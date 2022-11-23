Как не выбрать себе в бизнес-партнеры должника

Это так называемые системообразующие и стратегически значимые организации.
Но так ли безоблачно сотрудничество с ними?
Сотрудничая с крупным партнером, вы рискуете столкнуться со следующими сложностями:
- Низкая доходность. Если поставщик работ/услуг определяется в результате проведения тендера, то, не будучи аффилированным с ним, получить заказ можно только уменьшая свою доходную часть.
- Отсрочка платежа. Как правило, крупные компании работают на условиях отсрочки платежа, а значит, выполнив заказ/оказав услуги, вы можете столкнуться с кассовым разрывом.
- Оплата по решению суда. Зачастую крупные компании не только не платят в соответствии с условиями договора, но и затягивают судебные процессы. Таким образом они просто кредитуются за счет своих контрагентов, для многих из которых работа с «гигантом» единственный источник дохода.
- Оплата по заявлению на банкротство. Так могут действовать даже самые крупные компании, имеющие стабильный доход. Оплату такие компании перечисляют только когда заявление кредитора назначают к рассмотрению. Особо жадные погашают не всю сумму, а оставляют 299 000 руб. непогашенными (для подачи заявления на банкротство юридического лица необходимо иметь подтвержденный судом долг от 300 000 руб.).
- Преднамеренное банкротство должника. Это по-прежнему рабочая схема, не смотря на все усилия борьбы с мошенничеством на государственном уровне. Как правило создается группа компаний, которую в последующем будут банкротить с целью «скинуть» ненужные долги. Для этого создается задолженность одних компаний группы перед другими для получения контроля в процедуре банкротства. В нужный момент аффилированное лицо подает на банкротство должника и становится первым заявителем, с которым заключается мировое соглашение. Это соглашение может изменяться, продлеваться множество раз, не давая рассмотреть заявления остальных, «реальных» заявителей.
Перед началом сотрудничества с крупной компанией следует, как минимум, проверить информацию в следующих источниках:
- Федресурс. На данном ресурсе можно узнать о появлении новых сообщений о значимых изменениях у компании. Также можно обнаружить и оценить изменения в лицензиях, залогах, возможное членство в СРО или исключение из него. Особенно тщательно проверьте карточку компании на наличие свежего сообщения о намерении кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве, т. к. сейчас, прежде чем подать иск о несостоятельности, требуется за 14 дней опубликовать соответствующее сообщение.
- Кад.Арбитр. Здесь можно узнать поданы ли новые иски к данной организации, а также уточнить как проходит процесс в уже имеющихся судебных делах в картотеке арбитражных дел и решений. Проверьте открытые судебные дела, где компания является ответчиком, на какую сумму, а также по каким обстоятельствам. Обратите внимание на динамику появления дел и сумм. Если количество открываемых дел с каждым месяцем растёт – это плохой знак. Лучше поставить контрагента на отслеживание (услуга сервиса), чтобы не пропускать новые иски, например, о несостоятельности.
- ФССП. На сайте Федеральной службы судебных приставов можно проверить долговую нагрузку контрагента, количество и сумму исполнительных производств. Если вы нашли открытые исполнительные производства, то оцените суммы и как долго открыт исполнительный лист. Если суммы крупные и ИЛ открыты длительное время – это плохо характеризует контрагента как платежеспособную компанию. Так же посмотрите есть ли завершенные исполнительные листы не по оплате – такие могут появиться в случаях если пристав не обнаружил либо саму компанию по юридическому адресу, либо её имущества, на которое можно было бы обратить взыскание.
Если долг уже существует и нет понимания, оплатят задолженность или нет, попробуйте обратиться в любую компанию, которая занимается выкупом дебиторской задолженности. Каждая из этих компаний обязательно проводит тщательную проверку финансового состояния должника и в том числе изучает наличие просрочек по оплате.
Для вас эта услуга будет бесплатной, но вы четко будете понимать перспективы возврата долга и сроки.