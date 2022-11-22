Когда трехлетний срок для вычета НДС можно продлить

Общий срок для вычета налога
Для права на вычет достаточно соблюсти стандартные условия (п. 1, 5 ст. 172 НК):
- иметь счета-фактуры от подрядчиков или поставщиков;
- принять товары, работы и услуги к учету;
- иметь первичку;
- использовать товары, работы или услуги в операциях, которые облагаются НДС.
Но при этом предъявить входной НДС к вычету надо своевременно (п. 2 ст. 173 НК). Иначе говоря, в течение трех лет после окончания соответствующего налогового периода.
Возместить НДС можно позже только по двум причинам:
- получить вычет мешали налоговики;
- получить вычет мешали иные уважительные обстоятельства, хотя компания прилагала все усилия, чтобы их преодолеть.
Когда получить вычет мешают налоговики
Когда получить вычет мешают объективные обстоятельства
Как правильно считать срок для вычета по НДС
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