Три ситуации, когда сомнительный долг не вполне сомнителен

Долг с подстраховкой

Сомнительный долг – это любая задолженность перед компанией, которая (п. 1 ст. 266 НК):

возникла в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

не погашена в сроки, установленные договором;

не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.

Вот как раз о последнем и поговорим.

По договору имущественного страхования могут быть застрахованы имущественные интересы в виде риска убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами (ст. 929, 933 ГК). И если контрагент не рассчитается со страхователем, то страховщику придется заплатить возмещение.

Возмещение придется включить в состав внереализационных доходов, но это не главное. Главное, что задолженность уже не считается сомнительной, и в состав резерва ее включать нельзя (письмо Минфина от 05.10.2022 № 03-03-06/1/96152).

Долг с поручительством

Как уже сказано, если долг обеспечен поручительством, то он уже не сомнителен. По тем же самым причинам, что и долг со страховкой.

Однако поручитель тоже может оказаться неплатежеспособным. Что делать в такой ситуации, чиновники рассказали в письме Минфина от 21.10.2019 № 03-03-06/1/80555.

Предположим, что даже судебному исполнителю не удалось ничего «выбить» из поручителя, и исполнительное производства было официально прекращено. В статье 367 ГК, где перечислены условия прекращения поручительства, такого условия, как окончание исполнительного производства в отношении поручителя, нет. Так что хотя взыскать с него нечего, поручительство остаётся в силе.

Чиновники не стали осложнять жизнь и без того потерпевшему кредитору. В пункте 2 статьи 266 НК указан перечень оснований, по которым задолженность перед компанией может быть признана безнадежной. В том числе это и постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства (Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Поэтому когда невозможность взыскания задолженности подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя, то она может быть признана безнадежной. Даже задолженность самого поручителя.

Долг с реструктуризацией

Еще одна причина убрать задолженность из состава резерва по сомнительным долгам – это реструктуризация задолженности.

Предположим, что должник не произвел оплату по договору в установленный срок. Сумма задолженности признана сомнительной, и включена в резерв. Но в дальнейшем между кредитором и должником заключено соглашение с целью погашения неуплаченной суммы долга. Определен график платежей.

Компании вправе создавать резервы по сомнительным долгам (п. 3 ст. 266 НК). Сумма резерва определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного или налогового периода инвентаризации дебиторки. Резерв рассчитывают в порядке, который установлен в пункте 4 статьи 266 НК.

Сумма задолженности, по которой стороны заключили соглашение о реструктуризации и установлен новый график платежей, перестает отвечать признакам сомнительной задолженности. Соответственно, ее нельзя больше учитывать при формировании резерва по сомнительным долгам на отчетную дату (письмо Минфина от 25.08.2017 № 03-03-06/2/54603).

Дело в том, что изменяется срок образования задолженности. Она уже не может считаться не погашенной в сроки, которые были установлены договором.