий. С некоторыми дополнениями. В новой редакции уточнено, что удержание алиментов производится со всех видов зарплат, гонораров, пенсий, стипендий, пособий, денежного довольствия (в случае военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов) и прочих выплат.

Удерживать алименты бухгалтерия должна со все видов денежных выплат, предусмотренных системой оплаты труда, применяемой в организации.

Принципиально важно – «денежных выплат». Нет в перечне доходов в натуральной форме. Раньше – были.

Отдельно в новый перечень добавили доходы самозанятых и суммы денежных средств, полученных в результате налоговых вычетов.

Среди доходов, которые пополнили перечень:

  • Госпособия по безработице и временной нетрудоспособности (без отдельного решения суда, как раньше).
  • Заработок самозанятых лиц.
  • Прибыль от реализации недвижимости при осуществлении экономической деятельности, а также от аренды (сдачи в наем) имущества.
  • Проценты, начисленные по банковскому вкладу (остатки на счету).
  • Возврат НДФЛ по налоговым вычетам, предоставленным, в том числе, через нанимателя.
  • Прибыль предпринимателя, уменьшенная на расходы, подтвержденные документально.

Перечень доходов для удержания алиментов на детей

1. С заработной платы, начисленной:

  • работникам по тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) за отработанное время, выполненную работу по сдельным расценкам, в процентах от выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг);
  • преподавателям профессиональных образовательных организаций за часы преподавательской работы сверх установленной и (или) уменьшенной годовой учебной нагрузки.

2. С надбавок и доплат к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам):

  • за профессиональное мастерство;
  • за классность;
  • за выслугу лет (стаж работы);
  • за ученую степень, ученое звание;
  • за знание иностранного языка;
  • за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
  • за совмещение профессий (должностей);
  • за расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.

3. С выплат, связанных с условиями труда, в том числе:

  • с выплат, обусловленных работой в местностях с особыми климатическими условиями (в виде коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате);
  • с оплаты труда в повышенном размере за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
  • с выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), выполнении сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

4. C сумм вознаграждения педагогам за выполнение функций классного руководителя.

5. С денежных выплат врачам и медсестрам.

6. С премий, вознаграждений, компенсационных и стимулирующих выплат, предусмотренных системой оплаты труда.

7. С суммы среднего заработка, сохраняемого за работником во всех случаях, предусмотренных ТК, в том числе во время отпускных.

8. С других видов выплат работнику, установленных системой оплаты труда организации.

9. С пособий по временной нетрудоспособности, безработице.

10. С сумм, выплачиваемых на период трудоустройства уволенным в связи с ликвидацией организации, сокращением.

11. С доходов от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), полученных гражданами, применяющими спецрежим «Налог на профессиональный доход».

12. С доходов от реализации недвижимого имущества в связи с осуществлением экономической деятельности и от предоставления в аренду (нанимателю) имущества за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.

13. С сумм материальной помощи, кроме единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, внебюджетных фондов, за счет иностранных государств, российских, иностранных и межгосударственных организаций, иных источников:

  • в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами;
  • в связи с террористическим актом;
  • в связи со смертью члена семьи;
  • за оказание содействия в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии террористических актов, иных преступлений.

14. С сумм, выплачиваемых в возмещение вреда, причиненного здоровью.

15. С сумм возвращенного НДФЛ в связи с получением права на налоговый вычет, а также с денежных средств, возвращенных после перерасчета налоговой базы с учетом предоставления налоговых вычетов по окончании налогового периода.

16. С компенсационных выплат за счет средств госбюджета, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

17. С суммы, равной стоимости выдаваемого (оплачиваемого) питания, за исключением лечебно-профилактического питания.

18. С иных выплат, осуществляемых работодателем в соответствии с трудовым законодательством, за исключением:

  • денежных сумм, выплачиваемых в связи с рождением ребенка, со смертью родных, с регистрацией брака;
  • компенсационных выплат в связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или направлением на работу в другую местность, с использованием, износом (амортизацией) инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих работнику, и возмещением расходов, связанных с их использованием, полевого довольствия;
  • выплат за разъездной характер работы вместо суточных, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работнику и членам его семьи, выплачиваемых в соответствии с законодательством.
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