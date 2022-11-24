Налог на прибыль

Три ситуации, когда сомнительный долг не вполне сомнителен

Когда долг признают сомнительным, он вправе пополнить собой сумму резерва по сомнительным долгам. И, соответственно, уменьшить текущую базу по налогу на прибыль. Но есть ситуации, когда для компании долг явно сомнительный, а вот для налоговиков – нет. Подробности – в статье.

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Три ситуации, когда сомнительный долг не вполне сомнителен
Иллюстрация: Клерк

Долг с подстраховкой

Сомнительный долг – это любая задолженность перед компанией, которая (п. 1 ст. 266 НК):

  • возникла в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг;
  • не погашена в сроки, установленные договором;
  • не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.

Вот как раз о последнем и поговорим.

По договору имущественного страхования могут быть застрахованы имущественные интересы в виде риска убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами (ст. 929, 933 ГК). И если контрагент не рассчитается со страхователем, то страховщику придется заплатить возмещение.

Возмещение придется включить в состав внереализационных доходов, но это не главное. Главное, что задолженность уже не считается сомнительной, и в состав резерва ее включать нельзя (письмо Минфина от 05.10.2022 № 03-03-06/1/96152).

Долг с поручительством

Как уже сказано, если долг обеспечен поручительством, то он уже не сомнителен. По тем же самым причинам, что и долг со страховкой.

Однако поручитель тоже может оказаться неплатежеспособным. Что делать в такой ситуации, чиновники рассказали в письме Минфина от 21.10.2019 № 03-03-06/1/80555.

Предположим, что даже судебному исполнителю не удалось ничего «выбить» из поручителя, и исполнительное производства было официально прекращено. В статье 367 ГК, где перечислены условия прекращения поручительства, такого условия, как окончание исполнительного производства в отношении поручителя, нет. Так что хотя взыскать с него нечего, поручительство остаётся в силе.

Чиновники не стали осложнять жизнь и без того потерпевшему кредитору. В пункте 2 статьи 266 НК указан перечень оснований, по которым задолженность перед компанией может быть признана безнадежной. В том числе это и постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства (Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Поэтому когда невозможность взыскания задолженности подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя, то она может быть признана безнадежной. Даже задолженность самого поручителя.

Долг с реструктуризацией

Еще одна причина убрать задолженность из состава резерва по сомнительным долгам – это реструктуризация задолженности.

Предположим, что должник не произвел оплату по договору в установленный срок. Сумма задолженности признана сомнительной, и включена в резерв. Но в дальнейшем между кредитором и должником заключено соглашение с целью погашения неуплаченной суммы долга. Определен график платежей.

Компании вправе создавать резервы по сомнительным долгам (п. 3 ст. 266 НК). Сумма резерва определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного или налогового периода инвентаризации дебиторки. Резерв рассчитывают в порядке, который установлен в пункте 4 статьи 266 НК.

Сумма задолженности, по которой стороны заключили соглашение о реструктуризации и установлен новый график платежей, перестает отвечать признакам сомнительной задолженности. Соответственно, ее нельзя больше учитывать при формировании резерва по сомнительным долгам на отчетную дату (письмо Минфина от 25.08.2017 № 03-03-06/2/54603).

Дело в том, что изменяется срок образования задолженности. Она уже не может считаться не погашенной в сроки, которые были установлены договором.

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