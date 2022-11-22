Ипотека

Как взять три квартиры в ипотеку и платить за них 67 тысяч рублей в месяц

Врач Елена (имя изменено) рассказала Кублогу, как взяла в ипотеку две квартиры в Краснодаре и одну в Москве, осталась без работы, освоила it-профессию и почти вырвалась из вонючей общаги, с которой все и началось.

Версия для печати
Как взять три квартиры в ипотеку и платить за них 67 тысяч рублей в месяц
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

О Елене

Вся информация, кроме имени, достоверная – ред.

37 лет. Родилась и выросла в Ростове-на-Дону. Окончила Ростовский государственный медицинский университет, педиатрический факультет, специализация: «анестезиолог-реаниматолог». В 2010 году переехала в Краснодар.

Работала в государственных и частных медицинских учреждениях. Общий стаж работы, включая ординатуру – 14 лет.

Осенью 2022 года прошла обучение по специальности «тестировщик программного обеспечения».

Говно течет по этажам

Приехав в Краснодар из Ростова в 2010 году, я год жила на съемном жилье. Сменила две квартиры. Это были самые-самые убитые квартиры с проблемными хозяевами. Первая была возле военного госпиталя, вторая – на Юбилейном.

Когда я устроилась работать в госпитале, зарплата у меня была 15 000 рублей, а еще нужно было вернуть 120 000 рублей, занятых на ординатуру.

В 2011 году Минобороны выделило мне комнату в общежитии (адрес Елена попросила не указывать – ред.). Мне пришлось за нее побороться, потому что на тот момент гражданскому персоналу госпиталя комнаты уже не предоставлялись.

Но мне повезло: именно тогда в общежитии освободилась одна комната, и мне удалось добиться, чтобы она досталась мне.

Здание – постройки конца 1980-х, изначально оно строилось как дом для военнослужащих, но потом финансирования не хватило, и мой подъезд, начиная с четвертого этажа, достраивался уже по типу общежития – с коридорами и комнатами.

Получается, до четвертого этажа – квартиры, выше – общежитие. Условия, мягко говоря, так себе.

Фото из личного архива Елены

За все годы, что дом стоит, в общежитии не делались никакие профилактические или ремонтные работы. Все в ужасном состоянии. Трубы прогнили, и регулярно случаются какие-то прорывы и аварии. Буквально говно по этажам течет.

Первая комната, где я прожила 1,5 года, была площадью 7,8 м2. Потом я переехала в комнату побольше – 14 м2.

Общие: кухня – на шесть комнат, туалет и ванная комната – на четыре комнаты.

Квартира моей мечты

Через шесть лет, в 2017 году, возвращаясь домой с прогулки, я увидела ярмарку жилья, которую проводило риэлторское агентство (название Елена не сообщила – ред.). К тому времени я уже года два как задумывалась о покупке квартиры, присматривалась к ценам и, мягко говоря, офигевала.

Тогда я получала около 20 000 рублей:

  • 10 000 рублей официальный оклад;
  • плюс на 10 000 рублей выходили надбавки за ночные смены, вредность работы и выслугу лет.

Врачам, кто работал в военном госпитале, еще полагались путинские выплаты. С ними выходило 30 000 – 40 000 рублей, но выплачивались они нерегулярно.

Сотрудники агентства предложили зайти в их офис, показали варианты однокомнатных квартир, которые отвечали моим требованиями.

А хотела я квартиру площадью от 35 м2, обязательно с балконом и с изолированной кухней. И с широкими подоконниками. Хороший вид из окна мне тоже был важен.

В общем, хотелось какой-то интересный вариант, а не просто коробку. Студии я рассматривала как самый крайний вариант.

В агентстве мне нашли подходящую квартиру на улице Ставропольской, где тогда строились высотные дома: за 2 миллиона рублей.

А я только-только нацелилась взять квартиру за 1,2 миллиона рублей.

Риэлторы сказали, что было повышение цен, а потом будет еще одно. Я тогда подумала, что они так специально сказали, чтобы создать ажиотаж, и ответила, что подумаю.

Но к концу 2020 года «однушки» в Краснодаре стоили уже 2,8 – 4 миллиона рублей.

Новая работа

Так сложилось, что именно тогда мне предложили новую работу.

Где-то с год мое резюме висело на HH: я планировала переезжать в Москву и в анкете указала желаемый доход с учетом московского уровня жизни.

И тут в конце 2020 года мне позвонила краснодарская частная офтальмологическая клиника и предложила мне зарплату, которая конкурировала с московской (какую зарплату ей предложили, Елена попросила не указывать – ред.).

Поэтому я решила остаться в Краснодаре еще на какое-то время.

Написала заявление на увольнение, отработала две недели, устроилась на работу и побежала в риэлторское агентство.

Теперь я торопилась с покупкой квартиры, потому что ожидался очередной скачок цен на недвижимость.

Жить я продолжала в общежитии: меня оттуда никто принудительно не выселял. Ну а я и не спешила съезжать. Но понятно, что надо было ускорять решение этого вопроса, а жить мне было негде.

А можно сразу две?

К тому времени у меня на накопительном счете уже лежали 800 000 рублей.

У меня хватало на первоначальный взнос на квартиру с хорошей локацией, но из-за низкой официальной зарплаты на предыдущей работе и из-за того, что в клинике я работала только один месяц, ни один банк не одобрил бы мне кредит.

Например, Сбербанк, узнав, что я только-только устроилась на новую работу и еще не получала зарплату, отказал мне в заявке тут же. Наученная опытом, в других банках я говорила, что зарплату в клинике уже получаю.

Риэлтор предложила мне рассмотреть Западный обход, где квартиры были дешевле. Изначально я категорически не хотела покупать там жилье – мне казалось, что это очень далеко.

Но риэлтор меня переубедила, и мы поехали смотреть варианты. Мы тогда удачно проскочили пробки и доехали из центра за 20 минут. О том, какие там пробки могут быть на самом деле, я, к сожалению, узнала позже.

Сам район мне понравился. Тихий, спокойный. Мы присмотрели две квартиры.

Фото из личного архива Елены

Одна – в ЖК «Славянка» на улице Заполярной. Последний 24-й этаж. Однокомнатная квартира с черновой отделкой. Площадь 35 м2, изолированная кухня, балкон – все, как я хотела. До сдачи дома оставался год, 2,2 млн. рублей.

ЖК Спортивная деревня. Скриншот с сайта ProNovostroy.ru

ЖК Спортивная деревня. Скриншот с сайта ProNovostroy.ru

Вторая – ЖК «Спортивная деревня» на улице Западный обход. Дом уже год как был сдан. 12-й этаж. Двухкомнатная квартира с предчистовой отделкой. 53 м2. Соответственно, кухня тоже изолированная. Балкон тоже есть. 3,3 млн. рублей.

Планировка двухкомнатной квартиры 53 м2 в ЖК Спортивная деревня. Фото Циан

Обе мне понравились, и мне не хотелось отказываться ни от одной, ни от другой. Я спросила риэлтора:

А можно взять в ипотеку сразу две квартиры?

Теоретически это было возможно.

Нужно было только в один день успеть подать заявки в два разных банка, чтобы информация о первом одобренном ипотечном кредите не успела отобразиться в общей банковской базе данных.

Шалость удалась

И я успела. Мне одобрили заявки в «Альфа-Банк» и «ВТБ». Так я стала обладательницей двух квартир.

План был такой: либо я потом продам одну квартиру и вложу деньги в обустройство второй. Либо продам обе квартиры и куплю одну, но ближе к центру города.

Если, конечно, ничего в моей жизни не изменится.

Первоначальный взнос за квартиру в ЖК «Славянка» был 280 000 рублей. Денег на ремонт оставалось около 300 000 рублей.

Ключи от квартиры в ЖК «Спортивная деревня» я получила 25 января 2021 года. Ремонт начала в начале февраля.

К тому времени, получая хорошую зарплату, я могла постепенно увеличивать бюджет, заложенный на ремонт.

Переезд в Москву

В офтальмологической клинике я проработала год с небольшим, когда увидела, что в ее московском филиале появилась вакансия.

Меня оформили туда переводом (какую зарплату Елене предложили на новом месте работы, она попросила не указывать – ред.).

Первую квартиру в Москве я снимала за 40 000 рублей, потом нашла вариант дешевле – за 30 000 рублей.

Москва мне нравится. Возможностей там для личного и профессионального развития гораздо больше, чем в Краснодаре.

А раз я уже в Москве, зачем платить за съемное жилье, если я могу взять ипотеку и жить в своей квартире? Тем более, что я даже все вещи привезла с собой.

Третья ипотека

По счастливой случайности в Москве я вышла на то же самое агентство, которое мне помогло купить квартиры в Краснодаре.

Когда я общалась с их сотрудником, у него от моих смелых планов просто брови на лоб лезли.

Он посоветовал мне строительную компанию «Пик». И хотя мне не нравились планировки квартир этого застройщика (без балконов и кладовок), я понимала, что другие варианты не потяну по цене.

Я рассчитывала купить квартиру за 9 −10 миллионов рублей. Но цена за однокомнатную квартиру оптимальной для меня планировки начиналась от 15 миллионов рублей.

ЖК Пик. Москва, ул. Кольская, 8. Ход строительства на сентябрь 2022 г. Скриншот с сайта Pronovostroy.ru

ЖК Пик. Москва, ул. Кольская, 8. Ход строительства на сентябрь 2022 г. Скриншот с сайта Pronovostroy.ru

Но мы нашли квартиру за 12 миллионов рублей. Локация: Район Свиблово, улица Кольская, 8. Метро в 10 минутах ходьбы. Площадь квартиры – 34 м2. Сдача дома – август 2023 года.

ЖК Пик. Москва, ул. Кольская, 8. Однокомнатная квартира 34 м2. Планировка. Фото avahu.ru
ЖК Пик. Москва, ул. Кольская, 8. Однокомнатная квартира 34 м2. Планировка. Фото avahu.ru

Заявку на ипотеку мне снова одобрил «ВТБ». Первоначальный взнос – 15% от стоимости квартиры. Максимальный срок, на который давали ипотеку, был 30 лет, но потом банк уменьшил его до 26 лет. Видимо, подумали, что столько я не проживу.

К этому времени я уже получила ключи от квартиры в ЖК «Славянка» и сразу же выставила ее на продажу на сайте того же риэлторского агентства за 3,3 млн. рублей (то есть на 1 млн рублей дороже, чем приобрела).

Ежемесячные выплаты по трем ипотечным кредитам

  • За квартиру в ЖК «Славянка» – 15 000 рублей. 20 лет.
  • За квартиру в ЖК «Спортивная деревня» – 20 000 рублей. 20 лет.
  • За квартиру в Москве – 32 000 рублей. 26 лет.

Итого 67 000 рублей в месяц.

Увольнение

В московской глазной клинике я проработала пять месяцев. У меня начались разногласия с руководством. В клинике было чисто коммерческое отношение к пациентам: ни один из них не должен уйти с полным кошельком.

Поэтому я как анестезиолог-реаниматолог должна была к операциям допускать всех, не обращая внимания, есть у них противопоказания или нет. Но для меня это было неприемлемо, и я боролась с этим вплоть до своего ухода из клиники.

К тому же нам не оплачивали переработки. Эту тему я тоже неоднократно поднимала.

Такой неудобный сотрудник компании был не нужен, поэтому в первый же день, когда я вернулась из отпуска, меня попросили написать заявление на увольнение.

В день своего отъезда из Москвы я побывала на собеседовании в другой частной глазной клинике, и меня пригласили работать в эту компанию. Мы договорились, что я вернусь через два месяца и выйду к ним на работу.

Если, конечно, ничего в моей жизни не изменится.

Стала тестировщиком

О смене профиля я задумывалась уже давно. Мой родной брат, который работает в IT-сфере, два года мне рассказывал о профессии тестировщика программного обеспечения.

Приводил вдохновляющие истории, что многие, даже пенсионеры, получают эту специальность и теперь зарабатывают по 200 – 400 тысяч рублей в месяц.

Я вообще плохо представляла себе эту работу, потому что с компьютером была на «вы». Но на заметку взяла.

Укрепилась я в этой мысли, когда оформляла ипотеку в Москве. Меня тогда спросили: «Вы случайно не IT-специалист?». Оказывается, им предоставляется льготная ипотека.

Стало обидно, что айтишников в нашей стране ценят больше, чем врачей.

И вот уже в Краснодаре мне попалась информация, что государство дает возможность бесплатно обучиться и получить новую профессию, если ты попадаешь в определенную категорию граждан: мамы в декрете, безработные, военнослужащие, вернувшиеся из армии, выпускники вузов.

Поскольку в тот момент я была без работы, мне нужно было встать в центре занятости на учет.

Меня оформили с 16 августа 2022 года, учеба началась 16 сентября. В Москву я уже не поехала. Да и дела с ремонтом нужно было решать.

До хрена на ремонт в Краснодаре

С ремонтными бригадами мне не повезло: я сменила четырех подрядчиков. Это моя больная тема, поэтому рассказывать не буду.

На ремонт в квартире в ЖК «Спортивная деревня» я потратила до хрена. Даже считать это не хочу, дурно становится.

Скажу только, что сейчас ремонт в квартире почти закончен, остались мелкие недоделки. Я уже покупаю туда мебель, собираю ее сама. Как соберу кровать, так могу уже заезжать.

Траты на обустройство квартиры я тоже не считаю, чтобы не расстраиваться.

У меня были накоплены 500 000 рублей, и они уже потрачены на ремонт и закупку мебели в новую квартиру.

Фото из личного архива Елены

На что и где живу сегодня

Сейчас я все еще живу в комнате в общежитии от Минобороны.

В сентябре прошлого года у меня умерла мама от ковида, и осталось наследство. Я получила 500 000 рублей с ее счета в банке. На эти деньги сейчас и живу.

Мои выплаты

  1. За квартиру в ЖК «Славянка» я оплатила единственный раз по счету за коммуналку 1 200 рублей, когда приезжала туда летом. Потом я написала в УК заявление, что я там не живу, чтобы до конца 2022 года мне не делали никаких начислений. Мне надо платить еще за обслуживание дома и придомовой территории, но я ничего не оплачивала. Хотя там, наверное, уже «накапало» по счетам.
  2. За квартиру в ЖК «Спортивная деревня»: 1 500 – 2 000 рублей летом и 3 500 рублей зимой.
  3. За мамину квартиру в Ростове-на-Дону: 1 200 – 1 500 рублей. Я тоже написала заявление в местную УК, что в квартире никто не живет, и начислений по счетчикам не делают.
  4. Я максимально ограничила себя во всем. Средний чек на продукты – 200-500 рублей. Хожу за продуктами через день. Не скажу, что я сильно ужимаю себя в рационе, но стараюсь покупать по скидкам и немного. Ничего из одежды, обуви, разумеется, себе сейчас не покупаю.

Что дальше

Доделываю ремонт в квартире и переезжаю в квартиру в ЖК «Спортивная деревня» – в этом месяце или следующем.

Параллельно начала искать работу по новой специальности. Хотя не исключаю вероятность, что вернусь в медицину.

Мне нравится быть врачом, но не нравится быть врачом в нашей стране.

Но если буду устраиваться по профессии на работу, то уже на своих условиях: руководство, зарплата, график работы. Я понимаю, что это будет очень сложно.

Квартира в ЖК «Славянка» до сих пор не продана. За год не было звонка ни от одного покупателя. Понимаю, почему: жилья в Краснодаре сегодня строится очень много. Положа руку на сердце я не хочу ее продавать, но тяжело тянуть три ипотеки.

Сейчас жилье обесценилось, и продавать ее невыгодно. Рационально было бы сделать в ЖК «Славянка» ремонт и сдавать эту квартиру, но денег у меня на второй ремонт нет.

Если бы нашелся желающий купить квартиру за 3,5 миллиона рублей, я бы ее продала.

Еще нужно разобраться с маминой квартирой, которая тоже стоит и вытягивает деньги. По-хорошему там тоже нужно сделать ремонт – квартира очень уставшая. И тоже сдавать в аренду.

Я понимаю, что по своей новой профессии в Краснодаре работу не найду, но в Москву пока тоже не планирую уезжать: там где-то нужно жить, значит – снимать квартиру.

Дом в Свиблово будет сдан в августе 2023 года. Если я к тому времени найду работу тестировщика с адекватной зарплатой (как минимум 130 000 рублей), то уеду в Москву.

Свою квартиру в Краснодаре, куда я вот-вот перееду, сдавать в будущем не планирую. Я ее делала для себя, она мне очень нравится, и не хочу, чтобы там кто-то жил.

Фото из личного архива Елены

Фото из личного архива Елены

Сейчас эта квартира уже стоит 5-5,5 млн рублей (а была 3,3 млн) Когда возле моего дома будут построены детский сад и школа, цена на нее вырастет еще больше. Тогда можно будет ее продать, если я на это решусь.

Возможно, что, пока я живу в Краснодаре, временно устроюсь на работу по первой специальности.

Ну а пока работы нет, буду заниматься своей и маминой квартирами. Пока я в подвешенном состоянии.

Подготовила Дарья Бендарская.

Подписывайтесь на телеграм Кублога.

Повышение квалификации

Бюджетный учет

Казначейство назвало нарушения, которые бюджетные учреждения допускали в первой половине 2022 года чаще всего

Обобщенную информацию об ошибках Федеральное казначейство довело в своих обзорах недостатков и нарушений, выявленных в регионах и федеральных органах. Информация поможет избежать распространенных ошибок в будущем.

Мероприятия

Разместить
Самозанятые

Как самозанятым организовывать рабочий процесс

Получить статус самозанятого просто: нужно скачать приложение Мой налог и зарегистрироваться. Регистрация доступна каждому жителю ЕАЭС: России, Беларуси, Казахстана, Армении или Киргизии (можно перейти на НПД с ИП с сохранением и без сохранения статуса).

Как самозанятым организовывать рабочий процесс
Система быстрых платежей

Как ускорить бизнес-процессы и повысить лояльность клиента за счет приема оплат

Даже когда горизонт планирования сместился на расстояние вытянутой руки, бизнес держится и продолжает работать. Рассказываем как не потерять в качестве оказания услуг и адаптироваться под новые правила.

Как ускорить бизнес-процессы и повысить лояльность клиента за счет приема оплат
Малый и средний бизнес

В малом бизнесе инноваций с каждым годом становится больше

Малый бизнес не только устоял в постпандемийный период, но и ускорил инновационные процессы. Компании смогли переориентировать деятельность, направленную на удержание рынка: очевидная позитивная динамика просматривается по всем ключевым показателям.

Читать еще