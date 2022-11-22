Как взять три квартиры в ипотеку и платить за них 67 тысяч рублей в месяц

О Елене

Вся информация, кроме имени, достоверная – ред.

37 лет. Родилась и выросла в Ростове-на-Дону. Окончила Ростовский государственный медицинский университет, педиатрический факультет, специализация: «анестезиолог-реаниматолог». В 2010 году переехала в Краснодар.

Работала в государственных и частных медицинских учреждениях. Общий стаж работы, включая ординатуру – 14 лет.

Осенью 2022 года прошла обучение по специальности «тестировщик программного обеспечения».

Говно течет по этажам

Приехав в Краснодар из Ростова в 2010 году, я год жила на съемном жилье. Сменила две квартиры. Это были самые-самые убитые квартиры с проблемными хозяевами. Первая была возле военного госпиталя, вторая – на Юбилейном.

Когда я устроилась работать в госпитале, зарплата у меня была 15 000 рублей, а еще нужно было вернуть 120 000 рублей, занятых на ординатуру.

В 2011 году Минобороны выделило мне комнату в общежитии (адрес Елена попросила не указывать – ред.). Мне пришлось за нее побороться, потому что на тот момент гражданскому персоналу госпиталя комнаты уже не предоставлялись.

Но мне повезло: именно тогда в общежитии освободилась одна комната, и мне удалось добиться, чтобы она досталась мне.

Здание – постройки конца 1980-х, изначально оно строилось как дом для военнослужащих, но потом финансирования не хватило, и мой подъезд, начиная с четвертого этажа, достраивался уже по типу общежития – с коридорами и комнатами.

Получается, до четвертого этажа – квартиры, выше – общежитие. Условия, мягко говоря, так себе.

Фото из личного архива Елены

За все годы, что дом стоит, в общежитии не делались никакие профилактические или ремонтные работы. Все в ужасном состоянии. Трубы прогнили, и регулярно случаются какие-то прорывы и аварии. Буквально говно по этажам течет.

Первая комната, где я прожила 1,5 года, была площадью 7,8 м2. Потом я переехала в комнату побольше – 14 м2.

Общие: кухня – на шесть комнат, туалет и ванная комната – на четыре комнаты.

Квартира моей мечты

Через шесть лет, в 2017 году, возвращаясь домой с прогулки, я увидела ярмарку жилья, которую проводило риэлторское агентство (название Елена не сообщила – ред.). К тому времени я уже года два как задумывалась о покупке квартиры, присматривалась к ценам и, мягко говоря, офигевала.

Тогда я получала около 20 000 рублей:

10 000 рублей официальный оклад;

плюс на 10 000 рублей выходили надбавки за ночные смены, вредность работы и выслугу лет.

Врачам, кто работал в военном госпитале, еще полагались путинские выплаты. С ними выходило 30 000 – 40 000 рублей, но выплачивались они нерегулярно.

Сотрудники агентства предложили зайти в их офис, показали варианты однокомнатных квартир, которые отвечали моим требованиями.

А хотела я квартиру площадью от 35 м2, обязательно с балконом и с изолированной кухней. И с широкими подоконниками. Хороший вид из окна мне тоже был важен.

В общем, хотелось какой-то интересный вариант, а не просто коробку. Студии я рассматривала как самый крайний вариант.

В агентстве мне нашли подходящую квартиру на улице Ставропольской, где тогда строились высотные дома: за 2 миллиона рублей.

А я только-только нацелилась взять квартиру за 1,2 миллиона рублей.

Риэлторы сказали, что было повышение цен, а потом будет еще одно. Я тогда подумала, что они так специально сказали, чтобы создать ажиотаж, и ответила, что подумаю.

Но к концу 2020 года «однушки» в Краснодаре стоили уже 2,8 – 4 миллиона рублей.

Новая работа

Так сложилось, что именно тогда мне предложили новую работу.

Где-то с год мое резюме висело на HH: я планировала переезжать в Москву и в анкете указала желаемый доход с учетом московского уровня жизни.

И тут в конце 2020 года мне позвонила краснодарская частная офтальмологическая клиника и предложила мне зарплату, которая конкурировала с московской (какую зарплату ей предложили, Елена попросила не указывать – ред.).

Поэтому я решила остаться в Краснодаре еще на какое-то время.

Написала заявление на увольнение, отработала две недели, устроилась на работу и побежала в риэлторское агентство.

Теперь я торопилась с покупкой квартиры, потому что ожидался очередной скачок цен на недвижимость.

Жить я продолжала в общежитии: меня оттуда никто принудительно не выселял. Ну а я и не спешила съезжать. Но понятно, что надо было ускорять решение этого вопроса, а жить мне было негде.

А можно сразу две?

К тому времени у меня на накопительном счете уже лежали 800 000 рублей.

У меня хватало на первоначальный взнос на квартиру с хорошей локацией, но из-за низкой официальной зарплаты на предыдущей работе и из-за того, что в клинике я работала только один месяц, ни один банк не одобрил бы мне кредит.

Например, Сбербанк, узнав, что я только-только устроилась на новую работу и еще не получала зарплату, отказал мне в заявке тут же. Наученная опытом, в других банках я говорила, что зарплату в клинике уже получаю.

Риэлтор предложила мне рассмотреть Западный обход, где квартиры были дешевле. Изначально я категорически не хотела покупать там жилье – мне казалось, что это очень далеко.

Но риэлтор меня переубедила, и мы поехали смотреть варианты. Мы тогда удачно проскочили пробки и доехали из центра за 20 минут. О том, какие там пробки могут быть на самом деле, я, к сожалению, узнала позже.

Сам район мне понравился. Тихий, спокойный. Мы присмотрели две квартиры.

Фото из личного архива Елены

Одна – в ЖК «Славянка» на улице Заполярной. Последний 24-й этаж. Однокомнатная квартира с черновой отделкой. Площадь 35 м2, изолированная кухня, балкон – все, как я хотела. До сдачи дома оставался год, 2,2 млн. рублей.

ЖК Спортивная деревня. Скриншот с сайта ProNovostroy.ru

Вторая – ЖК «Спортивная деревня» на улице Западный обход. Дом уже год как был сдан. 12-й этаж. Двухкомнатная квартира с предчистовой отделкой. 53 м2. Соответственно, кухня тоже изолированная. Балкон тоже есть. 3,3 млн. рублей.

Обе мне понравились, и мне не хотелось отказываться ни от одной, ни от другой. Я спросила риэлтора:

А можно взять в ипотеку сразу две квартиры?

Теоретически это было возможно.

Нужно было только в один день успеть подать заявки в два разных банка, чтобы информация о первом одобренном ипотечном кредите не успела отобразиться в общей банковской базе данных.

Шалость удалась

И я успела. Мне одобрили заявки в «Альфа-Банк» и «ВТБ». Так я стала обладательницей двух квартир.

План был такой: либо я потом продам одну квартиру и вложу деньги в обустройство второй. Либо продам обе квартиры и куплю одну, но ближе к центру города.

Если, конечно, ничего в моей жизни не изменится.

Первоначальный взнос за квартиру в ЖК «Славянка» был 280 000 рублей. Денег на ремонт оставалось около 300 000 рублей.

Ключи от квартиры в ЖК «Спортивная деревня» я получила 25 января 2021 года. Ремонт начала в начале февраля.

К тому времени, получая хорошую зарплату, я могла постепенно увеличивать бюджет, заложенный на ремонт.

Переезд в Москву

В офтальмологической клинике я проработала год с небольшим, когда увидела, что в ее московском филиале появилась вакансия.

Меня оформили туда переводом (какую зарплату Елене предложили на новом месте работы, она попросила не указывать – ред.).

Первую квартиру в Москве я снимала за 40 000 рублей, потом нашла вариант дешевле – за 30 000 рублей.

Москва мне нравится. Возможностей там для личного и профессионального развития гораздо больше, чем в Краснодаре.

А раз я уже в Москве, зачем платить за съемное жилье, если я могу взять ипотеку и жить в своей квартире? Тем более, что я даже все вещи привезла с собой.

Третья ипотека

По счастливой случайности в Москве я вышла на то же самое агентство, которое мне помогло купить квартиры в Краснодаре.

Когда я общалась с их сотрудником, у него от моих смелых планов просто брови на лоб лезли.

Он посоветовал мне строительную компанию «Пик». И хотя мне не нравились планировки квартир этого застройщика (без балконов и кладовок), я понимала, что другие варианты не потяну по цене.

Я рассчитывала купить квартиру за 9 −10 миллионов рублей. Но цена за однокомнатную квартиру оптимальной для меня планировки начиналась от 15 миллионов рублей.

ЖК Пик. Москва, ул. Кольская, 8. Ход строительства на сентябрь 2022 г. Скриншот с сайта Pronovostroy.ru

Но мы нашли квартиру за 12 миллионов рублей. Локация: Район Свиблово, улица Кольская, 8. Метро в 10 минутах ходьбы. Площадь квартиры – 34 м2. Сдача дома – август 2023 года.

ЖК Пик. Москва, ул. Кольская, 8. Однокомнатная квартира 34 м2. Планировка. Фото avahu.ru

Заявку на ипотеку мне снова одобрил «ВТБ». Первоначальный взнос – 15% от стоимости квартиры. Максимальный срок, на который давали ипотеку, был 30 лет, но потом банк уменьшил его до 26 лет. Видимо, подумали, что столько я не проживу.

К этому времени я уже получила ключи от квартиры в ЖК «Славянка» и сразу же выставила ее на продажу на сайте того же риэлторского агентства за 3,3 млн. рублей (то есть на 1 млн рублей дороже, чем приобрела).

Ежемесячные выплаты по трем ипотечным кредитам

За квартиру в ЖК «Славянка» – 15 000 рублей . 20 лет.

. 20 лет. За квартиру в ЖК «Спортивная деревня» – 20 000 рублей . 20 лет.

. 20 лет. За квартиру в Москве – 32 000 рублей. 26 лет.

Итого 67 000 рублей в месяц.

Увольнение

В московской глазной клинике я проработала пять месяцев. У меня начались разногласия с руководством. В клинике было чисто коммерческое отношение к пациентам: ни один из них не должен уйти с полным кошельком.

Поэтому я как анестезиолог-реаниматолог должна была к операциям допускать всех, не обращая внимания, есть у них противопоказания или нет. Но для меня это было неприемлемо, и я боролась с этим вплоть до своего ухода из клиники.

К тому же нам не оплачивали переработки. Эту тему я тоже неоднократно поднимала.

Такой неудобный сотрудник компании был не нужен, поэтому в первый же день, когда я вернулась из отпуска, меня попросили написать заявление на увольнение.

В день своего отъезда из Москвы я побывала на собеседовании в другой частной глазной клинике, и меня пригласили работать в эту компанию. Мы договорились, что я вернусь через два месяца и выйду к ним на работу.

Если, конечно, ничего в моей жизни не изменится.

Стала тестировщиком

О смене профиля я задумывалась уже давно. Мой родной брат, который работает в IT-сфере, два года мне рассказывал о профессии тестировщика программного обеспечения.

Приводил вдохновляющие истории, что многие, даже пенсионеры, получают эту специальность и теперь зарабатывают по 200 – 400 тысяч рублей в месяц.

Я вообще плохо представляла себе эту работу, потому что с компьютером была на «вы». Но на заметку взяла.

Укрепилась я в этой мысли, когда оформляла ипотеку в Москве. Меня тогда спросили: «Вы случайно не IT-специалист?». Оказывается, им предоставляется льготная ипотека.

Стало обидно, что айтишников в нашей стране ценят больше, чем врачей.

И вот уже в Краснодаре мне попалась информация, что государство дает возможность бесплатно обучиться и получить новую профессию, если ты попадаешь в определенную категорию граждан: мамы в декрете, безработные, военнослужащие, вернувшиеся из армии, выпускники вузов.

Поскольку в тот момент я была без работы, мне нужно было встать в центре занятости на учет.

Меня оформили с 16 августа 2022 года, учеба началась 16 сентября. В Москву я уже не поехала. Да и дела с ремонтом нужно было решать.

До хрена на ремонт в Краснодаре

С ремонтными бригадами мне не повезло: я сменила четырех подрядчиков. Это моя больная тема, поэтому рассказывать не буду.

На ремонт в квартире в ЖК «Спортивная деревня» я потратила до хрена. Даже считать это не хочу, дурно становится.

Скажу только, что сейчас ремонт в квартире почти закончен, остались мелкие недоделки. Я уже покупаю туда мебель, собираю ее сама. Как соберу кровать, так могу уже заезжать.

Траты на обустройство квартиры я тоже не считаю, чтобы не расстраиваться.

У меня были накоплены 500 000 рублей, и они уже потрачены на ремонт и закупку мебели в новую квартиру.

Фото из личного архива Елены

На что и где живу сегодня

Сейчас я все еще живу в комнате в общежитии от Минобороны.

В сентябре прошлого года у меня умерла мама от ковида, и осталось наследство. Я получила 500 000 рублей с ее счета в банке. На эти деньги сейчас и живу.

Мои выплаты

За квартиру в ЖК «Славянка» я оплатила единственный раз по счету за коммуналку 1 200 рублей, когда приезжала туда летом. Потом я написала в УК заявление, что я там не живу, чтобы до конца 2022 года мне не делали никаких начислений. Мне надо платить еще за обслуживание дома и придомовой территории, но я ничего не оплачивала. Хотя там, наверное, уже «накапало» по счетам. За квартиру в ЖК «Спортивная деревня»: 1 500 – 2 000 рублей летом и 3 500 рублей зимой. За мамину квартиру в Ростове-на-Дону: 1 200 – 1 500 рублей. Я тоже написала заявление в местную УК, что в квартире никто не живет, и начислений по счетчикам не делают. Я максимально ограничила себя во всем. Средний чек на продукты – 200-500 рублей. Хожу за продуктами через день. Не скажу, что я сильно ужимаю себя в рационе, но стараюсь покупать по скидкам и немного. Ничего из одежды, обуви, разумеется, себе сейчас не покупаю.

Что дальше

Доделываю ремонт в квартире и переезжаю в квартиру в ЖК «Спортивная деревня» – в этом месяце или следующем.

Параллельно начала искать работу по новой специальности. Хотя не исключаю вероятность, что вернусь в медицину.

Мне нравится быть врачом, но не нравится быть врачом в нашей стране.

Но если буду устраиваться по профессии на работу, то уже на своих условиях: руководство, зарплата, график работы. Я понимаю, что это будет очень сложно.

Квартира в ЖК «Славянка» до сих пор не продана. За год не было звонка ни от одного покупателя. Понимаю, почему: жилья в Краснодаре сегодня строится очень много. Положа руку на сердце я не хочу ее продавать, но тяжело тянуть три ипотеки.

Сейчас жилье обесценилось, и продавать ее невыгодно. Рационально было бы сделать в ЖК «Славянка» ремонт и сдавать эту квартиру, но денег у меня на второй ремонт нет.

Если бы нашелся желающий купить квартиру за 3,5 миллиона рублей, я бы ее продала.

Еще нужно разобраться с маминой квартирой, которая тоже стоит и вытягивает деньги. По-хорошему там тоже нужно сделать ремонт – квартира очень уставшая. И тоже сдавать в аренду.

Я понимаю, что по своей новой профессии в Краснодаре работу не найду, но в Москву пока тоже не планирую уезжать: там где-то нужно жить, значит – снимать квартиру.

Дом в Свиблово будет сдан в августе 2023 года. Если я к тому времени найду работу тестировщика с адекватной зарплатой (как минимум 130 000 рублей), то уеду в Москву.

Свою квартиру в Краснодаре, куда я вот-вот перееду, сдавать в будущем не планирую. Я ее делала для себя, она мне очень нравится, и не хочу, чтобы там кто-то жил.

Фото из личного архива Елены

Сейчас эта квартира уже стоит 5-5,5 млн рублей (а была 3,3 млн) Когда возле моего дома будут построены детский сад и школа, цена на нее вырастет еще больше. Тогда можно будет ее продать, если я на это решусь.

Возможно, что, пока я живу в Краснодаре, временно устроюсь на работу по первой специальности.

Ну а пока работы нет, буду заниматься своей и маминой квартирами. Пока я в подвешенном состоянии.

Подготовила Дарья Бендарская.

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