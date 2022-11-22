Как открыть свою студию по уходу за автомобилями за 500 тысяч рублей

Михаил Кадькало год назад открыл на Ростовском шоссе детейлинг-студию. Рассказал Кублогу, какой путь он прошел и сколько зарабатывает.

О Михаиле Кадькало 26 лет. Родился и вырос в г. Апшеронске. В 2014 году окончил Апшеронский лесхоз-техникум по специальности «бухгалтер-экономист». С 2015 года живет в Краснодаре. В 2020 году заочно окончил Адыгейский государственный университет (филиал в г. Белореченске) по специальности «юриспруденция». Свой бизнес начинал с чистки ковров, затем занялся химчисткой и полировкой автомобилей. В ноябре 2021 года открыл свою студию по уходу за автомобилями KMS-autolab (Ростовское шоссе, 22 Д). Что такое дейтелинг? Это комплекс услуг по уходу за интерьером и экстерьером автомобиля.

Работаю с 14 лет

Как такового увлечения автомобилями у меня не было. Просто хотелось иметь свои деньги и не просить их у родителей.

Фото из личного архива Михаила Кадькало

С 14 лет я каждое лето работал на автомойке. На первые заработанные деньги купил себе мопед.

Фото из личного архива Михаила Кадькало

В Апшеронске отучился на бухгалтера-экономиста. Десять месяцев работал по специальности.

Фото из личного архива Михаила Кадькало

Потом ушел в армию.

Фото из личного архива Михаила Кадькало

Вернулся – поработал еще немного по профессии и решил перебраться в Краснодар.

Пять лет я трудился в органах (где именно, Михаил не уточнил – ред.). Пока шла служба, думал, как открыть своё дело.

В свободное время пробовал заняться уборкой квартир, но двух уборок хватило, чтобы к этому больше не возвращаться. Еще мыл окна в частных домах и квартирах.

Ковровый бизнес

Тогда я решил заняться мойкой ковров. Я жил у старшей сестры – у нее частный дом с большим двором, где можно было развернуться.

Мое первое мое вложение – моющий аппарат за 20 000 рублей. Свою стоимость он отбил за месяц и еще дал заработать. Но это был месяц очень плотной работы.

Как я продвигал свои услуги? Разместил объявление на Авито и ездил по вызовам на отцовской «Шевроле Нива», забирал ковры по Краснодару, стирал их во дворе.

Фото из личного архива Михаила Кадькало

Тогда на коврах получалось зарабатывать около 30 000 рублей в месяц. Плюс на основной работе я получал 20 000 рублей в месяц.

Но через три месяца забросил это дело: двор уже был завален коврами. Одновременно в работе у меня было около тридцати ковров, я уже не справлялся с заказами.

Чтобы развивать бизнес, надо было что-то придумывать с помещением, но, честно говоря, желания уже не было.

Автоателье в гараже

Я продолжал искать вариант стартапа с минимальными вложениями.

В 2020 году задал себе вопрос: «Что я умею делать хорошо? В чем я разбираюсь?»

Умею хорошо мыть машины. Есть опыт в химчистке ковров. Значит, буду заниматься мойкой и химчисткой автомобилей.

Я сделал необходимые приобретения: моющий пылесос – 15 000 рублей,

компрессор – 15 000 рублей,

щетки, химию – 5 000 рублей.

В гараже у сестры оборудовал себе мастерскую. Снова разместил объявление на Авито – и пошли первые клиенты.

За чистку машины я брал 3 000 – 5 000 рублей в зависимости от сложности работы. Кроме химчистки начал еще оказывать услуги по полировке кузова.

Первые полгода больше 20 000 в месяц зарабатывать не получалось.

При этом я продолжал работать на основной работе, так что практически не спал.

Потом дела с химчисткой пошли лучше, и стал зарабатывать на ней около 30 000 рублей в месяц.

Общий мой доход (вместе с основной работой) составлял тогда примерно 70 000 рублей в месяц.

Через полгода машин стало приезжать очень много, и я начал искать помещение в аренду под студию дейтелинга.

Масштабирование

Я ездил по городу, высматривая место. Искал в интернете объявления о сдаче помещений в аренду. Но меня не устраивали цены.

Фото из личного архива Михаила Кадькало

По чистой случайности я нашел подходящее место на Ростовском шоссе: приехал ставить свою машину на СТО, а по соседству сдавалось в аренду складское помещение.

Фото из личного архива Михаила Кадькало

65 м2 за 20 000 рублей в месяц. Голые стены, из коммуникаций – только электричество.

Я сам провел воду, канализацию, своими руками сделал ремонт: частичная шпатлевка стен, покраска стен и потолка. На материалы потратил 10 000 рублей.

В соцсети (признанной экстремисткой – ред.) я нашел художника-каллиграфиста (псевдоним leterz.clo). Мне понравились его работы, подписался на его аккаунт.

А потом предложил ему расписать стены у меня в мастерской. Четкого какого-то ТЗ ему не давал – всё на его усмотрение, но чтобы было прикольно. Заплатил за работу 7 000 рублей.

Фото из личного архива Михаила Кадькало

Когда выкладываешь объявление на Авито, рекламируешь себя, надо свою услугу красиво упаковать, добавить красивые фотографии и видео, чтобы привлечь клиентов. Фотографирую и монтирую видео я сам.

Расходы на старт мастерской:

Ремонт и дизайн помещения – 20 000 рублей.

Новый компрессор – 55 000 рублей.

Новый моющий пылесос – 35 000 рублей.

Три полировочные машинки – 50 000 рублей.

Комплектующие к полировочным машинкам – 10 000 рублей.

Специальные салфетки для разных работ – 20 000 рублей.

Химия – 15 000 рублей.

Инструменты (семь пистолетов для покраски, дрель, сварочный аппарат, угловая шлифовальная машинка и другие инструменты и мелочевка). Вообще, всё не перечислишь, но каждая деталь стоит своих денег – 265 000 рублей.

Стиральная машина – 20 000 рублей.

Газовая печка, чтобы отапливать бокс – 10 000 рублей.

В общей сложности на покупку оборудования, инструментов и расходных материалов было потрачено 500 000 рублей.

Студию я открыл 3 ноября 2021 года.

Фото из личного архива Михаила Кадькало

Пиар

Объявления о студии я разместил на Авито и на Яндекс.Услуги.

Но первыми моими клиентами были друзья и знакомые. В течение полугода заработало сарафанное радио. Это и сейчас основной канал продвижения.

Изначально на Авито я публиковал бесплатные объявления, но отдачи это никакой не давало. Клиенты звонят, если только оплачиваешь разовое продвижение (от 500 рублей в день), но не больше трех человек.

При этом не всегда удается договориться с позвонившими: цены не всех устраивают, многие хотят дешевле. Может, это только мне так с Авито везет.

На Яндекс. Услуги тоже есть платное продвижение, но я его не пробовал. По бесплатному объявлению на этой площадке за четыре месяца приехало два клиента.

Час работы – не меньше 1 000 рублей

Основные услуги, которые я сегодня предлагаю: химчистка салона, полировка кузова и натяжка чехлов.

Из сопутствующих услуг – мойка машины перед полировкой. Мойку автомобиля как отдельную услугу я не оказываю.

Чтобы сориентироваться в ценообразовании, я проанализировал, какой ценник по городу на такие же услуги действует примерно в таких же студиях, как моя.

Фото из личного архива Михаила Кадькало

Для себя я определил, что час моей работы стоит минимум 1 000 рублей.

Исходя из этого уже составил свой прайс:

Химчистка – от 5 000 до 9 000 рублей (в зависимости от размера автомобиля и степени загрязненности салона). В среднем делаю две химчистки авто в неделю.

Полировка – от 8 000 рублей до 12 000 рублей.

Нанесение керамических составов – 4 000 рублей.

Натяжка чехлов – 1 500 рублей.

Мне повезло в том, что мои друзья держат службу такси (владельцы компании просили не указывать название – ред.). У них около ста машин, ребята периодически пригоняют ко мне автомобили на обслуживание.

Я делаю им скидку 30%. Это немаленькая скидка, но взамен я получаю регулярные заказы. В месяц я обслуживаю 1-3 машины из этого таксопарка.

Я снизил ценник своим друзьям в благодарность за их финансовую помощь в период, когда я только открыл свою студию.

Первые полгода были очень непростые: иногда бывало, что я и в минус работал. Тогда даже 3 000 рублей были существенной для меня поддержкой.

Фото из личного архива Михаила Кадькало

Если что-то испортил в чужой машине

Тем, кто думает о химчистке и полировке как о своем бизнесе, дам совет: набирайтесь опыта на машинах, за которые вам не придется платить.

Мне в этом плане повезло: я учился на машинах, которые брал для перепродажи (о дополнительном доходе расскажу дальше).

Цена ошибки может оказаться выше стоимости самой услуги. Может произойти, что угодно: при химчистке – отвалится потолок в салоне; при полировке можно протереть лак, и тогда придется полностью перекрашивать деталь.

У меня бывали такие неприятности. Договаривались с клиентом, что я компенсирую 50% ущерба. Или что-то делал им бесплатно.

Риски есть, надо набивать руку.

Как мастер я еще развиваюсь в покраске авто. Все малярно-кузовные работы я уже умею делать, и получается неплохо, но пока выполняю такие работы только для себя и своих знакомых.

Мне нравится этим заниматься, но деньги на этом зарабатывать не хочу.

Ежемесячные расходы на салон

Аренда – 20 000.

Коммуналка – 3 500.

Химия – 5000.

Оплата сотруднику – 40 000. Я нанял сотрудника через два месяца после открытия студии. Для него это подработка.

Прошлая зима показала, что газовой печки, чтобы отапливать бокс, недостаточно. Планирую купить дизельный обогреватель за примерно 50 000 рублей.

Фото из личного архива Михаила Кадькало

Дополнительный доход

Помимо химчистки и полировки я занимаюсь перепродажей машин.

В этом бизнесе мне помогает друг. Стараемся покупать машины, не требующие сложного ремонта, чтобы быстрее привезти их в порядок и продать, а не возиться долго с одной машиной. Как правило, это ВАЗы – с ними проще.

Я делаю для таких автомобилей химчистку, полировку, малярно-кузовные работы. Что касается ходовой части и двигателя, что умею – тоже делаю сам. Опыта у меня достаточно, чтобы самому разобрать и собрать двигатель.

Чистый доход при перепродаже за минусом всех расходов на машину – это 30 000 – 35 000 рублей.

Объявления о продаже тоже размещаем на Авито. Бывает, что в месяц продаем три машины. Доход делим 50/50.

Но вот сейчас у меня в боксе третий месяц стоит «Нива» – я ее полностью восстанавливаю. Уже, конечно, не раз пожалел, что взял: не все технические моменты заметил, когда приобретал.

«Ниву» планирую перепродать с наценкой 100 000 рублей. Потому что это будет практически новая машина.

Фото из личного архива Михаила Кадькало

Друзья иногда просят помочь с продажей иномарок. Делаю тогда предпродажный комлекс (химчистка, полировка) и перепродаю с наценкой. Принцип тот же, что и с ВАЗами.

Недавно на перепродажу привезли мотоцикл. Это мой первый опыт, еще не знаю, во сколько оценю свою работу.

Суммарный чистый доход Михаила Кадькало от работы студии и перепродажи машин – 100 000 рублей в месяц.

Cезонность бизнеса

Зимой по химчистке и полировке однозначно идет спад.

Еще такой нюанс – после химчистки салон машины нужно просушивать. Зимой в плохо отапливаемом боксе это сделать сложнее.

Прошлую зиму, когда я только открылся, вообще с клиентами было тяжело. Спасало то, что я занимался машинами на перепродажу.

Что будет в эту зиму – еще не знаю.

Мобилизация и кризис

В связи с последними событиями сталкиваюсь с тем, что звонит новый клиент, мы договариваемся с ним на большой комплекс работ, например, стоимостью 20 000 рублей. Через неделю подтверждаю, что готов принять машину, но он уже передумал.

Или кто-то все обещает приехать, переносит по срокам, а в итоге не приезжает. Я уже стараюсь на людей, которые долго собираются, не рассчитывать.

Если человек записался и меня один раз подвел, я больше дел с ним иметь не буду.

Насчет своей мобилизации, конечно, переживаю, как, впрочем, и другие ребята призывного возраста. Но, думаю, что все будет нормально.

Делаю свое дело – и будь, что будет.

Накубложила Дарья Бендарская.

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